“En 2021, las muertes por terrorismo se redujeron un 1.2% hasta 7,142 muertes y ahora son un tercio de lo que eran en su apogeo en 2015. La pequeña caída se reflejó en una reducción en el impacto del terrorismo, con 86 países registrando una mejora, en comparación con 19 que empeoraron (...) el número de ataques a nivel mundial aumentó en un 17% a 5,226 (...) la letalidad de los ataques disminuyó de 1.6 muertes por ataque a 1.4 muertes durante el período de 12 meses.

“El número de países que experimentaron al menos una muerte por terrorismo en el último año fue de 44, un ligero aumento en comparación con los 43 países en 2020. Otros 105 países no tuvieron muertes o ataques por terrorismo en 2021. Este es el mayor número de países desde 2007”.

Lo anterior se lee en el reporte de la 9ª edición del Índice Global de Terrorismo (IGT) elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), un think tank independiente basado en Sídney (Australia).

El IGT 2022 califica del cero al 10 a cada país, siendo más alta la calificación conforme mayor sea el impacto del terrorismo. Así, los países con una calificación de 8 a 10 padecen un muy alto impacto; de 6 a 7.99 un alto impacto; de 4 a 5.99 un impacto medio; de 2 a 3.99 un bajo impacto; de 0.1 a 1.99 un muy bajo impacto; y 0 sin impacto.

Una buena noticia es que México, con 2.428 puntos, es un país en donde el terrorismo causa un bajo impacto y ubicándose en el lugar 61 de los 163 países incluidos en el IGT.

Sorprendentemente, Estados Unidos, con una calificación de 4.961, queda en el lugar 28 del IGT, lo que significa que presenta un impacto medio.

De acuerdo con el reporte del IGT, “Desde 2007, ha habido 84 ataques en los EU que atribuidos a individuos y grupos políticamente motivados, en comparación con 19 ataques atribuidos a grupos religiosos (…) hay un alejamiento del terrorismo afiliado con grupos específicos, hacia individuos y grupos que son impulsados por una ideología específica, pero no afiliados formalmente a un grupo organizado. De los 161 ataques entre 2007 y 2021, solo 19 estaban afiliados a un grupo terrorista específico”

Refiriéndose a México, el IGT anota: “El terrorismo en México tiene motivaciones predominantemente políticas y la actividad delictiva de los cárteles no se incluye como terrorismo en este informe. La violencia contra políticos y periodistas continúa amenazando la estabilidad en México con un gran número de asesinatos ocurridos en México en los últimos dos años. Por lo menos 102 políticos fueron asesinados en el período previo a la elección de junio de 2021. Además, nueve periodistas fueron asesinados en 2021, el mismo número que el año anterior. Si bien el terrorismo en México ha disminuido, la actividad de los cárteles continúa dominando el panorama del crimen, con casi 6,000 incidentes de violencia de carteles que resultaron en más de 7,000 muertes en 2021”. “La actividad delictiva de los cárteles no se incluye como terrorismo” porque sus crímenes, aunque violentos y sangrientos, no son una “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”, como define terrorismo el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española.

El IGT 2022 está en el sitio www.economicsandpeace.org/reports/

