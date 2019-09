Está en proceso una iniciativa para que el etiquetado frontal se convierta en un etiquetado de advertencia y con ello, dar un paso hacia la elaboración de una política integral que permita abatir las epidemias de obesidad y diabetes que registra México.

Esta iniciativa ha generado un choque frontal entre las autoridades gubernamentales del sector salud y la industria alimenticia y de bebidas industrializadas, representada por ConMéxico y otras organizaciones empresariales como la asociación nacional de tiendas departamentales (ANTAD), el CCE y la Concamim, entre otras.

En este espacio le he informado sobre las razones y argumentos de las autoridades del sector salud al respecto.

Ahora, le presento las razones y argumentos de la industria alimenticia. Conversé con el presidente ejecutivo de ConMéxico, Jaime Zabludovsky.

Asegura que en el sector de la Iniciativa Privada que él representa, hay disposición y apertura al diálogo con el gobierno mexicano.

Coinciden en el derecho de los consumidores conocer la información de cada producto que llega a las mesas de los hogares mexicanos.

Todos —dice— tenemos derecho a conocer cuáles son los ingredientes, características y propiedades de cada producto que consumimos.

En lo que no están de acuerdo es en el supuesto de que la propuesta de etiquetado de advertencia que se propone, incentiva la reformulación de los productos. Por el contrario, afirma, no incentiva la reformulación, la inhibe al prohibir las declaraciones nutricionales y desincentiva la sana competencia.

Los alimentos —dice— son más que azúcares, grasas y sodio.

Tampoco están de acuerdo en que el nuevo etiquetado será más simple y sencillo de entender. Por el contrario, piensan que confundirá a los consumidores.

Para ConMéxico, el etiquetado que se propone renuncia a un etiquetado estandarizado y universal, al “exentar” categorías diversas de alimentos, aun cuando son fuente de azúcares, grasas y sodio. El etiquetado frontal de advertencia —advierte— no reconoce diferencias significativas en la composición nutrimental de los alimentos. Trata igual a los desiguales y desigual a los desiguales.

En ese sentido asevera que el etiquetado propuesto es simple, pero confunde; no describe al producto tal y como es; no reconoce el tamaño de la porción; no permite comparar entre productos similares; elimina el derecho a conocer la información; deja a las personas sin poder de decisión; y es un retroceso en la información que hoy tienen los consumidores mexicanos.

ConMéxico, ofrece Zabludovsky, está abierto al diálogo y al análisis para encontrar soluciones y para contribuir en los trabajos para tener un etiquetado que informe y cumpla con los principios recomendados del Manual para el Etiquetado Frontal de la Organización Mundial de la Salud.

En días recientes, ambas partes se reunieron con la intermediación de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, en lo que puede ser un primer y sólido paso para iniciar el diálogo.

Para el sector privado es muy importante dialogar y evitar cualquier iniciativa que pudiera estar basada en posiciones ideológicas más que en razones y argumentos sólidos.

Veremos cómo avanza el tema en los próximos días y semanas.

Procura Bio Pappel ahorro a Conaliteg

Miguel Rincón, dueño de la empresa Bio Pappel Scribe y compadre del presidente Andrés Manuel López Obrador ganó un nuevo contrato en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg).

El contrato es por 142.8 millones de pesos para la recolección del cartón y papel de desecho y su permuta por papel nuevo.

La operación implica para el gobierno de México un ahorro por 82 millones 998,850 pesos.

Esta cantidad resulta de comparar el valor del papel que Bio Pappel entregará y la oferta de Servicios TLB, otra de las empresas licitantes.

Se trata —asegura la propia empresa— de una licitación que se realizó de manera total y absolutamente transparente.

Los documentos relativos a todas las fases de realización de la licitación han sido y están públicos y disponibles para todo el público.

De acuerdo con esa información, fueron tres los licitantes que participaron.

Aunque Bio Pappel es el único fabricante de papel, lo que significa que cuenta con la capacidad técnica y operativa para realizar el proceso de manera directa.

En ese sentido, según el acta de notificación del fallo, emitido el 6 de septiembre, las propuestas de los licitantes corresponden al valor total del papel que la empresa ganadora entregará.

El proceso de licitación es público y está documentado dentro del sitio web de la Conaliteg, en la sección Documentos, rubro Adjudicaciones.

En este sitio aparecen las actas de cada etapa del proceso, que son: Bases de la Licitación y Anexos Técnicos; Acta de la Junta de Aclaraciones; Acta de Presentación y Apertura de las Proposiciones; Acta de Diferimiento de las Partes; Segunda Acta de Diferimiento del Fallo; Tercera Acta de Diferimiento del Fallo; Acta de Notificación del Fallo.

Hay que recordar que en abril pasado, el compadre presidencial ganó otro contrato de Conaliteg por 221.6 millones de pesos para proveer de papel offset a Conaliteg.

En días previos al fallo de esa licitación se hizo público el compadrazgo entre el empresario y el jefe del Ejecutivo.

La consecuencia, ante el presunto conflicto de interés, fue que el presidente de México le pidiera a su compadre renunciar al contrato, cosa que ocurrió prácticamente de inmediato.

Para esta nueva licitación, Bio Pappel Scribe cumplió con todos los requisitos legales y técnicos.

Y de acuerdo con lo que se puede consultar en el sitio de Conaliteg aparecen todas las actas de cada etapa del proceso.

ATISBOS

