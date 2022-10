El Rey del Cash no dice nada nuevo y Chávez no prueba nada

Bruselas, Bélgica.- Hasta esta ciudad me llegó una copia del libro que lleva por título El Rey del Cash, El Saqueo oculto del presidente y su equipo cercano. Su autora, Elena Chávez, fue pareja sentimental de César Yáñez, quien desde hace décadas es un muy cercano incondicional del presidente Andrés Manuel López Obrador. La autora, después de muchos años de aceptarlos como son, un buen día descubrió que el presidente y quienes lo rodean son los típicos políticos mexicanos que solo buscan poder y riquezas y que son iguales a la mayoría de los que desde 1821 los antecedieron en la presidencia, las gubernaturas, las secretarías de Estado, los gabinetes estatales, las presidencias municipales, las regidurías, las senadurías, las diputaciones y cuantos puestos públicos han habido durante los últimos 201 años.

Confieso que la copia no es la que le compré a Amazon México, sino una versión en PDF que me envió un alto funcionario del gobierno federal que probablemente, al igual que Chávez, ya abrió los ojos y se dio cuenta de cómo son los que hoy gobiernan a México.

A lo largo de 240 páginas Chávez denuncia como AMLO, César Yáñez, Octavio Romero Oropeza, Gabriel García Hernández, Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Alejandro Esquer, Ariadna Montiel, Delfina Gómez, Ana Lilia Herrera y muchos más desviaron miles de millones de pesos del erario para financiar el proyecto político del tabasqueño y, de paso, mantenerlos a ellos y sus familiares, incluidos los tres hijos adultos del presidente.

La autora acepta que durante años supo que cuando Yáñez no tenía un cargo público, vivía del dinero que gobernadores, alcaldes y empresarios aliados de AMLO le entregaban, montos que según ella variaron entre los 20,000 y 50,000 pesos. Me llama la atención que no le molestara el hecho de que ese dinero, que supuestamente debía ser invertido en obras y servicios públicos, fuera usado para mantener a AMLO, Yáñez y muchos otros.

Chávez no me dice nada nuevo en su libro. Después de todo, tras 40 años de ejercer mi oficio estoy plenamente convencido que, salvo algunas muy contadas excepciones, la actual clase política mexicana está podrida hasta los huesos, igual que podridos estuvieron la mayoría de los que a ella han pertenecido desde el primer día de la independencia nacional.

Siempre se ha sabido que los partidos y sus candidatos a cargos de elección popular pasan la charola entre sus seguidores, subordinados, compañeros de partido, funcionarios y empresarios cada vez que hay elecciones; que la mejor y más rápida manera de hacerse de una buena fortuna en México es ocupando un cargo público importante en una dependencia que maneje mucho dinero o ejerza mucho poder. ¿Por qué iban a ser diferentes los morenistas que antes fueron priistas, panistas o perredistas?

En ninguna de las 240 páginas de su libro nos ofrece Chávez alguna prueba de lo que afirma, porque como dice el viejo dicho, “nuestros políticos son rateros, pero no tontos” y dominan el arte de sustraer miles de millones de pesos del erario sin que sea posible detectarlo.

Lo que falta ahora es que haya otros desilusionados que corroboren lo que escribió.

Quien debe estar muy enojado con Elena es César, a quien la autora sustituyó por Lucas, un perro de la raza viejo ovejero inglés.

