La reforma laboral por aprobar en el Senado y que tanto se celebra en el gobierno es la ley reglamentaria de la reforma constitucional del 2017. Significa el más trascendente cambio desde 1917, pero también va a costar. Y mucho.

Las recomendaciones de ayer al gabinete de manejar las prioridades sexenales podrían significar una amenaza para que la reforma, dentro de tres años, empiece a cambiar la realidad de las relaciones obrero-patronales.

Porque, como lo dijo la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, durante un tiempo funcionarán tribunales laborales y las viejas juntas de conciliación. Sólo recuerden que, si incumplen, los reproches de Washington no sólo serán retóricos.

Morena: una difícil transición

Distraídos por los fuegos fatuos de las rencillas entra la dirigencia nacional de Morena y el coordinador de los senadores morenistas, olvidamos que apenas son el síntoma de la penosa transición en que está el partido que ganó contundentemente las elecciones presidenciales.

La tarea de la señora Yeidckol Polevnsky es transformar al movimiento creado para la candidatura del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en un partido con estructura y cuadros, para serle útil.

Y el problema es que muchos de los morenistas, los originarios y los conversos, traen el gene de la permanente disputa, de la permanente discordia, y no es aventurado calcular que, para desencanto de muchos, Morena termine como una abigarrada colección de tribus.

La ignorada frontera norte

Se entiende la prudencia con que el gobierno lopezobradorista actúa frente a las acciones del gobierno de Donald Trump, quien sabe que el tema migratorio es el más rentable para su campaña de sucesión, y ha olvidado a los habitantes de la frontera norte, especialmente de Ciudad Juárez.

Washington escogió la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, porque forman una comunidad internacional con vínculos de toda índole.

Por ejemplo, la más grande empresaria juarense está casada con uno de los paceños más ricos.

Se sienten abandonados, porque el tortuguismo de los agentes norteamericanos cuesta millones de pesos diarios, a causa del retraso en los cruces de vehículos y de peatones. La única esperanza es que caigan las ventas en El Paso y se quejen con sus diputados y senadores.

NOTAS EN REMOLINO

Alguien en Palacio no explicó al presidente que los bienes confiscados sí tenían destino: se registraban y depositaban en el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. Como dato cultural se les informa que las oficinas están en Insurgentes Sur, cerca del Parque Hundido... Alguien con más lucidez que quien esto escribe habrá de explicarnos qué quiso decir el presidente López Obrador cuando dijo: “Ustedes no sólo son buenos periodistas, son prudentes. Si se pasan ya saben lo que sucede, pero no soy yo, es la gente. No es conmigo, es con los ciudadanos”... Por cierto, por si alguien se interesa, en los países nórdicos, donde el sistema público de salud es más o menos universal, el promedio de impuestos de un ciudadano es de 56 por ciento... Viene mayo y en la SEP, sin duda, además de la reforma educativa, negocian con el SNTE las condiciones de trabajo para el siguiente año. O, ¿este año no habrá renovación del contrato colectivo?... Convocada, luego de la gira del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, por Sudamérica, se reúne el Grupo de Lima, al cual, pese a todo, no ha dejado de pertenecer México. El tema es el de siempre, Nicolás Maduro...

