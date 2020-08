Morena comenzó a recolectar firmas para impulsar una consulta popular sobre un probable juicio a los expresidentes. Peñistas y calderonistas enfrentarán cargos judiciales por su involucramiento en la “Estafa Maestra” y el caso Odebrecht, que además involucra a jurisconsultos y empresarios de primer nivel.

Las élites, insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador, deben responder ante el tribunal del pueblo. La mañanera, empero, no ha sido el espacio idóneo para exponer a los delincuentes de cuello blanco. El periodismo de investigación, en sus distintas modalidades, un vitral más prístino.

Allí está, por ejemplo, el trabajo de Karim Amer, están en el centro de la realización y la producción de The Square, Control Room y The Great Hack, tres de los documentales más exitosos de la última década. El último tuvo entre sus protagonistas a Brittany Kaiser y Alexander Nix, de Cambridge Analytica, la empresa de asesoría electoral contratada por Donald Trump y los impulsores del Brexit, acusada de manipular las bases de datos de Facebook.

Tanto en ese documental (El gran hackeo, Netflix, 2019) como en su libro Targeted (Harper Collins, 2019), apenas hay una pincelada de otra historia que involucra a las élites mexicanas. Y es que en el otoño del 2017, Kaiser estuvo en México en busca de clientes, con miras a las elecciones presidenciales. Su primer contacto fue con Vicente Fox y Marta Sahagún, aunque –de acuerdo a consultores políticos radicados en México– también tuvo acercamientos con dirigentes priistas y altos funcionarios de la administración Peña Nieto.

En efecto, la consultora estadounidense y Chase Ergen establecieron en México una empresa llamada Pig.gi en México, cuyo objetivo era levantar un padrón de beneficiarios de bajos recursos sin acceso a Internet. Salvo algunas estampas de Kaiser en sitios turísticos y eventos sociales, no hay más información sobre el intento de establecer uno de los operativos electorales más ambiciosos en la historia contemporánea en México.

Hace dos semanas, HBO estrenó The Vow (El voto), la serie más reciente de Amer y Noujaim. Su capítulo inicial se titula “La ciencia de la alegría” e incluye entre sus protagonistas secundarios a Cecilia y Carlos Emiliano Salinas Occeli. Los hijos del expresidente mexicano alcanzaron –al igual que su socio, Alejandro Betancourt Ledesma– el grado de supervisor dentro de Nxivm y eran el inversionista principal de Rainbow Cultural Gardens, el sistema de enseñanza de idiomas.

De los programas para ejecutivos exitosos, al reclutamiento de celebrities de Norteamérica. Raniere y sus seguidores buscarían “posiciones de liderazgo, poder e influencia” para cambiar la cultura empresarial y los sistemas de gobierno a través de la moralización... y de la propaganda. ESP ofreció cursos en Monterrey, Guadalajara y la CDMX; encontró a muchos adherentes entre los egresados de las universidades privadas y en las familias presidenciales, a poderosos aliados.

Con actores y realizadores de Hollywood entre sus cercanos, el líder de Nxivm quiso documentar su historia. Entre las miles de horas de filmación revisadas por los fiscales estadounidenses estaría la conversación que tuvo con un exfuncionario de la Oficina de la Presidencia, a mediados del sexenio peñista.

La serie está compuesta por nueve episodios, que se estrenan cada domingo por la noche en HBO, por cable y la plataforma de streaming. La parte II profundiza en el conflicto entre el cineasta Mark Vicente y su esposa, Bonnie, con Raniere. Y lo esperable es que Noujaim y Amer desvelen la historia sobre DOS, (Dominus Obsequious Sororiumm, que significa Dominante sobre sumiso), la sociedad secreta que el fundador de Nxivm extendió por Monterrey y Nuevo Vallarta, con mujeres que se convirtieron en sus esclavas sexuales.

El pasado viernes 28, en el distrito este de Nueva York, la fiscalía de Estados Unidos entregó un memorándum para recomendar cadena perpetua para Raniere, por las agresiones emprendidas contra dos ciudadanas mexicanas –identificadas en el expediente como Jane Doe 2 y Jane Doe 4–, así como el tráfico sexual, el fraude y la extorsión cometidos por los integrantes de DOS, una sociedad secreta que tenía a Raniere como “Grandmaster” y en su primera línea a las regiomontanas Loreta Garza, Rosa Laura Junco y Mónica Durán.

Las revelaciones de The Vow están antecedidas por denuncias periodísticas –entre ellas un reportaje aparecido en primera plana en The New York Times– sustentadas en testimonios de víctimas que trataron de ser silenciadas. En el sumario del juicio están referidas las intimidaciones de al menos dos despachos jurídicos –Bufete Ruiz Durán y Gaxiola & Abogados– que habrían sido contratados por Alejandro Betancourt antes de que fueran divulgados los videos de las ceremonias de “marcado” en la televisión mexicana, hace dos años.

Efectos secundarios

RECUPERACIÓN. En el Top 3 de las entidades que han recuperado más empleos, tras de la suspensión de actividades por la contingencia, está Sonora, donde empresarios y autoridades cumplirán con la palabra empeñada para concretar inversiones. La firma Creation Inc abrirá una fábrica de componentes electrónicos y contratará 1,000 obreros, mientras que la empresa japonesa Yasaki recontrató a 3,200 trabajadores que había dado de baja; Imax, en su planta de Nogales, generará 1,500 empleos y actualmente en la construcción de las plantas de Ford y Constellation trabajan más de 6,000 sonorenses.

