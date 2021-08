Es una pregunta que se hace la fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), la que patrocina el Partido Socialdemócrata Alemán en México, en un documento coordinado por Carlos Cabrera. No sorprendentemente, por la naturaleza de la fundación editora, la respuesta es que sí y en lo personal pienso que existen muy buenas razones para impulsar esa medida. Una razón, por supuesto, es la enorme desigualdad del país. El 10% de la población de mayores ingresos concentran más de 60% del ingreso total, además que la desigualdad antes y después de impuestos no es muy diferente.

Eso significa que el sistema fiscal no cumple con una de sus principales funciones, corregir parte de las desigualdades en términos de ingreso que existen en la sociedad. Sobra decir que la medida más clásica para corregir la desigualdad en ingreso es justo gravar más a las personas de más altos ingresos. Eso, en teoría, pero muy probablemente también en la práctica, sea además menos distorsionante que gravar más a las empresas, porque los impuestos a las personas físicas se colectan una vez que la actividad económica ya se realizó. Otras alternativas, como la formalización de los agentes económicos, es deseable, pero no contribuye demasiado a la recaudación, no más de un cuarto del PIB adicional, es decir alrededor de solamente 50 mmdp, según lo calculado por José Casar en el documento citado. Si se quiere incrementar la recaudación del ISR sería más rentable combatir la elusión en la que incurren agentes económicos que generan altos ingresos, que combatir la informalidad en la que operan miles de personas que generan muy pocas ganancias.

Como es conocido, México recauda menos sobre la renta, y en particular la de las personas físicas, que la mayoría de las naciones, tanto desarrolladas, como de ingreso medio. Mientras que en el promedio de los países de la OCDE la recaudación de ISR de las personas físicas es de 8% del Producto, en México no llega a 3.5% del PIB. Esto es, parte de la alta desigualdad del país se debe a que se recauda poco de la renta de los individuos, pero también de que el diseño del impuesto no es progresivo. Las tasas de ISR aumentan a los largo de 11 rangos de ingreso, pero el incremento en las tasas castiga más a los rangos de ingreso bajo y medio. Esto es, la tasa no se incrementa cuando se llega a los niveles más altos de ingreso. La tasa marginal máxima de ISR en México es de 35%, mientras que en Canadá es de 50% y en Estados Unidos de 43%, por lo que los que más ganan pagan una tasa menor en relación a la que tributan en otros países de Norteamérica. Esto, por cierto, significa que si se subieran las tasas, las personas no tendrían incentivos para migrar su domicilio fiscal a naciones vecinas, con las que tenemos el mayor intercambio comercial. Además, las deducciones personales que se permiten son claramente regresivas, el 10% más rico de las personas captura el 81.4% de las mismas.

En el documento se abunda en propuestas para recaudar más por concepto de ISR de los individuos y lograr que sea un mejor instrumento para corregir la desigualdad en términos de ingreso. Una es reducir la tasa para los sectores de medio y bajo de ingreso, para incentivar que más personas se incorporen al sistema tributario, pero incrementar las tasas a los sectores de mayores ingresos, especialmente a los rangos superiores a 1 millón de pesos. Esto es, a partir del millón de pesos las personas tributan con la misma tasa, de 35%, cuando a partir de ese rango los ingresos de los individuos se incrementan de manera importante, por lo que deberían ser gravados con tasas mayores a 35 por ciento. Como sucede en otros países norteamericanos. Se señala que una reforma que logre que más personas tributen con una tasa de al menos 35%, es decir que se reduzca el umbral actual para el pago de dicho nivel de tasa, y se incrementen las tasas marginales para personas de altos ingresos, a niveles de nuestros socios comerciales, se podría tener un incremento en la recaudación de alrededor de 2.4% del producto.

