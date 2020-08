En el tenor de la contienda electoral en EU en donde Donald Trump no tiene nada garantizado, México se mantiene como un buen blanco para tratar de ganar electores.

Más allá del T-MEC, nuestras exportaciones agropecuarias y el cumplimiento laboral son eslabones débiles.

También el rubro siderúrgico es vulnerable. Economía de Graciela Márquez está consciente y lleva semanas en gestiones con la USTR de Robert Lighthizer para ratificar la no aplicación de la sección 232 al acero mexicano, daga que aún pende por ahí.

El esfuerzo está a cargo de Luz María de la Mora subsecretaria de Comercio Exterior y no se descartan prontas noticias. Sin embargo, al interior de la Canacero de Máximo Vedoya hay zozobra porque en la propia Economía no hay coordinación, y el subsecretario de Industria, Ernesto Acevedo trae otra agenda. Sucede que el funcionario se opone a implementar un mecanismo de acceso de exportaciones de acero, requisito que exige EU para no aplicar la 232.

El funcionario ha externado ante la industria que cada quien debe exportar lo que le parezca. El problema es que con el desplome que enfrenta el rubro de la construcción aquí, las exportaciones de varilla hacia a EU se han disparado. Si antes se hablaba de 10,000 toneladas mensuales ahora se está 4 ó 5 veces por arriba.

Como imaginará en EU hay quien ya frunció el ceño, y justo cuando De la Mora tendría un convenio casi listo, el fuego amigo en la misma dependencia podría detonar las sanciones proteccionistas contra México con consecuencias para la siderurgia y aquellas empresas que han buscado respetar sus montos históricos de exportación. De no entenderse.

Radiópolis mano estatal y Prisa dará pelea

Desde que se conoció la llegada de Carlos Cabal Peniche y el también empresario de tabasco Alejandro del Valle, tanto a Interjet como a Radiópolis al lado de Miguel Alemán Velasco, las apuestas desde el punto de vista de negocios no sonaron muy sensatas. La aerolínea enfrenta serias dificultades y el grupo radiofónico tampoco es muy rentable, máxime la coyuntura. En ésta última dichos inversionistas compraron el 50% del capital a Televisa de Emilio Azcárraga a sabiendas de que Prisa tenía a su cargo la agenda editorial. Ya trascendió sin embargo, que este martes hubo consejo y los recién llegados tomaron el control. El argumento legal es que Prisa nunca debió tener la actual participación accionaria porque es violatorio de la Ley de IED. Según esto Alemán y sus aliados traen todo el apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La cercanía del político veracruzano con el tabasqueño es conocida y ya con Ignacio Carral Kramer en la dirección en vez de Francisco Cabañas ligado a Prisa y que fue destituido, viene un cambio en la línea periodística. El eslabón más débil es Carlos Loret de Mola por obvias razones, aunque se asegura que Prisa dará la pelea. Como quiera delicada situación.

Napo recuento, Covid-19 y desde la JFCA

Con la reforma laboral los sindicatos deben validar la titularidad del contrato colectivo, por lo que en ese contexto vienen múltiples forcejeos, amén de actores como Napoleón Gómez Urrutia que va por todas. Antier este último informó del recuento que habrá hoy en la planta de Hermosillo de la cementera suiza Holcim, firma que dirige Jaime Hill Tinoco. El procedimiento se determinó desde la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que preside María Eugenia Navarrete. Ayudó la presión de sindicatos de EU. La verdad es que el momento para el ejercicio es cuestionable dada la pandemia y los riesgos para trabajadores vulnerables que tendrán que votar. El punto es arrebatar la posición al Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento que lidera Felipe Sosa y que es parte de la CTM. Hay denuncias de la compra sufragios con en los viejos tiempos, por la agrupación del también senador.