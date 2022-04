Como se había esperado, abril se está revelando como un mes muy agitado, pero también muy decisivo. Las mañaneras están convertidas en un espacio de acusaciones y persecución política. Poco se informa con veracidad o exactitud. Las lecciones ya están a la vista de acuerdo con los temas que se discuten.

En primer lugar, está claro que el 10 de abril se llevará a cabo un ejercicio de ratificación, no de revocación. El gobierno y su partido pervirtieron desde el principio el proceso y cualquiera que sea el resultado servirá para tratar de fortalecer la figura del presidente López, no del gobierno o MORENA. Este es un ejercicio para un solo hombre.

Las violaciones a las leyes electorales por parte de MORENA, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y el propio presidente, entre muchos otros, se cuentan por cientos. Lo han hecho de manera sostenida, a plena vista y hasta con burla al INE (recuerden el secretario de Gobernación). Han utilizado vehículos oficiales para fines partidarios y de paso las fuerzas armadas se han involucrado en las campañas en la figura del general Luis Rodríguez, quien con todo y uniforme de comandante de la Guardia Nacional participó en un acto de apoyo a la revocación, el pasado 2 de abril en Torreón, Coahuila.

Lo que estamos viendo es, en efecto y como lo han dicho muchos, un ensayo para el 2024: el desprecio a las leyes y el conservar el poder a cualquier precio para satisfacer el sueño de López Obrador de regresar a un país que sólo existe en su mente. Lo peor no es que funcionarios y militantes de un partido estén dispuestos a transgredir las leyes. No, sino que el INE ha sido rebasado sin que alcance a tomar una decisión fuerte para siquiera intentar frenar el abuso. Por su parte, la oposición tampoco ha sido capaz de dar una respuesta política que llame la atención. En un escalón más abajo encontramos la indiferencia ciudadana ante las violaciones a la ley por parte del mandatario y sus partidarios.

En segundo lugar, está el asunto de la Ley de la Industria Eléctrica que se trató en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchos analistas habían pronosticado que se declararía la inconstitucionalidad de esta sobre la base del abierto choque entre lo que dice la Ley y el texto constitucional vigente en la materia. Se equivocaron. La votación, siendo mayoritaria (7 a 4), no alcanzó para declararla contraria a la Carta Magna. Las maromas discursivas de algunos de los ministros que apoyaron la vigencia de la LIE y el tono en que se llevó a cabo la sesión muestran hasta qué punto se acatan los deseos del presidente López. Un mandatario que dice que la ley no debe estar sobre su personal concepto de justicia (“No me vengan con que la ley es la ley”).

En tercer lugar, creo que el 10 de abril no habrá urnas vacías como había supuesto en mi texto de la semana pasada. El acarreo, la intensa propaganda desde Palacio Nacional y otros espacios, las cuotas a los gobernadores, incluso para algunos que no son de MORENA, y el ofrecimiento de dinero para quienes asistan harán que la ratificación supere los 10 millones de votos en urna. Otra victoria para López Obrador. La oposición debe responder, en cuanto sean oficiales los resultados, con la solicitud que anule el proceso debido a las muchas violaciones a la ley. ¿Cuál será el papel del TEPJF?

La siguiente semana están asuntos importantes también: la presentación de la iniciativa de reforma electoral, el informe presidencial y la discusión en el Congreso de la reforma eléctrica. Sobre este último tema, el presidente López ha puesto la discusión entre patriotas y traidores a la patria, entre gente que apoya al pueblo y los que están del lado de las empresas. Este maniqueísmo, tan propio de los gobiernos autoritarios, ha sido exitoso.

Sin embargo, esta vez el protagonismo de los representantes de los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea ha elevado la discusión a otro nivel: si se aprueba una reforma, habrá controversias legales en el marco de los mecanismos del TMEC. Quienes ven esta amenaza como insalvable para el gobierno pueden estar equivocados. Probablemente hay muertos en el armario de las empresas que las obligarían a sentarse a negociar con AMLO. Ya se verá.

Sigue siendo una incógnita cuál será la posición definitiva del PRI en las Cámaras. Si se mantiene en el bloque y derrotan la reforma eléctrica de cualquier forma la viabilidad de la LIE ya le ha dado un triunfo al gobierno. Sobre el litio ya ha dicho que se reformará la Ley Minera y asunto arreglado.

En fin, viendo el paisaje hay que decir que quienes llaman a defender la democracia están atrasado de noticias. Esa democracia (débil, limitada, etc.) ya la perdimos. De lo que se trata ahora es de recuperarla.