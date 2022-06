Los legisladores estadounidenses fácilmente confunden el objetivo de reafirmar la primacía global de Estados Unidos con el establecimiento de un orden mundial más seguro y próspero. Pero el mito del excepcionalismo de Estados Unidos los ciega con demasiada frecuencia ante la realidad de cómo ejercen el poder

CAMBRIDGE – Cuando comencé a dar clases en la Escuela Kennedy de Harvard, a mediados de la década de 1980, la competencia con Japón era la principal preocupación de la política económica estadounidense. El libro Japan as Number One, de Ezra Vogel, el primer experto en Harvard sobre Japón en aquel entonces, marcó el tono del debate.

Recuerdo que en ese momento me llamó la atención el grado en que la discusión, incluso entre los académicos, estaba teñida por un cierto sentido del derecho estadounidense a la preeminencia internacional. Estados Unidos no podía permitir que Japón dominara industrias clave y tuvo que responder con sus propias políticas industriales y comerciales, no solo porque podrían ayudar a la economía estadounidense, sino también porque Estados Unidos simplemente no podía ser el número dos.

Hasta entonces, había pensado que el nacionalismo agresivo era una característica del Viejo Mundo: sociedades inseguras que no se sentían cómodas con su posición internacional y tambaleándose por injusticias históricas reales o percibidas. Las élites estadounidenses, ricas y seguras, pueden haber valorado el patriotismo, pero su perspectiva global tendía hacia el cosmopolitismo. Pero el nacionalismo de suma cero no estaba lejos de la superficie, lo que quedó claro una vez que el lugar de Estados Unidos en la cima del tótem económico mundial se vio amenazado.

Después de tres décadas de triunfalismo estadounidense tras la caída del Muro de Berlín, ahora se está desarrollando un proceso similar, pero a una escala mucho mayor.

Está impulsado tanto por el ascenso de China, que representa un desafío económico más importante para Estados Unidos que el que representó Japón en la década de 1980, y también es un riesgo geopolítico, así como por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Estados Unidos ha respondido a estos desarrollos buscando reafirmar su primacía global, un objetivo que los políticos estadounidenses combinan fácilmente con el de establecer un mundo más seguro y próspero. Consideran que el liderazgo de Estados Unidos es fundamental para la promoción de la democracia, los mercados abiertos y un orden internacional basado en reglas. ¿Qué podría ser más propicio para la paz y la prosperidad que eso? La opinión de que los objetivos de la política exterior de Estados Unidos son fundamentalmente benignos sustenta el mito del excepcionalismo estadounidense: lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para el mundo.

Si bien esto es indudablemente cierto a veces, el mito con demasiada frecuencia ciega a los políticos estadounidenses sobre la realidad de cómo ejercen el poder. Estados Unidos socava otras democracias cuando conviene a sus intereses y tiene un largo historial de intromisión en la política interna de países soberanos. Su invasión a Irak en 2003 fue una violación tan clara de la Carta de las Naciones Unidas como la agresión del presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania.

Los diseños estadounidenses de “mercados abiertos” y un “orden internacional basado en reglas” a menudo reflejan principalmente los intereses de las élites empresariales y políticas de los Estados Unidos en lugar de las aspiraciones de los países más pequeños. Y cuando las reglas internacionales divergen de esos intereses, Estados Unidos simplemente se mantiene alejado (como con la Corte Penal Internacional, o la mayoría de las convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo).

Muchas de estas tensiones fueron evidentes en un discurso reciente del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken, sobre el enfoque de Estados Unidos hacia China. Blinken describió a China como “el desafío a largo plazo más serio para el orden internacional”, argumentando que “la visión de Beijing nos alejaría de los valores universales que han sustentado gran parte del progreso mundial”.

Según Blinken, Estados Unidos “dará forma al entorno estratégico en torno a Beijing para promover nuestra visión de un sistema internacional abierto e inclusivo”. Una vez más, ¿quién podría oponerse a tal visión? Pero a China y muchos otros les preocupa que las intenciones de Estados Unidos sean mucho menos benignas. Para ellos, la declaración de Blinken suena como una amenaza para contener a China y limitar sus opciones, mientras intimida a otros países para que se pongan del lado de Estados Unidos.

Nada de esto es para reclamar una equivalencia entre las acciones estadounidenses actuales y la invasión rusa de Ucrania o las graves violaciones de los derechos humanos de China en Xinjiang y la apropiación de tierras en el Himalaya y el Mar de China Meridional. A pesar de todas sus fallas, Estados Unidos es una democracia donde los críticos pueden criticar y oponerse abiertamente a la política exterior del gobierno. Pero eso hace poca diferencia para los países tratados como peones en la competencia geopolítica de Estados Unidos con China, que a menudo luchan por distinguir entre las acciones globales de las principales potencias.

Blinken trazó un vínculo claro entre las prácticas autoritarias de China y la supuesta amenaza del país al orden mundial. Esta es una proyección especulativa de la creencia de Estados Unidos en su propio excepcionalismo benigno. Pero, así como la democracia en el interior no implica buena voluntad en el exterior, la represión interna no tiene por qué conducir inevitablemente a la agresión externa. China también afirma estar interesada en un orden global próspero y estable, pero no uno organizado exclusivamente en los términos de Estados Unidos.

La ironía es que cuanto más trate Estados Unidos a China como una amenaza e intente aislarla, más parecerán las respuestas de China validar los temores de Estados Unidos. Con Estados Unidos tratando de convocar un club de democracias que se oponen abiertamente a China, no resultó sorprendente que el presidente Xi Jinping se acurrucara con Putin justo cuando Rusia se preparaba para invadir Ucrania. Como señala el periodista Robert Wright, los países excluidos de tales agrupaciones se unirán.

A quienes se preguntan por qué debería importarnos el declive del poder relativo de Estados Unidos, las élites de la política exterior estadounidense responden con una pregunta retórica: ¿Preferirían vivir en un mundo dominado por Estados Unidos o por China? En verdad, otros países preferirían vivir en un mundo sin dominación, donde los estados más pequeños retengan un grado razonable de autonomía, tengan buenas relaciones con todos los demás, no se vean obligados a elegir bandos y no se conviertan en daños colaterales cuando las grandes potencias luchen.

Cuanto antes sea posible que los líderes estadounidenses reconozcan que otros no ven las ambiciones globales de Estados Unidos a través de los mismos lentes color de rosa, será mejor para todos.

