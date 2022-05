A los distribuidores médicos no les sorprendió porque ya lo veían venir pues trascendió desde semanas antes que una empresa transportista ganaría la megalicitación, y tal cual así se concretó: el IMSS terminó otorgando la mayor parte del servicio integral de logística, recepción, almacenamiento, resguardo, distribución y recolección de sus medicamentos y otros insumos de salud a una empresa de mudanzas y transportes con cero experiencia en el rubro farmacéutico.

Lo sorpresivo el pasado viernes que se dio el fallo fue la manera en que jugó el equipo de compras del IMSS dirigido por Zoé Robledo. Porque organizó y desarrolló toda una licitación exigiendo requisitos aparentemente muy elevados -éstos abarcaban más de 70 hojas de la convocatoria- y con ello fue descalificando una a una a las empresas concursantes, para que al final terminara repartiendo el juego entre dos ganadoras: Avior que se queda con la mayor parte -7 zonas que representan más de 900 millones de pesos- y Arcar que se queda con las 4 zonas restantes que representan cerca de 500 millones de pesos.

Nos referimos al procedimiento LA-050GYR988-E18-2022.

“¿Para qué hizo el IMSS tanto show de convocar a una mega licitación si al final ya estaba bien cantado que la gran ganadora sería Avior, aun sin tener trayectoria en el sector salud?” Eso es lo que se preguntan directivos de empresas participantes que se quedaron al final estupefactos ´milando como el chinito´.

Porque, por lo demás, no fue la que daba los mejores precios; lo que sí, fue la que ofreció presencia en los 32 estados del país.

Pero ¿de dónde sale esa empresa ganadora Avior? Pues resulta que es parte del corporativo transportista Traxion, un conglomerado encabezado por Bernardo Lijtszain Bimstein quien funge como presidente del Consejo de Administración y es padre de Aby Lijtszain Chernizky, quien es el presidente ejecutivo.

Hay que saber que Traxion con más de 6 décadas de vida está muy centrado en todo lo que es transporte. Detenta entre otras marcas: la emblemática mudancera MyM, las transportistas Lipu (una SAPI de transporte escolar y de personal) y Egoba (de autotransporte de carga), así como Grupo Sid (de almacenaje), Auto Express Frontera Norte, la mensajería Redpack y Autotransportes El Bisonte.

Lo interesante es que desde marzo atrás Traxion hizo movimientos estratégicos para hacerse ver como empresa que ya tenía un pie en el segmento médico. En marzo anunció tratos para adquirir al corporativo de María Asunción Arumburuzabala la compañía Medistik -que ofrece soluciones logísticas para medicamentos y accesorios médicos- por un monto de 1,567 millones de pesos. Hay versiones de que esta compra estaría sujeta o condicionada de concretarse a la obtención del contrato con el IMSS, y de ser así pues ya quedó concretada.

De por sí Traxion ya es la empresa de servicios de autotransporte terrestre y de logística más grande de México, pero ahora con este millonario contrato de su subsidiaria Avior, logra su entrada triunfal al segmento distribuidor de fármacos y material médico.

Si el actual gobierno se supone que estaba luchando contra los monopolios en la distribución de medicamentos, pues ahora con esta jugada ya se vio que realmente no era lo que le preocupaba, porque está metiendo a un nuevo monopolio al terreno de juego.

Otro aspecto de llamar la atención es que Birmex fue uno de los competidores en esta licitación del IMSS y no ganó nada. En principio, una se pregunta: ¿Cómo pudo participar si no tiene licencia de distribuidora? Pues resulta que fue gracias a que Maypo -uno de los señalados monopolios vetados por el presidente- le prestó su licencia para poder participar. ¿Eso se vale? Es otra pregunta.

Probiomed, la biofarmacéutica de México, cambia de manos

Con la gran novedad de que Probiomed -la autonombrada biofarmacéutica de México que en su momento tuvo una perspectiva muy prometedora con sus medicamentos biotecnológicos- ahora cambiará de manos. La familia Uribe le vende el control al laboratorio mexicano SanFer, con lo cual éste se sigue afianzando como uno de los más grandes de América Latina. No hay duda que Sanfer va rauda y veloz, pues no sólo ya tiene presencia en 26 países, sino que con esta adquisición complementa bien su portafolio al incursionar en un segmento que no había entrado como es el de biotecnológicos, y que le permitirá sustituir importaciones reduciendo su dependencia tecnológica y, al mismo tiempo, fortalecer la plataforma actual de Probiomed con miras a que sus medicamentos estén disponibles en la mayor parte de los países de Latinoamérica.

maribel.coronel@eleconomista.mx