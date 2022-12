El disfraz de los costos en hospitales

Muy importante el estudio que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) hizo sobre competencia y libre concurrencia en seguros de gastos médicos mayores (SGMM). Expone puntos importantes sobre cómo opera el sector que financia la atención médica privada cubriendo unos 13 millones de mexicanos.

Habla por ejemplo de los incentivos perversos que hay para que el consumidor no cambie de aseguradora y no pueda moverse a planes más atractivos en precios o calidad, provocando que muchas personas queden atadas a su primera elección de aseguradora (efecto lock-in) en su seguro médico.

Otro elemento que refleja un mercado inadecuado es que las aseguradoras no tienen incentivos para ofrecer productos de calidad a buen precio, pues además son complejos y ofrecen muchos planes pero prácticamente iguales o con diferencias imperceptibles.

Uno más: a los agentes de seguros -los grandes ganones del negocio- lo que más les conviene es vender productos por los que reciben comisiones y bonos más altos, y estos justamente se los dan las aseguradoras más grandes, lo que disuade la entrada de nuevos competidores. Es decir, que por muchos lados hay barreras a la competencia en los SGMM.

La relación con los hospitales es otro aspecto que se toca en el documento, y ahí hay mucha tela dónde cortar pues los pone como causantes del alza en el precio de las pólizas.

Al respecto el titular del Consorcio Mexicano de Hospitales (CMH), Javier Potes, nos comenta que si bien el estudio toca aspectos muy importantes, le falta profundidad pues el hecho de concluir que los seguros de gastos médicos son caros debido a los precios en hospitales no es una explicación completa.

Es cierto, dice, que los precios del actual modelo son altos por los hospitales que son grandes hoteles de lujo. Pero el principal problema, nos hace ver, es que no se han creado productos para el segmento de más de 30 mexicanos que no puede comprar un SGMM pero tampoco quiere ir a la seguridad social o no tiene seguridad social.

Lo que se necesita, por ejemplo, nos hace ver, es que haya transparencia en el tipo de acuerdos entre las aseguradoras y los hospitales. En estos días están por definir los precios para 2023 pero asumiendo un disfraz en los costos del servicio hospitalario. Esto, porque los seguros no aceptan que hay inflación en los servicios hospitalarios y obligan a los hospitales a cubrirse poniendo sobreprecios a los medicamentos, práctica que persiste desde hace 30 años.

Nos explica Javier Potes que no tiene sentido decir que los precios de los seguros aumentan por el precio de los hospitales, cuando el CMH hace esfuerzos para que sus precios en 2023 aumenten en el mismo nivel del Índice Nacional de Precios (INP) o menos, en tanto que los seguros elevan en 20% los precios de primas. “Cómo se justifica decir que los hospitales tenemos la culpa cuando incrementamos precios en 8% y las aseguradoras aumentan el costo de las primas en 20%”.

Hay que analizar, agrega Potes, ¿quién controla el mercado? Por un lado, claramente el agente de seguros a quien le conviene seguir con pólizas caras porque así mantiene sus altas comisiones. La compañía de seguros dobla las manos porque depende de ellos para seguir vendiendo esas altas primas que sólo conviene a grandes cadenas hospitalarias.

Así que sería importante que la autoridad lo vea -no sólo Cofece-; cómo ir hacia seguros médicos más accesibles, que siente a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) junto con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el CMH y entre todos vean cómo cubrir ese mercado creciente de mexicanos que requiere y no tiene opciones para financiar su salud. Es una buena oportunidad para tomar el tema. De lo contrario, el documento de Cofece quedará en letra muerta.

Visita del CEO de la Farmacopea de EUA (USP)

El titular de Cofepris, Alejandro Svarch, firmó un memorándum de entendimiento con la Farmacopea de Estados Unidos (USP, por sus siglas en inglés) sobre acciones de cooperación para garantizar medicamentos seguros para sus respectivas poblaciones. Esto durante la visita a México del CEO de USP, Ronald T. Piervincenzi. En el evento participó también Carlos Tomás Quirino Barreda, vocal ejecutivo de la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (CPFEUM) y, como testigo de honor, Maria Julia Marinissen, agregada de salud de la Embajada de Estados Unidos en México. Como parte de ello, se impulsará la campaña “Medicamentos en los que podamos confiar”, con el objetivo de resguardar el bienestar de los pacientes garantizando su acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad, y prevenir así la compra de medicamentos falsos o de baja calidad.

Sospecha de corrupción en el ISSSTE

Resulta que entre las evidencias de corrupción en el ISSSTE ahora se suman interrogantes sobre la licitación LA-051GYN013-E85-2022 para compra de ropa desechable por dos años, es decir para el ejercicio 2023 y 2024. Nos comentan que se está beneficiando a la distribuidora guatemalteca Advanta Pharma SAPI que antes era proveedora de medicamentos, pero ahora desde que llegó Almendra Lorena Ortiz a Administración y Finanzas del Instituto le están dando adjudicaciones directas para ropa desechable. Se menciona entre personal del Issste que uno de los socios de Advanta Pharma es pariente de Almendra. Para tener el control de esta venta, la actual administración hizo a un lado al sistema de control de recursos para el abasto (SICORA) que por norma le toca checar las propuestas técnicas, pero ahora se hizo cargo el área médica que lleva el Dr. Ramiro López Elizalde.

Llega a México grupo brasileño NC

Llama la atención el anuncio hace unos días del Grupo NC, conglomerado de 25 empresas y controlador de la mayor farmacéutica de Brasil, sobre su ingreso al mercado mexicano con la compra de las empresas Grupo Imperial, Kosei y Compañia Internacional de Comercio KSK, pertenecientes a la holding japonesa Taisho Farmacéutica. La adquisición incluye un portafolio de productos de venta sin receta -OTCs–, con marcas exitosas entre el público mexicano, como Vitacilina (pomada antiséptica), Derman (crema dermatológica antifúngica) y el bálsamo Rocainol (pomada analgésica y antiinflamatoria), productos que también se comercializan en Estados Unidos. Para NC, México es un país relevante y estratégico para la economía de América Latina y ve con entusiasmo la posibilidad de continuar con el negocio.

