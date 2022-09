Efecto negativo en las decisiones del uso de smartphones

Las decisiones rápidas son decisiones inseguras”.

Sófocles

En los últimos años la capacidad de procesamiento de los dispositivos móviles ha crecido considerablemente. El concepto de teléfono inteligente empezó a ser utilizado a mediados de los 2000, en función de la evolución de la tecnología y de la capacidad de incorporar a los teléfonos celulares de capacidades que permitieran la administración de mensajes y correos electrónicos, la administración de calendarios y actividades, la reproducción musical y el acceso eficiente a sitios web para navegar, descargar y subir contenido e interactuar con información en medios virtuales

Además, los dispositivos incrementaron su capacidad de procesamiento, las características de desempeño de sus pantallas, su capacidad de almacenamiento, la velocidad de interacción con recursos de terceros y mejoraron (relativamente) sus capacidades de seguridad para interacción con sitios relacionados con transacciones financieras y compras en general.

En la medida que ello ocurrió, muchas de las transacciones que antes requerían una interacción presencial (por ejemplo, las bancarias) y que habían migrado en algunos casos a la posibilidad de interacción telefónica y que después se habían creado plataformas de navegación a través de equipos de cómputo (PCs o laptops), encontraron en el desarrollo de aplicaciones especializadas para teléfonos inteligentes, la posibilidad de simplificar la interacción a través de dispositivos móviles. Hoy, la mayor parte de la navegación en internet ––en nuestro país y en casi todo el mundo– ocurre a través de dispositivos móviles.

Sin embargo, la facilidad para llevar a cabo transacciones en un entorno amigable, de mayor comodidad y facilidad de acceso, con un cierto nivel de seguridad, ha permitido que la naturaleza y velocidad de las decisiones de compra se incremente, sin que ello implique mejora en los procesos de decisión que las personas llevan a cabo antes de concretar una transacción económica.

De acuerdo con el artículo Decision-makers are more impulsive on smartphones than on computers, de Eli Mograbi, la facilidad de utilización de los dispositivos móviles para decisiones económicas ha acentuado la presencia de sesgos conductuales y de decisión, que posibilitan decisiones subóptimas y contrarias al interés financiero y económico de las personas.

Los hallazgos del estudio muestran que las personas son más receptivas a lo que perciben como oportunidades de corto plazo, que los llevan a tomar decisiones de compra mucho más aceleradamente que modelos tradicionales de interacción de compra. Asimismo, la naturaleza de respuesta rápida e impulsiva en teléfonos “inteligentes”, afecta la percepción de riesgo, disminuyendo la capacidad de análisis de decisiones económicas; ello se ejemplifica claramente en el auge de mercados minoristas de cripto monedas, a partir de la utilización de apps en dispositivos móviles, lo que condujo a cientos de miles de personas a participar en un mercado sin conocimiento y a tomar decisiones que comprometieron su patrimonio.

Las decisiones tomadas en una aplicación telefónica favorecen además la inmediatez de éstas, provocando que las personas tengan una falsa percepción de contar con información completa para la decisión, que en otras circunstancias buscarían acceder a través de centros de contacto o mediante preguntas directas a vendedores.

La realidad de la evolución tecnológica es evidente, incontenible y por supuesto genera múltiples beneficios, pero es muy importante que las personas tengamos algunos minutos de reflexión objetiva antes de la utilización de aplicaciones e interfaces que promueven decisiones de consumo o financieras aceleradas y que frecuentemente generan afectaciones negativas a nuestro bienestar financiero.

