Después de un largo y complejo proceso de negociaciones y análisis, trascendió que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) finalmente resolvió, el pasado lunes 11 de Marzo, aprobar la fusión Disney-Fox en México. La única condición que el IFT impuso a la fusión fue la desinversión de los canales de Fox Sports. Lo anterior, para evitar la concentración del mercado, ya que entre ESPN de Disney y los canales Fox Sports acumulan más de 80% de la barra programática deportiva en la televisión de paga mexicana. Esto debe pasar en un tiempo de seis meses.

De no desincorporar los canales de Fox Sports, se dejaría la puerta abierta a un solo agente económico para decidir unilateralmente las reglas del mercado. Esto, sobre todo, por la gran cantidad de contenidos deportivos relevantes que concentran estos gigantes.

Aun así, a través de esta fusión, ambas empresas siguen teniendo un gran poder en contenidos noticiosos e infantiles, por lo que será interesante conocer públicamente, cuáles son los candados, para que esta alianza no dañe al mercado de contenidos, tanto de TV abierta como de TV de paga.

Es fundamental que exista un acceso a los contenidos que concentrará Disney, de manera no discriminatoria, a fin de que no se distorsione el mercado y no se ejerza presión económica sobre los consumidores y prestadores de servicios.

Con esto, y a diferencia de las condiciones impuestas a la fusión en otros países, tanto México como Brasil, decidieron resolver en el mismo sentido y así blindar la competencia en el rubro deportivo en beneficio de los aficionados al futbol y al deporte en general. Esta situación ya se esperaba por lo trascendido por la propia autoridad brasileña y su coordinación con las autoridades mexicanas.

El análisis y la aprobación de la fusión en México por parte del IFT y la Comisión Federal de Competencia Económica significaron para Disney un proceso de cabildeo y negociaciones que llevó más de lo esperado, debido a diversas polémicas que se tuvieron.

Esta experiencia debe servir y ser de suma utilidad a las autoridades regulatorias mexicanas. También vale la pena aprovechar el ejemplo del CADE en Brasil y los mecanismos de transparencia que utilizó. Regular una fusión de este calibre no es un asunto menor. Al mismo tiempo evitar especulaciones y polémicas que pueden enturbiar una decisión tan trascendental con un costo de más de 71,000 millones de dólares y un impacto importante al consumidor, debe ser prioridad en futuras decisiones.

Con la aprobación en México, se completa el último eslabón pendiente para Disney, la empresa informó que la adquisición se concretará formalmente a más tardar el próximo 20 de marzo.Quien al menos se puede decir que ya está de fiesta, es Bob Iger, CEO de Disney, se llevará una jugosa cantidad como bono derivada de esta fusión, nada más y nada menos que 13.5 millones de dólares.

Premios TV y Novelas líder del prime time dominical

Si bien el mundo de las revistas no está de fiesta, el maravilloso spin-off de la revista TV y Novelas, los Premios TV y Novelas sí. La 37 edición de los Premios TV y Novelas se ubicó como la emisión más vista de toda la programación dominical en TV abierta, al registrar los niveles más altos de audiencia en los principales segmentos, de acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México*:

· Audiencia total, P4+. Registró 2 millones 800,000 personas, superando a su competencia por más de 79.60 por ciento.**

•Segmento P19-44. Registró la cifra de 790,000 personas superando a su competencia por 55.20 por ciento.**

Las Estrellas se confirma, una vez más como el canal preferido por la audiencia en TV abierta.

*Datos en rating miles de Nielsen IBOPE México, a nivel nacional. Total audiencia y segmento 19-44. **Canales considerados: las Estrellas y Azteca Uno.