El roquero Eddie Van Halen, guitarrista y miembro fundador de la exitosa banda de rock que lleva su nombre y el de su hermano baterista, murió el martes de cáncer a los 65 años, dijo su hijo en Twitter.

"No puedo creer que tenga que escribir esto pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perdido su larga y ardua lucha con el cáncer esta mañana", dijo Wolfgang Van Halen en un tuit.

Eddie Van Halen junto con su hermano, Alex Van Halen, el bajista Michael Anthony y el vocalista David Lee Roth formaron una de las bandas más exitosas de los años ochenta. Roth posteriormente fue reemplazado por Sammy Hagar, donde la banda alcanzó otro éxito comercial.

Su estilo de tocar la guitarra, conocido como "shredding", definió el sonido de la banda en canciones como "Eruption", "Running with the Devil", "Dance the Night Away" o "Ain't Talkin' About Love".