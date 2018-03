En septiembre pasado había 9,273 estancias infantiles reconocidas por la Secretaría de Desarrollo Social. La información recopilada reflejaba que al menos en 22 de las 32 entidades federativas -incluido el Estado de México- no habían recibido el pago correspondiente a noviembre. Este incumplimiento no tiene precedentes en los nueve años de existencia del programa, dirigido a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos con hijos o niños bajo su cuidado entre uno y hasta tres años 11 meses de edad -en maternal-, y entre uno y hasta cinco años 11 meses de edad, en caso de niños o niñas con alguna discapacidad, que viven en hogares con ingresos mensuales de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita, a través de subsidios a los servicios de cuidado y atención infantil para sus hijos.

En otras entidades los operadores de las estancias infantiles organizaban acciones de resistencia para demandar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Hace 10 días la coordinadora del programa en Morelos, Georgina Bandera Flores, envió un correo electrónico a los administradores de las 236 estancias que operan en la entidad para advertirles del impago y pedirles que anticiparan sus coberturas.

Vamos al día. Y cada mes, además del salario de las educadoras, tenemos que cubrir las cuotas al IMSS, el impuesto a la nómina, la renta de los locales, los seguros y otros servicios. ¿Cómo le decimos a los proveedores de los alimentos que no podemos pagarles? , se quejan dos dueñas de estancias radicadas al sur de aquella entidad, las cuales piden reservar su identidad.

Con sus homólogas de Cuautla, Jiutepec y Temixco, al mediodía, valoraban las medidas que tomarán en caso de que este jueves 22, al mediodía, no caigan los depósitos correspondientes con los dos últimos meses. Una creciente mayoría, al cierre de este espacio, se inclinaba por suspender el servicio.

Nos quedaríamos sin el festival navideño que estamos organizando para el viernes 23 con las mamás que atendemos , lamenta otra operadora de Cuautla, las maestras son muy jaladoras, pero sin el aguinaldo, es injusto forzarlas a trabajar. Lo que más coraje nos da es que las autoridades son las primeras en incumplir las reglas de operación del programa, pero, eso sí, exigen que tengamos todo en regla para la reafiliación .

Dejamos a nuestro personal sin pago. A ellos les entregamos su nómina los días 5 y 20 de conformidad con las reglas de operación, pero esta vez les quedamos a deber incluso el aguinaldo. Y es por la negligencia de los administradores del programa. Esto puede salirse de control si pasan más días. Estamos desesperadas , resumen.

En Durango la información fluyó a cuentagotas. A más tardar el viernes 23 podrían caer los pagos, escucharon las operadoras que apenas antier acudieron a la delegación de Sedesol. Hace una semana, a través de las redes sociales, habían sumado 80 inconformes, de los 209 autorizados en la entidad. Pero sólo fueron 25 a quejarse. Y de allí salieron regañadas.

Estas no son las formas , les dijeron. Y si el dinero no ha llegado, es culpa de la Secretaría de Hacienda. Con ella deberían quejarse . Cerca de un centenar de estancias infantiles de la zona oriente del Estado de México también están en pie de guerra, ante los constantes incumplimientos de Sedesol. Los pagos llegan incompletos. A las compañeras les llegan a descontar 15 o 17 niños sin mayor explicación , refirió una vocera de este grupo, quien adelantó que este mediodía acudirán a las oficinas del secretario Miranda para demandar audiencia.

Operar una estancia infantil se ha vuelto de alto riesgo. En Nuevo León, por ejemplo, desde hace tres meses comenzó una exhaustiva verificación sanitaria, que en una primera etapa derivó en multas económicas a una veintena de locales. Asesoradas por abogados, las estancias infantiles comenzaron a quejarse de la rigurosidad de las revisiones, pues los verificadores les exigían como si fueran establecimientos médicos, o, peor, por el manejo de los alimentos que son proporcionados a los menores. Ante la inopia de las autoridades, de plano impidieron las inspecciones. Esta rebeldía se tradujo en una queja formal ante la Fiscalía Anticorrupción, que fue sustentada el pasado 24 de septiembre y que no mereció respuesta del titular de esa instancia, Ernesto Canales Santos.

Justo en aquella entidad regiomontana ocurrieron las primeras señales del incumplimiento de Sedesol, respecto de los pagos del último bimestre del 2016. El subdelegado de administración, Fernando Daniel Torres, de plano avisó que hasta el próximo martes 27 podría atender sus requerimientos.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿ELEFANTE BLANCO? El Centro Tecnológico y de Innovación de ANCE se fue a Nuevo León atraído por el tratamiento bondadoso que ofrecía el entonces gobernador, Rodrigo Medina, y el franco respaldo de la Secretaría de Economía, que a través del Inadem canalizó al menos 18.5 millones para la edificación de este complejo de última generación en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica. Pero este centro certificador no cumple con sus funciones... o al menos eso es lo que se desprende de las quejas de industriales jugueteros, planteadas ante la Comisión Federal de Competencia Económica, sobre los resultados de las pruebas de laboratorio aplicadas a los juguetes eléctricos de menos de 24 voltios.