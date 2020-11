Si hay algo en lo que la mayoría de los estadounidenses puede estar de acuerdo es en que las campañas para las elecciones presidenciales de este año incluyeron un sinfín de mentiras y falsedades que han hecho que la política normal sea efectivamente imposible. Desafortunadamente, aquellos que logran posicionar algo no verdadero a veces tienen la ventaja

Princeton La extraña y desalentadora campaña para las elecciones presidenciales en Estados Unidos se ha caracterizado por la ausencia de un debate sustantivo y una avalancha de mentiras. Como dijo Joe Biden sobre Donald Trump en el primer debate televisado: “El hecho es que todo lo que está diciendo hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para exhibir sus mentiras. Todo el mundo sabe que es un mentiroso”.

En política, cuanto más se emplean las mentiras, más motivos hay para que cada lado acuse al otro de mentir. Se produce una espiral de deshonestidad que hace imposible el debate racional. Con cada mentira engendrando más mentiras, la política normal viene a ser reemplazada por una política de excepción. Lo sabemos porque el fenómeno no es nuevo ni exclusivo del siglo XXI.

La historia está llena de advertencias sobre una sociedad inundada de mentiras. Shakespeare describió el problema de manera brillante en sus obras. En As you like it, el bufón de la corte, Touchstone, describe un aumento de siete etapas en la vehemencia de las réplicas: la cuarta es el “Reprensión Valiente; la quinta, el Contracheque Pendenciero; el sexto, la Mentira con las Circunstancias; la séptima, la mentira directa “.

Como cualquier mecanismo infernal, la primera mentira directa pone en marcha un ciclo sin fin. Las mentiras crean la necesidad de más mentiras, y a medida que crecen, sus promotores a menudo piensan que sus afirmaciones han mejorado. Pero para otros, el trinquete de ajuste es evidente con el tipo de mentira más simple: la distorsión fáctica.

La manipulación de hechos debe ser fácil de exhibir. Trump comenzó su presidencia con la mentira de que la multitud que asistió a la inauguración había sido más grande que la del presidente Barack Obama, cuatro años antes. La evidencia fotográfica mostró que esta afirmación es asombrosamente falsa. Pero quizás ése era el punto: Trump estaba usando la mentira para afirmar su poder.

Los dictadores del siglo XX encontraron muy atractiva la táctica de la “Gran Mentira” y la convirtieron en un elemento central de su ejercicio del poder. Adolf Hitler describe el proceso programáticamente en Mein Kampf: “En la gran mentira siempre hay una cierta fuerza de credibilidad; porque las grandes masas de una nación siempre se corrompen más fácilmente en los estratos más profundos de su naturaleza emocional que de forma consciente o voluntaria “. Aunque Hitler estaba acusando a sus oponentes de practicar la Gran Mentira, también estaba ofreciendo una vista previa de cómo tomaría el poder.

Otra forma de mentir implica simplificaciones inapropiadas que no son fáciles de mencionar. Aquí, la afirmación del político sirve para bloquear o adelantarse a una discusión más compleja del tema subyacente. Por ejemplo, en el segundo debate Biden-Trump, los verificadores de hechos en tiempo real del New York Times destacaron dos afirmaciones económicas que categorizaron como falsas. La primera fue la declaración de Joe Biden de que Donald Trump “ha provocado que el déficit (comercial) con China suba, no baje”.

Aquí la verdad es más complicada. El déficit bilateral de Estados Unidos con China bajo Trump inicialmente aumentó entre 2016 y 2018, pero luego cayó, en parte debido a los aranceles de Trump. Pero el déficit comercial general desestacionalizado de Estados Unidos ha seguido creciendo desde 2016, alcanzando niveles este verano que fueron más altos que los meses equivalentes en 2019. Para complicar aún más las cosas, una parte del déficit de Estados Unidos es con otros países que compran productos intermedios de China, como en el caso de los medicamentos genéricos importados de la India.

La segunda falsedad que señalaron los verificadores de hechos se refería a la cuestión de si China debería pagar reparaciones por causar la pandemia de Covid-19. Trump insistió en que “China está pagando. Están pagando miles y miles de millones de dólares”, lo que implica que las tarifas de su administración constituyen una forma de reparación.

De hecho, Estados Unidos impuso más de 60,000 millones de dólares en aranceles sobre productos chinos por valor de 360,000 millones de dólares antes de la pandemia. Sin embargo, no es fácil determinar con precisión quién pagó estas “reparaciones”. En algunos casos, los productores chinos tuvieron que reducir sus precios para seguir siendo competitivos en el mercado estadounidense. Pero en muchos otros casos, los aranceles llevaron a precios más altos para los consumidores estadounidenses. En total, estas distorsiones parecen haber servido de poco más que apoyar la afirmación de la administración Trump de que estaba responsabilizando a otro gobierno.

En cualquier caso, la economía detrás de declaraciones aparentemente simples en los debates presidenciales rara vez es clara. Todavía menos claro es de qué se trata la política subyacente. ¿Se supone que la política económica asegura el mejor trato para los consumidores estadounidenses? Si es así, las tarifas son un error. ¿El objetivo es preservar los empleos estadounidenses? Si es así, Trump podría decir que ha protegido a algunos sectores, pero sólo a expensas de otros. El encarecimiento de los productos intermedios importados tiene repercusiones de gran alcance: los aranceles más altos sobre el acero importado provocan precios más altos y una menor demanda del sector del automóvil, lo que destruye puestos de trabajo allí.

Finalmente, está la mentira ideológica, cuyo propósito principal es descarrilar el proceso de la política normal. Este tipo de mentira no puede ser captado tan fácilmente por los verificadores de hechos. En un ensayo sorprendente, “Live Not by Lies”, compuesto en 1974 poco antes de ser arrestado, Alexander Solyenitzin señaló que son las ideas, no simples declaraciones fácticas, las que hacen que las mentiras sean convincentes. “Si no pegáramos los huesos muertos y las escamas de la ideología, si no cosiéramos trapos podridos, nos sorprendería lo rápido que las mentiras se volverían impotentes y desaparecerían. Aquello que debería estar desnudo, entonces aparecería realmente desnudo ante el mundo entero “. Del mismo modo, el gran narrador de la verdad, el checo Václav Havel, vio que el “poder de los impotentes” consiste en la negativa de la gente pequeña a aceptar la Gran Mentira.

Parte del enfoque general de Trump ha sido sugerir que la política siempre se trata de mentiras y que los políticos son todos mentirosos. Por lo tanto, en el segundo debate trató de representar a Joe Biden como un político de Washington DC desde hace mucho tiempo, y presentarse a sí mismo como ajeno a ese sistema. En otras ocasiones, se ha jactado de haber inventado un nuevo vocabulario que haría permanente un nuevo estilo de política. “Creo que uno de los mejores términos que se me han ocurrido es ‘falso’”, dijo en 2017.

Alexander Solyenitzin y Václav Havel llamaron a la resistencia contra la marcha de la mentira. Exigieron un regreso a la política de la honestidad, una inversión de la ubicuidad de lo falso. Los estadounidenses tienen esa oportunidad ahora, pero no por mucho más tiempo.

Profesor de Historia y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton y miembro senior del Center for International Governance Innovation. Especialista en historia económica alemana y en globalización, es coautor de The Euro and The Battle of Ideas, y autor de The Creation and Destruction of Value: The Globalization Cycle, Krupp: A History of the Legendary German Firm, y Making the European Monetary Union.