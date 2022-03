La unión de 167 diputados federales es lo que necesitamos para evitar que Morena modifique la Constitución para complacer los caprichos del presidente. De manera muy acertada y oportuna, el diputado federal Ignacio Loyola Vera de Querétaro, lanzó la iniciativa #MoratoriaConstitucional convocando a los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD y MC a unirse para impedir que Morena y sus aliados modifiquen nuestra Carta Magna.

Este es un llamado a todos los mexicanos que aspiramos a vivir en un país de libertades y con democracia. Aún cuando el gobierno ha atentado contra muchas libertades, instituciones y organismos autónomos, aún podemos evitar que vayan más lejos.

Ciudadanos y partidos políticos debemos unirnos para detener cualquier iniciativa de reforma constitucional. “Porque Morena crea sus propias leyes, las desconoce, las incumple y culpa a otros sino funcionan sus triquiñuelas”.

El llamado a los diputados federales es a no debatir ninguna iniciativa y a no negociar con Morena a puerta cerrada, a asistir a todas las sesiones para votación y votar en coalición siempre en contra de cualquier atentado contra la Constitución. La propuesta es que de ahora a 2024 no se apruebe ninguna reforma constitucional con apoyo del bloque opositor que obtuvo el voto de confianza de ciudadanos que estamos en contra de la destrucción que este gobierno está perpetrando.

Es momento de que la Sociedad Civil nos unamos para exigir a nuestros diputados que formen parte de esta #MoratoriaConstitucional. Es hora de hacerles ver que, si ignoran nuestras voces, si desconocen nuestras peticiones y si traicionan a México, no tendrán futuro en la política porque nadie les volvería a votar jamás.

Es tiempo para dejar claro que los mexicanos estamos observándolos, queremos que rindan cuentas y que actúen conforme al mandato que les hemos conferido. Su curul es prestada por quienes, con el voto, les dimos ese privilegio. Si no lo entienden, habremos de sacarlos porque simplemente no representan a quienes los elegimos sino a sus propios intereses.

En un space organizado en Twitter por @SocCivilMx y @analucia_medina muchos mexicanos expresamos nuestro apoyo a esta iniciativa y la convicción de que seguiremos trabajando más unidos para convertirnos en una Sociedad Civil más responsable, participativa, propositiva, creativa y exigente como la que necesita México para definir un rumbo nuevo.

Aprovechemos este llamado del diputado Ignacio Loyola para construir esta fuerza ciudadana que, en corresponsabilidad con nuestros representantes en el Congreso, nos permita frenar cualquier atentado contra los cimientos de nuestra República. Sigue estos tres pasos y comparte en todas tus redes, con todos tus amigos, en cualquier espacio:

Investiga quien es tu Diputado Federal. Puedes encontrarlo(a) aquí: https://web.diputados.gob.mx/inicio/tusDiputados Búscalo y pídele que se una a la #MoratoriaConstitucional. Pide que se comprometa públicamente para que nuestra Constitución no sea modificada.

*El autor es presidente Fundador del Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora A.C. (IPEA). Primer Think Tank de jóvenes mexicanos y de Un millón de jóvenes por México.

