Inflación y tasa de interés

Recientemente el Inegi publicó los datos de la inflación del mes de diciembre y de la inflación general para el año. La inflación general alcanzó en el 2022 un nivel de 7.82%, ligeramente superior a la inflación del 2021, que fue de 7.36 por ciento. Esta inflación anual general es la más alta del país desde el 2000 y junto con el año pasado representa también el periodo acumulado de dos años más alto desde hace 22 años.

En el 2022 se aprecia un componente diferenciado entre la inflación subyacente y la no subyacente. La inflación subyacente se refiere a aquella que elimina del cálculo los bienes y servicios con un comportamiento volátil en sus precios y aquellos cuyo precio es determinado de manera oficial. Se considera que la inflación subyacente es aquella que de manera más fundamental refleja la trayectoria de los precios de la economía. Por ello resulta importante que la inflación subyacente en el año fue de 8.35%, mientras que la no subyacente fue de 6.27 por ciento.

Los componentes que se vieron más afectados en la inflación anual fueron los productos agropecuarios y los alimentos, ambos con crecimientos superiores a la inflación general. Algunos rubros se quedaron rezagados de la inflación general como la vivienda y los energéticos, cuyo incremento fue controlado por el gobierno.

En otro indicador, el Índice Nacional de Precios al Productor mostró un crecimiento más moderado que la inflación al consumidor, en el año el crecimiento fue de 4.88 por ciento. El que los precios a los productores estén ejerciendo una menor presión, permite suponer que este componente no ejercerá una mayor presión inflacionaria sobre los precios al consumidor final en los meses siguientes.

Por lo que se refiere a las tasas de interés, en la última decisión de Banxico en 2022 se elevó la tasa de referencia a 10.5%, habiendo iniciado el año con una tasa de 5.5%, un crecimiento de 500 puntos base en el año, con un nivel récord y una velocidad también récord en el alza.

Las expectativas para la primera parte del año obligan a considerar dos factores: El primero, la trayectoria esperada de la tasa de referencia en Estados Unidos (EU), que, si bien no se anticipa una trayectoria de incrementos elevados, es claro que para la reserva federal la batalla contra la inflación no está aún ganada y requiere de incrementos (más moderados) por lo menos durante la primera parte del año, con un incremento de 75 puntos base. Por otro lado, es evidente que la visión imperante en Banxico es que no es momento de desacoplar las decisiones de política monetaria mexicanas respecto de EU, con el fin de evitar una presión sobre el tipo de cambio. Por ello, en principio también deberíamos esperar incrementos de alrededor de 75 puntos base en México para la primera parte del año.

Existen algunos otros factores que pueden afectar la trayectoria. Por un lado, la fortaleza del peso que se deriva de las exportaciones mexicanas, del importante flujo de las remesas y de un nuevo flujo de inversión hacia el mercado de deuda de instrumentos mexicanos.

Lo que parecería claro es que no hay escenario donde en el 2023 empiece una trayectoria de reducción de tasas, lo cual veríamos probablemente hasta el 2024.

Una inflación (alta) creciendo a menor velocidad, tasas de interés todavía elevadas y creciendo, obligan a que las decisiones financieras, particularmente en los hogares, sean prudentes; para evitar una afectación y un daño más duradero al bienestar económico de las familias.

raul@martinezsolares.com.mx