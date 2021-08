Desde hace muchos años tengo un amigo muy querido, que ahora trabaja en el gobierno de la 4T. Obviamente es admirador, por no decir adorador, de AMLO. La semana pasada le hablé por teléfono con la intención que me dijera, según él, cuál era el objetivo del presidente en relación con la revocación de mandato. A mi pregunta: ¿Por qué el presidente insiste tanto en la revocación de mandato? Me contestó: Porque quiere. ¿Nada más por eso? Sí, él quiere la revocación de mandato. ¿Por un capricho? Me parece muy autoritario. Tú piensas así por leer (aquí me soltó los nombres de aquellos columnistas que el presidente y su corte han titulado como “chayoteros”).

Óyeme no —le respondí— tú me conoces bien y sabes que tengo mis propias ideas. No por leer a determinado periodista voy a cambiar de opinión. Te recomiendo que leas el libro de Andrés Manuel —me dijo—. Léelo en lugar de leer otra vez me soltó el elenco de “chayoteros”. (Le faltó decirme que soy de los que piensan que los feminicidios son crímenes de amor y que escribo “con e mi columne”).

Conoces mis ideas y sabes que mi herencia es de hombres libres —dije teatralmente—. Mira tengo mucho trabajo. Otro día hablamos.

Me hubiera gustado que su contestación fuera algo así: AMLO está interesado en la revocación de mandato porque así lo prometió en su campaña. Además, lo más importante es que la figura debidamente legislada quedará en la Carta Magna y, en lo sucesivo, se le podrá aplicar la opción a los malos presidentes.

En otro orden de ideas, transcribiré, sin quitarle ni una coma, lo que el pasado jueves escuché y vi en el noticiero Azucena por Milenio. La nota la introdujo la conductora: “Esta mañana continúo el desencuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el excandidato y aspirante presidencia Ricardo Anaya. El presidente desde la mañanera dijo que Anaya fue alumno de Diego Fernández de Cevallos, ligado a Carlos Salinas de Gortari”. Enseguida se vieron imágenes de López Obrador con el siguiente audio: “Todo esto tiene que ver con la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal, pero Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari, con toda la política de pillaje. ¿Quién es el maestro de Anaya? Uno de los maestros de Anaya, pues es Diego Fernández de Cevallos; con Diego se entiende Salinas y es cuando empiezan las privatizaciones. Empiezan a entregar todos los bienes de la nación a particulares. Pero no es mi fuerte la venganza no tengo que ver absolutamente nada con la denuncia de este señor. Él tiene que aclarar si recibió o no recibió el dinero”.

Volvió la imagen con Azucena que expresó: “¿Y qué sucedió después? Ricardo Anaya respondió a través de un video en redes sociales”. Video de Ricardo: “No sé a ustedes pero a mí, ahora sí ya me está preocupando la salud mental de López Obrador, o sea, el mentiroso compulsivo que tenemos en Palacio, dijo ahorita, hace unos minutos en la mañanera, que Carlos Salinas es mi maestro. ¿Saben qué era yo cuando Salinas entró de presidente en el 88? Yo era un niño de nueve años, es un señor al que jamás he saludado en mi vida. De verás que ya es preocupante tu salud mental Andrés Manuel”.

Lo anterior usted puede certificarlo en: milenio.com/mileniotv/programas/azucena-por-milenio-26-de-agosto-de-2021 Ahí podrá constatar que López Obrador jamás dijo que Anaya fuera discípulo de Salinas. El redactor cotejó la versión estenográfica de la conferencia mañanera. A lo dicho por el presidente le quitaron palabras que hacían muy larga la nota para la televisión pero dejaron lo esencial.

No puedo afirmar que Ricardo Anaya sea un corrupto, culpable de lo que se le acusa. Lo que sí puedo aseverar, basado en la nota aquí narrada, es que es un manipulador y un mentiroso. Además, piensa que los ciudadanos somos imbéciles.