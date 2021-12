A unos días del final de 2021, marcado por la manipulación de la opinión pública en México y en el mundo, la defensa de los hechos como condición necesaria para la democracia y la paz, enunciada por María Ressa y Dimitri Muratov al recibir el premio Nobel de la Paz, inspira a reflexionar e imaginar vías hacia un mejor futuro

Al anunciar el reconocimiento a dos periodistas que fundaron medios independientes, perseguidos por gobiernos autoritarios, el Comité Noruego del Nobel destacó "sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión que es condición necesaria para la democracia y la paz duradera" y reconoció a través de ellos a todos y todas las periodistas que ejercen su profesión en condiciones cada vez más difíciles.

La importancia de documentar los hechos para preservar la democracia y la posibilidad de trabajar por un "mundo más justo, más igualitario y más compasivo" (Ressa), y de frenar el "progreso sin libertad" y la exaltación de la guerra (Muratov), recuerdan las reflexiones de Hannah Arendt sobre los usos políticos de la falacia, la mentira y los silencios impuestos en torno a la guerra de Vietnam develados por los Papeles del Pentágono. Si ya la filósofa advirtió con lucidez los efectos nefastos de la colusión entre medios y política para justificar la guerra, el gasto militar y la muerte inútil de miles de personas, Ressa y Muratov aludieron en sus discursos a circunstancias actuales que hacen más apremiante, y difícil, hoy la investigación y difusión de los hechos, la libertad de expresión y la defensa de medios independientes contra la manipulación digital y la continua exaltación de la guerra y el conflicto.

María Ressa, fundadora del portal de noticias Rappler, líder en la resistencia mediática ante el gobierno criminal de Duterte en Filipinas, denunció la represión política contra periodistas, defensores de derechos humanos y juristas con ética, que a ella misma la amenaza con acusaciones judiciales que podrían condenarla a cien años de cárcel. Criticó sobre todo la promoción de noticias falsas, odio y polarización que, por afán de lucro, llevan a cabo las empresas digitales que controlan las redes sociales, Facebook en particular, para "reducir la voluntad humana" y modificar conductas. Contra esta conjunción de corporaciones que deshumanizan y de gobiernos que matan y encarcelan, Ressa sostiene una esperanza en el bien que hace y puede hacer el ser humano si distingue el bien del mal y opta por el lado correcto. Su contundente argumentación de que "sin hechos no puede haber verdad, sin verdad no puede haber confianza, sin confianza no hay realidad compartida, ni democracia" y que sin éstas no podremos enfrentar el cambio climático ni mantener "la lucha por la verdad", puede sintetizar la urgencia de imaginar acciones individuales y colectivas para preservar o construir una base común desde conocimientos verificables compartidos. Tener que explicar en el siglo XXI que las vacunas protegen o que los megaproyectos destruyen la biodiversidad o que la guerra mata parece ridículo pero es hoy un acto ético ante la desinformación sistemática.

Las libertades de expresión, de pensamiento y de información son también imprescindibles en la defensa de la paz, como lo expuso Dimitri Muratov, fundador de Novaya Gazeta (1993), agencia que ha perdido ya a varios colegas a manos del régimen ruso. Aunque aludía sobre todo al discurso patriótico-imperial ruso, en particular a la amenaza bélica de Rusia contra Ucrania, su denuncia de que "los ideólogos de hoy promueven la idea de morir por tu país, no de vivir para tu país" devela la barbarie que oculta la exaltación del "sacrifico heroico" por la Patria, la Causa o el Líder.

Decir los hechos, buscar la verdad, mostrar la realidad de la tortura, las fosas clandestinas, la misoginia feminicida, la devastación ambiental, ha costado la vida a muchos/as periodistas en México. Al ejercer la libertad de prensa defienden la democracia.

rrg