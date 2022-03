A tan sólo un mes de haber estallado el conflicto entre Rusia y Ucrania, el mundo actúa como si la URSS estuviera de regreso, y eso me parece alarmante.

Las colas largas de los rusos intentando conseguir productos escasos, el aislamiento de Rusia de la comunidad internacional, y la división del mundo en amigos y enemigos, nunca dejaron nada bueno. Sólo trajeron más paranoia y represión ante la disidencia.

Mientras que del otro lado, el despliegue de nuevos batallones de la OTAN en países del Este, nos habla de que una organización creada durante los tiempos de la Unión Soviética, ha recordado su razón de ser, en un mundo que parece estar más concentrado en la guerra que en la paz. Convirtiéndose esto último en motivo de alarma, cuando se corre el riesgo de que pueda desatarse un conflicto nuclear.

Parece que estamos de vuelta en 1962.

Así el regreso de la URSS y todos sus fantasmas.

Rusia difícilmente volverá a integrarse al mundo. Vladimir Putin ha dejado muy claro que ha perdido la confianza en el mundo occidental y ha señalado cómo traidores a los “neoliberales” rusos, en su afán de dividir a la población para vencer. Todo esto mientras los ciudadanos comunes y corrientes, corren a los mercados para no quedarse sin azúcar y harina de trigo, como en los tiempos de la URSS, y compran tampones, detergentes, ropa, y pasta de dientes con precios que se han ido por los cielos. Porque las cadenas de suministro se han interrumpido, y no se sabe hasta cuándo se pueda contar con su existencia.

Lo mismo ocurre en el caso de las medicinas. Algunas encuestas indican que hay 80 medicamentos que les faltan a los doctores rusos en las farmacias. Incluyendo insulina y antiinflamatorios para niños. A lo que habrá que sumarle la inflación del 20% que se calcula para este año, y que no hará otra cosa más que traducirse en pobreza y desesperación.

A los rusos no les dio tiempo de ahorrar para esta crisis.

De ahí el que muchos al comenzar a no ver futuro en su país, hayan decidido huir a una velocidad que no se veía desde la era soviética a países como Georgia, Armenia, Kirguistán y Kazajistán, que no piden visa y que sobretodo aún es posible llegar, ahora que las aerolíneas rusas tienen prohibido entrar a la mayoría de los espacios aéreos occidentales.

Los afortunados que tienen la visa Schengen corrieron hacia occidente por tren o por carretera, y mientras las rutas de escape del país disminuyen y el costo de los vuelos aumenta, los canales de redes sociales con consejos sobre “emigración de Rusia al mundo libre”, florecen.

Finalmente, del otro lado de “la cortina de hierro” el mes de este conflicto se conmemorará con el viaje de Biden a Europa y las cumbres de emergencia en Bruselas de la OTAN, la Unión Europea y el G7, que se centrarán en demostraciones de cooperación para castigar a Rusia y brindar apoyo a Ucrania, en las que muy probablemente se anunciarán nuevas sanciones, incluyendo aquellas a cientos de rusos que sirven en el órgano legislativo inferior del país, y también medidas para cortar sus ganancias de petróleo y gas. En un momento en donde Putin anunció que únicamente aceptará el pago en rublos.

Bienvenidos al eco de otro tiempo.

El último en salir apague la luz.

Twitter: @HenaroStephanie