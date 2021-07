Ya han pasado más de 100 días del inicio del gobierno del presidente Joe Biden.

El entonces presidente electo llegó a la Casa Blanca generando elevadas expectativas en diversas áreas, una de ellas, en materia migratoria.

Durante los cuatro años de gobierno de Donald Trump, su atención se volcó hacia un discurso erróneo en el cual México estaba enviando a criminales y violadores hacia los Estados Unidos, y que, adicionalmente, no se había hecho lo suficiente por frenar los flujos migratorios.

Joe Biden encontró un sistema migratorio fracturado debido al excesivo número de órdenes ejecutivas firmadas por Trump en materia migratoria. Entre estas órdenes se encontraban: la culminación de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés) y el endurecimiento de las detenciones sin importar el estatus migratorio, es decir, poco importaba si se contaba o no con una green card.

El registro de deportaciones del pasado mes de abril es el más bajo desde que se inició el conteo en esta materia. La agencia encargada de realizar las expulsiones, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), sacó del país a 2,692 inmigrantes dicho mes. Fue la primera ocasión que la cifra mensual quedó por debajo de las 3,000 deportaciones. Durante el mismo periodo, pero en 2017, con Trump recién llegado a la Casa Blanca, la cifra fue de 6,800 deportaciones.

El rubro que no se ha podido revertir, lo cual es preocupante, es enmendar el sistema de asilo y refugio donde se buscaba pasar de una admisión de 15,000 a 62,500 personas por año. Sin embargo, el 16 de abril el presidente Biden declaró que mantendría el tope de 15,000, debido al incremento en el número de arribos y de solicitudes de asilo en la frontera sur de los Estados Unidos.

Sin duda alguna el discurso de bad hombres que criminalizaba la migración ha desaparecido en la presente administración. Por el contrario, se observa interés de parte de Biden/Harris de dar un vuelco más humanitario y comprensivo en torno a la migración. Sin embargo, la presión política y mediática por parte de los republicanos, incluyendo a Donald Trump, y algunos demócratas, podrían frenar las aspiraciones y expectativas de Biden en cuanto a su interés de dar un cambio radical en el sistema migratorio de los Estados Unidos.

En lo que sí ha sido enfática la administración de Joe Biden y Kamala Harris es en el lanzamiento de un mensaje hacia los migrantes: “I can say quite clear: don´t come over” (puedo decirlo claramente: no vengan).

Si hacemos crecer el periodo de estudio sobre la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, los que llegaron a ese país entre 2013 y 2018, fueron 870,000, una cifra mayor que el número de mexicanos que salieron de Estados Unidos hacia su país: 710,000, un fenómeno contrario al ocurrido durante la década anterior (2003-2008), de acuerdo a un estudio publicado la semana pasada por Pew Research Center.

Entre el periodo de 2009 a 2014, por el contrario, alrededor de un millón de personas salieron desde EU para viajar a México, mientras que 870,000 mexicanos hicieron el viaje en sentido contrario, lo que arrojó una migración neta de unas 130,000 personas que viajaron de EU hacia México.

El entorno de las cifras las justifica. La crisis hipotecaria en Estados Unidos (2007-2009) impactó en sectores que contratan la mano de obra mexicana por lo que pudo haber incentivado a un gran número de mexicanos a regresar a su país.

En el año fiscal 2020, el número de detenciones de adultos mexicanos en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzó niveles no vistos desde 2013. Hubo 253,118, un 52% más que los 166,458 del año anterior.

Es difícil predecir lo que ocurrirá en materia migratoria en los próximos años. La historia nos ha mostrado que las presiones migratorias en el discurso de aquellos que se oponen a la migración tienden a ganar la batalla impulsando políticas migratorias duras e inflexibles.

@Natushuren