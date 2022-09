Gorbachov: el líder que cambió el hierro por la diplomacia

¿Qué significa la pérdida de un hombre como Gorbachov? Para algunos representó la traición a su país por articular la desintegración de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas donde -desde cierta perspectiva- le restó poder no sólo para confrontar a Estados Unidos sino como nación al verse reducida en tamaño territorial pero también en peso político. Para otros significó un cambio en la historia mundial por darle un “tanque de oxígeno” a la economía soviética que se encontraba en terapia intensiva, pero también a la ya oxidada Guerra Fría. Por lo que, estemos de acuerdo o en desacuerdo con su gestión, lo que es un hecho es que Gorbachov escribió un nuevo capítulo en la historia de las relaciones internacionales.

Su vida pública

Gorbachov se unió al Partido Comunista de la Unión Soviética en 1952 y años más tarde fue nombrado primer secretario de dicho partido en el Comité Municipal de Stavropol Komsomol. Después fue jefe de Departamento de Agricultura de dicha región y primer secretario de su partido. Luego se convertiría en Diputado del Soviet Supremo (máximo órgano legislativo) del cual logró ser presidente años más tarde. Tuvo participación en diversos esfuerzos diplomáticos como la firma del Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias por lo que se ganó el Premio Nobel de la Paz en 1990. Después de su dimisión como presidente de la URSS, creó la Fundación Gorbachov y presidió Green Cross International. Recibió varios reconocimientos al interior de su país y a nivel internacional. Estuvo de manera intermitente en el ojo político, pero en una entrevista televisiva, pidió ser recordado de manera justa.

Legado de Gorbachov

Los dos pilares que sostienen su legado son:

La Perestroika El Glasnost

Ambos conceptos los defino brevemente a continuación.

Esto trazó la arquitectura no sólo de Rusia como nuevo país, sino de un nuevo orden mundial. Aunque esto depende de la lupa con la que se analice. Por un lado, desde la perspectiva de Occidente, fue la mejor manera de allanarle el paso a Estados Unidos para vivir su momentum de auge al ya no tener a su rival más fuerte. De un mundo bipolar, se dio paso a un mundo unipolar que, aunque no duró mucho por desgracia para Estados Unidos, desapareció la URSS. Aunque parecía inevitable, el 25 de diciembre de 1991 nunca se olvidará por tratarse de la dimisión de Gorbachov al poder y por abrir una nueva era que traería beneficios para muchos, pero no para todos. Por otro lado, para varias generaciones de rusos la catástrofe económica sí se vivió, y le guardan rencor por “soltarlos”. Reprochan la balcanización que es un término usado para describir el proceso que desmembrar el territorio, a manera de recordar las guerras de los Balcanes de principios del siglo XX.

Cortina de Hierro

Este término fue utilizado por el británico Winston Churchill para referirse a la separación -primero ideológica y luego física- en Europa a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, la cual marcaba la zona de influencia soviética en el Este con los países occidentales. A continuación, se muestra un mapa con este telón invisible pero palpable.

Reflexiones

Lamentable que su funeral no sea catalogado como funeral de estado. Es decir, que será enterrado en el cementerio de Novodevichy, ubicado en Moscú, pero sin los honores de un entierro llevado a cabo por el gobierno ruso. ¿Será lo correcto o incorrecto? Odiado por muchos y admirado por muchos más. Gorbachov no contará con estos honores, pero los líderes internacionales ya han expresado su conmoción por esta gran pérdida.

Vladimir Putin expresó sus condolencias, pero no fue simpatizante de Gorbachov. Inclusive hubo declaraciones confrontativas de un lado al otro y viceversa hace tiempo atrás. Por lo que este hecho pudiera abonarle capital político a Putin para el establecimiento de una “nueva Cortina de Hierro” con su guerra por recuperar territorio ucraniano. La sombra de Gorbachov le estorbaba. Sin embargo, ahora podría manejar este hecho a su favor. No olvidemos que, el día en que cayó el Muro de Berlín, Putin contaba con apenas 37 años. En ese entonces era oficial de la KGB (la central de inteligencia soviética) y se encontraba en Dresde, como traductor encubierto. Putin había hecho una llamada a Moscú para recibir instrucciones, pero al no encontrar a nadie, decidió destruir los archivos con los que había trabajado y se fue a Leningrado.

Hoy Putin sigue con esa nostalgia de lo que fue la Unión Soviética. No obstante, se ha olvidado que la coyuntura mundial ha cambiado y que el tiempo no se puede regresar. Si bien es cierto que sigo convencida de que estamos viviendo una Segunda Guerra Fría 2.0, también lo es de que Gorbachov enterró la Guerra Fría atizando la polarización al interior de lo que ahora conocemos como Rusia y ese punto de separación es justo lo Putin tiene en sus manos como rompecabezas y quiere armar a su manera y conveniencia. Quiere recuperar el territorio fragmentado que dio cabida a la independencia de las 15 naciones que surgieron a partir de la Perestroika.

Por lo que la mejor manera de hacer honor al legado de Gorbachov será devolverle la democracia a Rusia y la libertad al pueblo ruso y ucraniano.

*La autora es Coordinadora de la Lic. Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana y Asociada COMEXI.

