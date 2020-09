La tecnología digital es la representación de información en forma de bits. Operar a través de bits reduce significativamente los costos de recolección, almacenamiento, computación y transmisión de datos. Estas reducciones de costos alteran la manera en que se desarrolla la actividad económica, para lo cual la economía digital analiza la manera en que se modifican los modelos económicos estándar cuando algunos costos se reducen sustancialmente e incluso son cercanos a cero.

Entre los costos que se reducen, se encuentran los costos de búsqueda, de replicación, de transporte, de rastreo y de verificación. Estos fenómenos modifican la operación de los mercados y dan lugar al surgimiento de nuevos productos y modelos de negocios, que crecen ilimitadamente y pueden generar preocupaciones para las autoridades de competencia. Algunos de los problemas que pueden ocasionar se relacionan con dificultades de acceso, discriminación, desarrollo y establecimiento de estándares, dominancia y establecimiento de barreras a la entrada.

Las concentraciones son una de las actividades que se encuentran bajo escrutinio de las agencias de competencia. Hay un discurso difundido en el sentido de que las grandes empresas tecnológicas destruyen a sus competidores potenciales mediante adquisiciones de estos en etapas tempranas, situación conocida como adquisiciones asesinas. Creo que no hay evidencia para afirmar que detrás de toda fusión entre empresas tecnológicas hay un interés de destruir la competencia y de hecho me parece que no se han explorado suficientemente los modelos actuales de innovación y la manera en que los emprendedores buscan monetizar sus ideas. Lo cierto es que, dadas las características de las tecnologías digitales, un pequeño negocio hoy puede tener éxito y alcanzar un grado de éxito insospechado.

La semana pasada se desarrolló, por la vía virtual, la conferencia anual de la Red Internacional de Competencia Económica (ICN) y fue interesante atestiguar la diferencia analítica entre las autoridades de Europa y de los Estados Unidos. Los primeros están haciendo un llamado a la revisión de los estándares analíticos del antitrust (mercado relevante, poder sustancial) en el ámbito de la economía digital. Incluso están invocando a la adopción de modelos de intervención para modificar la estructura de los mercados por la vía de obligar al acceso o bien incluso a implementar soluciones estructurales.

En el caso de los Estados Unidos, las autoridades han señalado que aún no han llegado al momento en que sea necesario emprender una revisión de sus fundamentos analíticos, pues confían en que su instrumental conceptual es suficiente para enfrentar los retos en estos mercados. Más allá de esto, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio han expresado su compromiso con aplicar de manera rigurosa las disposiciones legales en el ámbito del análisis de fusiones.

Ambas jurisdicciones coinciden en que es necesario analizar más allá del efecto de las fusiones en precios y analizar las implicaciones sobre la competencia futura. Sin embargo, la realidad indica que las intervenciones en fusiones en el mundo digital han sido escasas y de impacto relativamente moderado. Por ejemplo, en los Estados Unidos los casos relevantes han sido operaciones que se remontan a cuando menos seis años, que se refieren a concentraciones en que han participado empresas relacionadas con la recolección de bases de datos para la elaboración de estudios de diversa índole que no reflejan un esfuerzo especial en materia de mercados digitales. A pesar de ello, se anuncia en Estados Unidos un mayor escrutinio de operaciones por debajo de los umbrales de notificación.

En México las intervenciones son relativamente escasas y se derivan de casos notificados al exceder los umbrales monetarios. Históricamente la actividad de investigación de concentraciones que no exceden los umbrales ha sido prácticamente inexistente. Veremos si en los próximos años las agencias nacionales se unen al propósito anunciado en Europa y Estados Unidos de poner mayor atención en la búsqueda de las llamadas adquisiciones asesinas.

*Socio Director de Ockham Economic Consulting, empresa de consultoría especializada en competencia económica, regulación y análisis de mercados.