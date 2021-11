La más reciente reforma migratoria en Estados Unidos fue la de 1986. Legalizaron a casi 3 millones de migrantes indocumentado. Cinco años después, según el Pew Hispanic Center, los nuevos indocumentados sumaban casi cuatro millones.

Entonces los sucesivos gobiernos optaron por administrar la migración. Detienen migrantes en sus fronteras y los deportan, pero muchos que si cruzan no son perseguidos con excesivo celo, salvo por razones electorales.

Mientras, nada de incursiones de “la migra” en las granjas porcícolas de Carolina del Norte, en la industria agrícola de California o ciertas ciudades. Legalizarán a “los dreamers”, pero, mientras hay condiciones para una reforma, no les falta mano de obra.

México y Canadá, compañeros en el dolor

Apuntó Luis Miguel González, director editorial de El Economista, al tema que muchos ignoraron: que México y Canadá comparten la preocupación por la política automotriz proteccionista de Washington.

La semana pasada, el presidente Joseph Biden visitó una planta automotriz y dijo: “apoyaremos la compra de vehículos limpios, fabricados en Estados Unidos, hechos por sindicatos”.

Eso marginaría a las plantas automotrices de México y Canadá, no tanto por lo de “energías limpias”, sino por el giro proteccionista en la política comercial de la Casa Blanca, a quien, por lo visto, no tiene empacho en publicitar su implícito rechazo al T-MEC, con todo lo que significaría.

Morena borra 20 años de la historia

Como si fuera el bíblico Genesis, Morena ha sintetizado la historia de México, pues, dicen sus exégetas que antes de ellos “era el caos”, no había democracia, que empezó cuando ellos ganaron la Presidencia.

Curioso, coinciden el diagnóstico de un neoliberal priísta: “el partido nació antidemocrático”, pero olvidan que la democracia les importaba a quienes viven de la política, hace un siglo los ciudadanos, hartos de guerras, sólo querían paz.

Como don José Francisco Ortiz Pinchetti, uno de los ideológicos de Palacio que, de un plumazo quiere borrar las luchas de tantos para la transición democrática empezó en 1997, que “se hizo la luz” hace 21 años, no tres, como pretenden.

NOTAS EN REMOLINO

“Los militares jamás contemplan aspiraciones políticas”, dijo el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional. Una paradoja que hace 30 años, palabras más, palabras menos, eso dijo el general Félix Galván, entonces titular de Sedena, para calmar la inquietud de algunos jóvenes coroneles que decían: “la Constitución no prohíbe que un militar llegue a la Presidencia por la vía electoral” … Contradicciones de los puristas. Exigen a la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde, que supervise una elección “abierta, democrática” en la renovación de la dirigencia del sindicato petrolero y ahora le reclamen que en algunas secciones han ganado simpatizantes de Romero Deschamps. ¿Querían democracia o purga?… No acepta aún México agentes estadounidenses, pero sería ingenuo creer que no operan aquí. Por eso vale recordar que el Departamento de Justicia ya tiene facultad para ir a cualquier parte del mundo por quienquiera que ataque a uno de sus agentes… Consejo del español Armando Palacio Valdés: “Cuando bordeamos un abismo y la noche es tenebrosa, el jinete sabio suelta las riendas y se entrega al instinto del caballo” …