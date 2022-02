Por sexta ocasión consecutiva, Banxico subió la tasa de interés de referencia, en unos días, lo hará la FED y así, el resto de los bancos centrales seguirán el mismo camino. Producto del desbalance económico de los últimos dos años, el impacto negativo aún vigente de la crisis financiera subprime, la afectación de las cadenas de suministro y la excesiva cantidad de liquidez que fue requerida para palear los efectos del confinamiento; en muchas partes del mundo las economías se están sobrecalentado. Al juntar estos aspectos nos encontramos ante un efecto global no esperado que puede desembocar en una crisis económica de grandes proporciones; asistimos a niveles de recuperación económica menores a lo esperado (todas las cifras de crecimiento en el mundo se están ajustando a la baja) a lo que se suma niveles de inflación francamente altos. Menores niveles de crecimiento con elevación de los precios más los potenciales efectos en los precios de los combustibles como resultado de la crisis en Ucrania, pueden generar serios desbalances en la matriz de riesgos de los diferentes países. En el caso de la inflación, por ejemplo, registra para EU niveles de 7% con tasas de crecimiento de 4%, para México de 7% con un crecimiento de 5%; Argentina de 57% con 3% de crecimiento. Para algunos analistas este episodio de alta inflación es pasajero y que una vez regularizadas las cadenas de suministros, la normalización en la producción de microcomponentes y la llegada de la endemia del Covid, los precios tenderán naturalmente a bajar, las economías van a crecer y la alta tecnología nos dará el nuevo amanecer.

En mi opinión estas buenas expectativas no pudieran llegar a materializarse, debemos asumir que todo está colgado por alfileres. Las cosas actualmente están calibradas para que, con la salida de la pandemia, los ciclos comenzaran a regularizarse de forma armónica acompañados de decisiones sensatas por parte de las autoridades monetarias y fiscales a lo largo del mundo. La naturaleza económica, sin embargo, no es así. La economía sabemos, la dirigen personas con emociones no siempre racionales a lo que se suma el entono. En impacto negativo que pudiera producir en los mercados, el agravamiento de las tensiones en Ucrania sería devastador en este momento, lo mismo una mala decisión política o financiera, el eventual surgimiento de una quiebra bancaria o caída en los precios de las acciones de gigantes corporativos e incluso la aparición de fuertes movimientos sociales derivados del alto estrés global que existe y se agrava día con día. El salir de los efectos negativos del Covid hacia mejores niveles de desarrollo en el corto y mediano plazo, requiere de un proceso sincronizado que incluya importantes retiros de liquidez, ajustes fiscales relevantes y, decisiones prudentes en el ámbito geoestratégico, además de un prudencia a toda prueba por parte de las grandes empresas y los gobernantes. Con cualquier engrane que falle, puede complicarnos mucho la existencia tal y como sucedió hace 100 años.