BERLÍN – Esta primavera hace cincuenta años que se publicó uno de los libros más influyentes del siglo XX. Escrito para el Club de Roma por Donella Meadows y sus colegas del MIT, The Limits to Growth utilizó nuevos modelos informáticos para pronosticar un colapso incontrolable de la población y la economía mundiales si continuaban los patrones predominantes de uso de recursos ambientales y contaminación. El crecimiento económico exponencial no podía durar para siempre; en algún momento de los próximos 100 años inevitablemente se toparía con los límites ambientales finitos de la Tierra.

Medio siglo después, con una crisis climática y ambiental sobre nosotros, el debate desencadenado por Los límites del crecimiento ha regresado con fuerza.

En 1972, el libro fue atacado de inmediato por economistas que afirmaban que sus autores no entendían los conceptos básicos de economía. Si un recurso se vuelve escaso, su precio subirá, señalaron. Entonces se sustituirá por otros recursos y se utilizará de manera más eficiente. La innovación tecnológica conducirá a métodos de producción nuevos y más limpios. Lejos de conducir al colapso social, el crecimiento económico se corrigió a sí mismo, por no mencionar que era la única manera de que los países salieran de la pobreza.

Los economistas de la corriente principal estaban tan seguros de que Los límites del crecimiento estaban equivocados que uno de ellos, Julian Simon, hizo una apuesta con el ecologista Paul R. Ehrlich sobre el precio de cinco metales durante la década siguiente. Ehrlich apostó a que sus precios subirían a medida que se hicieran más escasos, Simon predijo que se abaratarían a medida que se sustituyeran por otros materiales. Simon ganó la apuesta en los cinco.

Pero la escasez de metales, o incluso de combustibles fósiles, nunca fue realmente de lo que se trató Los límites del crecimiento. Como señalaron los economistas ecológicos Nicholas Georgescu-Roegen y Herman Daly, la razón por la que existen límites físicos al crecimiento es que la biosfera del planeta no puede crecer exponencialmente. Talar árboles más rápido de lo que pueden crecer, y el resultado será la deforestación. Toma más tierra para la agricultura y las especies desaparecerán. Bombear dióxido de carbono a la atmósfera más rápido de lo que puede ser absorbido, y el planeta se calentará.

Puede que Simon haya ganado su apuesta de diez años, pero durante el último medio siglo las predicciones de Los límites del crecimiento han demostrado ser notablemente sólidas. Investigaciones científicas más recientes han demostrado que, para una variedad de sistemas básicos de soporte vital, incluido el clima, nos estamos acercando rápidamente o, en algunos casos, es posible que ahora hayamos superado los “límites planetarios” dentro de los cuales la humanidad puede prosperar de manera segura.

Los economistas convencionales reconocen esto, por supuesto. Pero señalan que el crecimiento económico se mide en términos de ingreso y Producto Interno Bruto (PIB), y no existe una relación simple entre estos indicadores y la degradación ambiental. El uso de energías renovables, el reciclaje de desechos y el cambio del consumo de bienes a servicios pueden hacer que el crecimiento económico sea mucho menos perjudicial para el medio ambiente. Por lo tanto, podemos tener un “crecimiento verde”: niveles de vida más altos y un medio ambiente más saludable también. Durante la última década, el crecimiento verde se ha convertido en el objetivo oficial de todas las principales instituciones económicas multilaterales, incluidos el Banco Mundial y la OCDE.

De hecho, las emisiones de CO2 de los países ricos han disminuido en los últimos años, incluso cuando sus economías han crecido. Pero gran parte de esta aparente desvinculación del crecimiento del PIB del daño ambiental se ha logrado mediante la transferencia de emisiones a China y otras economías emergentes que ahora producen la mayoría de los bienes manufacturados. Y en otras áreas, incluida la deforestación, las poblaciones de peces y el agotamiento del suelo, ha habido poca o ninguna desvinculación absoluta. Como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente han estado advirtiendo con una urgencia cada vez mayor, el mundo todavía se dirige hacia un desastre ambiental.

¿Qué hay que hacer para evitarlo? Para un grupo cada vez más prominente de ambientalistas, la respuesta es obvia: las economías desarrolladas deben dejar de crecer y comenzar a contraerse. Solo el “decrecimiento”, dicen autores como Jason Hickel y Giorgos Kallis, puede permitir que el mundo viva dentro de sus medios ambientales y dejar suficientes recursos para que los países más pobres se desarrollen.

Además, argumentan los decrecentistas, el crecimiento económico no solo es insostenible desde el punto de vista ambiental, sino que tampoco logra mejorar nuestra situación. El crecimiento del PIB en los países ricos, observan, ahora está correlacionado con múltiples problemas sociales, desde la desigualdad desenfrenada hasta la creciente mala salud mental.

Como era de esperar, el debate económico entre los defensores del crecimiento verde y el decrecimiento es también un argumento político entre las ideologías pro y anticapitalistas. En parte por esta razón, en los últimos años ha surgido una tercera posición, “post-crecimiento”.

Los defensores de la economía del poscrecimiento critican tanto a los promotores del crecimiento verde como a los decrecientes por centrarse en el PIB. Dado que el PIB no mide la degradación ambiental o el bienestar social, ni el crecimiento ni el decrecimiento del mismo deberían ser un objetivo económico principal. En un informe reciente para la OCDE, un panel de destacados economistas argumenta que la política económica debería centrarse en cambio en los objetivos primordiales de la sociedad, que en los países más ricos de hoy deberían ser la sostenibilidad ambiental, la mejora del bienestar, la disminución de la desigualdad y una mayor resiliencia económica.

Dado que el crecimiento económico ya no puede garantizar ninguno de estos objetivos, las autoridades deben ir “más allá del crecimiento” para abordarlos directamente. Como dice Kate Raworth, autora de Donut Economics, deberíamos ser “agnósticos del crecimiento”.

Una razón clave del auge de las ideas poscrecimiento es que las economías avanzadas han tenido problemas para crecer en los últimos años. Los aumentos anuales normales del 2% al 3% en el PIB han estado en gran medida fuera de nuestro alcance, incluso con un crecimiento modesto sostenido solo por tasas de interés ultra bajas y enormes inyecciones de dinero del banco central.

Los economistas se preguntan por qué sucede esto, pero la lentitud económica reciente ciertamente hace que sea más fácil contemplar las bajas tasas de crecimiento provocadas por la política ambiental, si eso es lo que realmente sucederá. No es necesario ser ambientalista para reconocer la abrumadora prioridad de frenar el impacto destructivo de la economía en el clima y el medio ambiente de la Tierra.

Los límites del crecimiento fue descartado hace medio siglo. Si eso no hubiera sucedido, no necesitaríamos el debate hoy.

*Michael Jacobs es profesor de Economía Política en la Universidad de Sheffield, es coautor de Growth, Degrowth or Post-Growth? (Foro por una Nueva Economía, 2022) y Xhulia Likaj es economista del Forum New Economy de Berlín, es coautora de Growth, Degrowth or Post-Growth?.