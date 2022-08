Guerra Fría 2.0: los fantasmas del pasado al acecho

Si no recordamos el pasado, estamos condenados a repetirlo. Vivimos en una era de tecnología sin precedentes, comunicación de alta velocidad, redes sociales, realidad virtual y el despegue del turismo espacial. Para nosotros, volver a los viejos tiempos cuando no teníamos teléfonos inteligentes e Internet es inconcebible.

En los últimos dos años, debido a la pandemia, desarrollamos nuevas alternativas para trabajar y comunicarnos, sin mencionar mantenernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos a salvo del virus. Los productos farmacéuticos crearon vacunas en un tiempo récord, salvando a millones.

A través de nuevas mentalidades, nos adaptamos gradualmente a las nuevas circunstancias, tecnologías y entornos. Eso es evolución. Tiempos modernos, ideas frescas.

El riesgo de una catástrofe nuclear, una aniquilación total en una guerra global es algo del siglo pasado. Eso es lo que creemos.

Sin embargo, algunos líderes mundiales, epítomes del mal y el lado oscuro de la naturaleza humana, desean enviar al mundo de vuelta a la edad de piedra.

Lo que estamos viendo hoy en Ucrania es el regreso de conceptos obsoletos traídos por un puñado de individuos que todavía creen en la política de "divide y vencerás", al tiempo que allanan el camino para sumergir a nuestras sociedades en la guerra, el hambre, las cenizas, el miedo y la violencia.

Esto es suficiente para poner pálido a cualquiera.

Los gobiernos envueltos en un manto de democracia siembran miseria e incertidumbre solo para beneficiar a unos pocos, dejando al resto del mundo en las sombras. No importa el costo.

Un trozo de historia para recordar

Rebobinamos unos años para ver las similitudes entre el pasado y el presente.

La Conferencia de Yalta, también conocida como la Conferencia de Crimea, fue una cumbre celebrada en 1945 entre los jefes de los Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética para discutir la reorganización de Alemania y Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que estaba cerca de su fin.

Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin se reunieron para hablar de paz, pero el resultado no fue el esperado. Con ideologías divergentes, esa amistad no duró demasiado.

Terminaron dividiendo Europa y el mundo en dos bloques: la alianza occidental, más tarde formalizada en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y la alianza oriental, o el Pacto de Varsovia.

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el acto de apertura en este impulso por la hegemonía fue la división de Alemania en cuatro zonas: la británica, la francesa, la estadounidense y la soviética.

Llegó la Guerra Fría. Llamémoslo Cold War 1.0, la primera versión.

Durante más de 45 años, la Guerra Fría asoló al mundo con tensiones geopolíticas entre los dos bloques, amenazándose mutuamente en una demostración de fuerza.

En 1961, los miembros de la OTAN y su esfera de influencia habían cubierto más de 40 países. En el lado comunista, más de 15 países ya se habían alineado con el bloque.

Los bloques occidental y oriental nunca lucharon directamente, pero libraron guerras de poder como en la Guerra de Corea en 1950, la Guerra de Vietnam 1955-1975, la Crisis del Congo en 1960, la Guerra Civil Camboyana de 1967 y la Guerra Afgana Soviética en 1979.

Todos estos conflictos siguieron a la instalación de líderes títeres, revoluciones orquestadas y disturbios fabricados curados por estas dos superpotencias.

La Guerra Fría 1.0 terminó en 1991 con el colapso de la Unión Soviética. Tres décadas después, la historia se repite.

Cold War 2.0 – nueva versión

Los herederos de la primera versión, los dinosaurios del período Jurásico, siguen liderando naciones poderosas con ideologías de hace setenta años, a saber, Biden, Putin, Xi Jinping.

Mire lo que está en marcha hoy: Ucrania está en guerra con Rusia, Europa está en una situación desesperada, China amenaza con invadir Taiwán y Estados Unidos envía miles de millones de dólares en equipo militar para que Ucrania luche contra los rusos en esta reciente guerra de poder.

Esto huele a ser el lanzamiento de la Cold War 2.0, pero la pregunta es, ¿quién tiene la ventaja en esta?

La guerra en Ucrania, provocada por la OTAN e iniciada por Rusia, está remodelando el orden mundial, creando claramente dos bandos, como sucedió al final de la Segunda Guerra Mundial.

Del lado de Ucrania está la mayor parte de Europa Occidental, junto con los Estados Unidos, Canadá y su séquito. En el equipo de Rusia juega Bielorrusia, China, Corea del Norte, Irán, entre otros.

Cada equipo está tratando de burlar al otro, utilizando maniobras diplomáticas, alimentos o gas y petróleo para chantajear a los países. Los líderes de estos bloques están en visitas de Estado, buscando arrastrar a otros miembros a sus respectivos clubes.

Comienza la gira política

En mayo de este año, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitó Tokio para asistir a la Cumbre Quad, mientras que el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia fue a Arabia Saudita para la Cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo. En julio, el presidente de Estados Unidos voló a Israel y Arabia Saudita para fortalecer los lazos. Una semana después, Putin aterrizó en Irán para forjar una nueva alianza comercial.

Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, recorrió Vietnam y Myanmar en julio y agosto. En respuesta, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, realizó una visita a Camboya y Filipinas.

África fue la siguiente parada en la gira con el equipo ruso yendo a Egipto, Uganda, Etiopía y la República del Congo, mientras que el equipo estadounidense se apresuró a Sudáfrica, Ruanda y la República Democrática del Congo.

Lo que estas visitas capturan es que ha comenzado una competencia geopolítica diferente, una lucha por ganar seguidores para cualquiera de los lados y, al mismo tiempo, establecer las reglas para la segunda versión de la Guerra Fría.

No es seguro lo que surgirá en los próximos meses, pero lo único más evidente es que los estadounidenses no están ganando esta ronda.

Ofensiva de EU no funciona en absoluto

La mayoría de los países no quieren ponerse del lado de Estados Unidos, resistiendo la campaña de presión de Biden, además de rechazar los intentos de Estados Unidos de liderar el mundo de nuevo.

Un ejemplo de ello es Arabia Saudita. Biden viajó a Riad para hablar con el príncipe Mohammed bin Salman con el objetivo principal de convencerlo de que aumente su producción de petróleo y abandone a Rusia. Misión no cumplida. Golpe en la cara.

En un golpe vergonzoso, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, le dijo a Biden que no aumentarán la producción de crudo.

Pero lo que fue aún más humillante fue que el secretario general de la OPEP declaró que quiere que Rusia siga siendo parte de la OPEP, ya que la membresía de Moscú es vital para el éxito de la organización.

Otra revelación aclaró que Rusia está lejos de ser apartada del mercado petrolero. Después de que comenzaron las hostilidades en Ucrania, el príncipe saudí Alwaleed Bin Talal invirtió 500 millones de dólares en tres compañías rusas, Gazprom, Rosneft y Lukoil, lo que demuestra dónde se encuentra la lealtad de Riad.

África está resuelta, se mantiene firme y dice lo que piensa

Estados Unidos está tratando de imponer sus opciones, ejerciendo presión y ordenando a los estados africanos que respeten las sanciones y no compren petróleo ruso.

Esto es una hipocresía flagrante ya que muchos países de Europa occidental, como Alemania, actualmente están comprando no sólo petróleo sino también gas de las empresas estatales de Moscú todos los días.

En abierto desafío, Sudáfrica no se quedó callada, afirmando que no será intimidada para tomar partido. En junio, el jefe de la Unión Africana pidió a Estados Unidos que levantara las sanciones mientras se reunía con Vladimir Putin en Sochi.

Un incidente adicional ocurrió en abril, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas votó para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Resultó en sólo 10 países africanos a favor, de 54, con nueve en contra y otras 35 abstenciones o ausencias.

Las naciones africanas están cansadas de soportar la peor parte de las luchas globales, de que se les diga qué hacer, de sufrir las repercusiones de decisiones que no son suyas y de recibir un trato inmerecido.

La Guerra Fría del siglo XX dejó a África congelada en el tiempo y convirtió parte del continente en un campo de batalla para los bloques oriental y occidental. Por ejemplo, la crisis del Congo en 1960, la guerra de Namibia 1966-1990, la guerra civil en Etiopía de 1961 a 1991. Estos conflictos surgieron del choque entre el capitalismo y el comunismo, cobrando la vida de millones de personas, causando cantidades incalculables de dinero en pérdidas y obstaculizando el crecimiento de África.

Esta vez los estados africanos son cautelosos de repetir el mismo error que varios otros países, India por ejemplo.

Estrategias y propuestas inusuales frente a un mundo dividido

Durante la Guerra Fría 1.0, India siguió un principio de no alineación, la no adherencia a ninguno de los lados. Aquí y ahora, India está practicando una política de alineación múltiple, relaciones paralelas. Esto significa que está tomando decisiones basadas únicamente en sus propios intereses nacionales, no en cómo otros gobiernos perciben esas elecciones.

Otra posición interesante es la adoptada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Dijo que se estaba moviendo para presentar una propuesta a las Naciones Unidas para crear la Comisión para la Tregua Mundial. Esta comisión, según López Obrador, permanecería durante cinco años y debería incluir al primer ministro de la India, al Papa Francisco, y al secretario general de la ONU.

Esta tregua propuesta facilitaría llegar a acuerdos, como en el caso de Taiwán, o Israel y Palestina. AMLO declaró también que el mundo no necesita hegemonías, y no es demasiado pedir a Estados Unidos, Rusia y China que acepten la idea.

"Se trata de poner el interés de las personas por encima de los intereses de los gobiernos y los grupos económicos. Aunque esto parezca utópico, esto es lo que se necesita", declaró el presidente mexicano.

Ningún hombre pisa el mismo río dos veces, porque no es el mismo río y no es el mismo hombre. Mucho ha cambiado. Esto no es el siglo XX; es alto y claro. Estados Unidos no puede intimidar a los países para que tomen partido, mientras se beneficia a sí mismo, dejando a otros en la miseria y luego dando conferencias sobre moralidad.

Los esfuerzos de Estados Unidos para aislar a Rusia a través de sanciones y presión política no están dando frutos. Rusia está sufriendo, sin duda, pero lejos de estar aislada, y mucho menos derrotada.

Europa se enfrenta a un duro invierno por delante, partes del mundo están experimentando escasez de alimentos, los precios de la gasolina están afectando los costos del transporte y los alimentos, y millones de personas están sufriendo debido a las decisiones tomadas por los herederos de la Guerra Fría que quieren traer de vuelta la era jurásica.

Hay lecciones que aprender aquí. Este es un punto de inflexión que exige acción y la creación de una nueva mentalidad que perdure, una que nos haga vivir en paz, en una economía sostenible mientras se resuelven las diferencias culturales, ideológicas y religiosas.

¿Es eso demasiado difícil? Para los de mente estrecha, lo es. Los tiempos cambian, pero algunas personas no.