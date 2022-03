Si bien el gasto en defensa representa una parte significativa de la economía de Rusia, la suma en sí misma (un estimado de 60,000 millones de dólares en 2020) es bastante modesta, especialmente para los estándares de “gran potencia”. En su guerra contra Ucrania, el ejército de Rusia está mostrando la debilidad económica del país

FLORENCIA – La guerra representa un concurso de voluntades, argumentó el estratega alemán Carl von Clausewitz hace unos 200 años. En este punto, los ucranianos que defienden ferozmente su patria parecen tener una clara ventaja sobre las fuerzas invasoras rusas. Pero, para ganar una guerra, la voluntad debe ser apoyada por medios militares, y eso requiere fuerza industrial y económica. Aquí, Rusia podría tener una ventaja sobre Ucrania por ahora, pero es mucho más débil que Occidente, a quien finalmente pretende desafiar.

En términos de fuerza económica e industrial, Rusia es una potencia de tamaño medio, en el mejor de los casos. Su producción manufacturera es solo la mitad de la de Alemania, y su PIB es aproximadamente del mismo tamaño que el de Italia. El PIB combinado de la Unión Europea es casi 10 veces mayor que el de Rusia. Y eso es antes de que la nueva ronda de sanciones punitivas occidentales comience a pasar factura.

Dada su gran economía, Europa puede permitirse construir capacidades de defensa creíbles. Para que los países europeos cumplan con su compromiso de la OTAN de gastar el 2% del PIB anualmente en defensa, deben aumentar el gasto en solo un 0.5% del PIB, en promedio. Si se considera que el gasto público total en estos países actualmente promedia el 45% del PIB, esto parece completamente factible.

Incluso para la rezagada Alemania, la inversión en defensa a corto plazo recientemente anunciada de 100,000 millones de euros (109,000 millones de dólares) representa solo alrededor del 2.5% del PIB. Rusia, por su parte, probablemente dedica más del 4% de su PIB a la defensa, una carga importante para un país que necesita mantener una costosa infraestructura para conectar su vasto territorio.

Si bien el gasto en defensa representa una parte significativa de la economía de Rusia, la suma en sí es bastante modesta, especialmente para los estándares de “gran potencia”. Rusia gastó 60,000 millones de dólares en defensa en 2020, en comparación con el desembolso de 50,000 millones de dólares de Alemania. Con ese nivel de gasto, y dada la corrupción que impregna el gobierno ruso, construir una gran fuerza de combate moderna capaz de sostener un conflicto prolongado, mientras se mantiene una fuerza nuclear descomunal y se promueven las ambiciones de las grandes potencias a nivel mundial, sería un logro verdaderamente asombroso.

Es un logro que Rusia no puede reclamar. De hecho, parece que Rusia ha tenido un ejército Potemkin todo el tiempo. El término “Potemkin” proviene de Grigory Aleksandrovich Potemkin, el gobernador de la Nueva Rusia de quien se dice que construyó asentamientos falsos para impresionar a Catalina la Grande durante su viaje de 1787 para inspeccionar Crimea y los territorios circundantes recién adquiridos. Pero la historia de los “pueblos Potemkin” es en gran medida un mito, y los historiadores no están de acuerdo sobre lo que la zarina vio realmente en su gira. Parece que, en realidad, Potemkin hizo inversiones considerables en infraestructura en Crimea y sus alrededores, pero carecía de los recursos para unir el territorio recién conquistado con el resto de Rusia.

Las debilidades de infraestructura resultantes, junto con la falta de desarrollo de capacidades logísticas, limitaron gravemente la capacidad de Rusia para defenderse contra las fuerzas inglesas y europeas durante la Guerra de Crimea 60 años después. Los informes de que las tropas en Ucrania hoy enfrentan escasez de alimentos y combustible sugieren que Rusia no aprendió la lección. La logística es siempre el área más vulnerable a la corrupción en las fuerzas armadas.

Comprender las consecuencias de la falta de recursos del ejército ruso requiere que analicemos no solo lo que sucedió en Ucrania, sino también, y quizás lo más importante, lo que no sucedió. Para empezar, Rusia no ha logrado destruir las comunicaciones y otros sistemas de control electrónico.

Durante mucho tiempo se ha asumido ampliamente que Rusia apoyaría cualquier ofensiva militar con ciberataques “devastadores”. Pero esta amenaza no se ha materializado, presumiblemente porque Ucrania cuenta con el apoyo de las agencias de inteligencia occidentales cuyas capacidades de guerra cibernética se basan en un grupo mucho mayor de talento y el conocimiento de los gigantes tecnológicos estadounidenses.

De hecho, solo unas horas antes de que comenzara la invasión, Microsoft detectó y bloqueó malware destinado a borrar datos de los ministerios e instituciones financieras del gobierno ucraniano. Posteriormente, la empresa compartió el código con otros países europeos para evitar su uso posterior.

Asimismo, SpaceX ha enviado terminales de Internet Starlink a Ucrania para compensar las interrupciones de Internet en el país. Hacer que el sistema de internet satelital esté operativo en el país llevará tiempo, porque se debe instalar una gran cantidad de estaciones base. Pero esto es cuestión de semanas, no de años.

Otro perro ruso que no ladró es la fuerza aérea, que no ha establecido el control del espacio aéreo de Ucrania, a pesar de que Rusia tiene casi 10 veces más aviones que Ucrania. Sí, Rusia desplegó una andanada de misiles para destruir radares y aeródromos el primer día de la invasión. Pero la primera ráfaga no fue seguida por una segunda, porque la reserva rusa de misiles guiados con precisión y otras municiones costosas es limitada.

Además, los pilotos de Rusia parecen tener poca experiencia, probablemente porque, al igual que las armas guiadas con precisión, el entrenamiento efectivo de los pilotos es costoso. Y, finalmente, los sistemas de entrega de armas cruciales no están actualizados.

Putin podría haber entrado en esta guerra con un gran suministro de misiles guiados de precisión o con una gran cantidad de reservas de divisas. Eligió este último. Ahora que la mitad de esas reservas han sido bloqueadas por sanciones occidentales sin precedentes, probablemente se arrepienta de esa decisión. Dada la capacidad limitada de Rusia para aumentar rápidamente la producción de armas, especialmente la producción de sistemas de armas sofisticados, que requieren insumos que ya no puede obtener del extranjero, las perspectivas de Putin para sostener su guerra en Ucrania parecen limitadas.

En una lucha entre dos oponentes igualmente motivados, la fuerza económica e industrial amplia es decisiva. Putin ha lanzado una guerra desde un punto de partida material débil. Ha motivado a Europa a empezar a invertir en su propia defensa. Ha puesto a Rusia en un curso de desmoralización económica. Y, sobre todo, ha motivado a los ucranianos a luchar ferozmente por su libertad.

Si los ucranianos logran resistir el periodo del ataque inicial, su determinación, junto con el apoyo occidental potencialmente ilimitado, podría cambiar el rumbo de la guerra de Putin y del régimen de Putin.

