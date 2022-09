Emergencia educativa de Estados Unidos

Los nuevos puntajes de las pruebas han confirmado lo que muchos sospechaban: el cierre de escuelas en Estados Unidos durante la era de la pandemia resultó en una inquietante pérdida de aprendizaje para millones de escolares estadounidenses. Peor aún, hay escandalosamente poco interés político por tomar las medidas necesarias para ayudar a los estudiantes a retomar el rumbo

WASHINGTON, DC – En el otoño de 2020, muchas autoridades locales y estatales de los Estados Unidos decidieron no reabrir las escuelas para la enseñanza presencial. Esto será recordado como un vergonzoso fracaso de los políticos a la hora de aclarar sus prioridades. Absurdos abundaban. En Georgia, los adultos podían ingresar a los salones de tatuajes, pero los estudiantes de quinto grado no podían asistir a la clase de matemáticas. En muchos estados, los adultos podían reunirse en un bar, pero los niños se veían obligados a sentarse frente a las pantallas de las computadoras y recibir lecciones en línea que, en muchos casos, equivalían a no tener educación.

Ahora sabemos las consecuencias. Los puntajes de las pruebas recientemente publicadas de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo de este mes muestran una reducción dramática en las habilidades de matemáticas y lectura de los niños de nueve años. Los puntajes de matemáticas fueron más bajos en 2022 que en 2020, la primera disminución en la historia de cinco décadas de la NAEP, y los puntajes de lectura se redujeron en la mayor cantidad en más de tres décadas. Además, los puntajes de las pruebas de matemáticas y lectura de este año estuvieron por debajo del nivel de 2004. La pandemia borró dos décadas de progreso.

No sorprende que los estudiantes tuvieran dificultades para aprender. Zoom no reemplaza las aulas reales, que estuvieron cerradas durante demasiado tiempo en gran parte del país. Peor aún, los estudiantes con el rendimiento más bajo fueron los más afectados por el cierre de escuelas y el aprendizaje remoto. Los puntajes de las pruebas de matemáticas para los estudiantes que se desempeñaron en el percentil 10 cayeron cuatro veces más que los puntajes de los estudiantes en el percentil 90. En lectura, los puntajes de los estudiantes con el desempeño más bajo se redujeron cinco veces más que los de los examinados con el desempeño más alto.

Ahora que el Covid-19 se considera endémico en los Estados Unidos, los legisladores tienen la oportunidad de revertir parte de este daño. Pero hay notoriamente poco apetito político para hacerlo. La pérdida del ritmo de aprendizaje como consecuencia de la pandemia será una marca en la vida de muchos niños durante las próximas décadas. Mis cálculos aproximados, utilizando datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, sugieren que perder un año de educación reducirá los ingresos típicos de los trabajadores con educación secundaria en al menos $40,000 por década.

Para algunos estudiantes, los efectos podrían ser aún mayores. Un estudio publicado por Brookings Institution esta primavera revela que la pandemia provocó una disminución del 16% en el índice de graduados de secundaria que asisten a universidades de dos años y una disminución del 6% en la inscripción a universidades de cuatro años. Antes de la pandemia, los hogares típicos encabezados por un graduado universitario ganaban aproximadamente el doble que los encabezados por personas que no tenían un título de cuatro años.

Eso es una gran cantidad de ingresos de por vida perdidos. Pero esas cifras en dólares representan más que solo pérdida de poder adquisitivo o consumo de materiales. Para demasiados niños, también representan aspiraciones disminuidas y una capacidad disminuida para contribuir a la sociedad; y para el país en general, representan talento perdido innecesariamente y crecimiento económico futuro.

Abordar la pérdida de aprendizaje pandémica debe ser una prioridad principal en todos los niveles de gobierno. Los políticos y los encargados de formular políticas deben hacer que todos los estudiantes regresen al aula y luego aumentar la cantidad de tiempo que pasan allí. No sería descabellado operar las escuelas los sábados, al menos hasta que los puntajes de matemáticas y lectura regresen a su tendencia anterior a la pandemia. Además, la jornada escolar debe extenderse una o dos horas, especialmente para los estudiantes mayores, y el año escolar también debe prolongarse. Estados Unidos no necesita seguir estructurando la educación de los niños en base al viejo calendario agrario: que las vacaciones de verano empiecen en julio, no en junio.

Además de desarrollar habilidades y compensar el tiempo perdido en el aula, los días, semanas y años escolares más largos aumentarían potencialmente la tasa de participación laboral preocupantemente baja del país al facilitar que los padres trabajen sin tener que preocuparse por el cuidado de los niños. Un año escolar más largo también mejoraría la pérdida de aprendizaje durante el verano, que apuntaló las brechas de rendimiento entre los estudiantes de familias de ingresos más altos y más bajos mucho antes de la pandemia.

Estas medidas costarán dinero. Pero el Congreso promulgó una legislación en 2020 y 2021 asignando casi 200,000 millones de dólares con el propósito explícito de ayudar a los estados y localidades a apoyar el desempeño de los estudiantes durante la pandemia. Dado que gran parte de ese dinero no se ha gastado, ¿por qué no utilizarlo para otorgar bonificaciones a los maestros que estén dispuestos a trabajar después de las tres de la tarde, los sábados y en el mes de junio para ayudar a los estudiantes a recuperar el aprendizaje perdido? Además, los fondos podrían usarse para servicios de tutoría para estudiantes que necesitan ayuda adicional.

Por supuesto, es probable que los sindicatos de docentes se opongan a tales medidas. Pero han perdido gran parte de su credibilidad. Después de todo, han sido responsables de una gran parte del problema, insistiendo en que no era seguro que los maestros de escuelas públicas regresaran al trabajo incluso después de que las vacunas y los tratamientos contra el Covid-19 estuvieran ampliamente disponibles. Siempre han puesto los deseos de los maestros por encima del bienestar y los logros educativos de los estudiantes. Sus aliados políticos deben comenzar a poner a los niños primero.

El alcance de la pérdida de aprendizaje pandémica es un fracaso educativo, económico y moral. Ahora tenemos evidencia estándar de oro que documenta su daño. No es demasiado tarde para revertir parte del daño. Abordar esta emergencia nacional debe comenzar de inmediato.