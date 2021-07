La decisión anunciada ayer 27 de julio, de que el Estado mexicano ya no aplicará vacunas a los menores de 18 años, generó reacciones en muchos sentidos, pero sobre todo hizo ver una cosa inequívoca: la Federación decidió cerrar la llave del presupuesto para la adquisición de vacunas. Al menos para este año. Ya se estará definiendo cuánto del presupuesto del 2022 se destinará a la adquisición de inmunizaciones anticovid porque evidentemente será un gasto anual hacia adelante. Las autoridades ya irán considerando que también le entre el sector privado a cubrir el costo de vacunas para sus trabajadores.

Y hablando de costos de la pandemia, dado que el Gobierno no los transparenta, vale retomar los cálculos que hacen los especialistas porque pueden ayudar a ubicar escenarios y planear hacia futuro no sólo para seguir enfrentando el Covid-19 que aún no ha acabado, sino el costo del síndrome PostCovid.

El doctor Santiago Lastiri Quirós, médico con maestría en medicina preventiva, administración médica y doctorado en políticas de salud y gerencia, construyó un modelo que permite visualizar el costo anual de la atención de los pacientes Covid en México hacia adelante.

Conforme sus cálculos en un escenario sumamente conservador, el especialista estima el costo de la atención posterior al Covid de personas que fueron infectadas en México y que sobrevivieron. Y lo calcula en unos 56,400 millones de pesos estimando un costo de 400,000 pesos por paciente hospitalizado y de 40,000 pesos (10% respecto del costo del hospitalizado) por paciente ambulatorio. Es decir, su cálculo considera tanto la atención de hospitalizados como de los pacientes atendidos en su domicilio.

Considerando las cifras oficiales de infectados -sin considerar que pueden ser mínimo 3 veces más altas como muchos especialistas y la misma OMS lo ha reconocido-, el Dr. Lastiri toma los números a mayo del 2021 cuando la Secretaría de Salud reportaba 2.40 millones de casos registrados. Y de éstos toma el 20% de hospitalizados, que serían 480,000. Y si se considera que de éstos 75% sobrevivieron serían 360,000 egresados vivos, de los cuales a su vez estarán reingresando por secuelas al hospital un 15%. Eso da un total 54,000 personas que requieren atención PostCovid, y el costo que calcula el doctor Lastiri por la atención de estos mexicanos es de 21,600 millones de pesos. Pero a éste le suma otros 34,800 millones de pesos por los casos de pacientes ambulatorios que también quedaron con secuelas y que por lo tanto igualmente requieren seguir siendo atendidos hacia adelante. Sumando ambas cantidades -de hospitalizados y ambulatorios- nos lleva a la cantidad de los 56,400 millones de pesos, que deberán ser cubiertos por el sistema de salud, ya sea con gasto público o privado.

El tema aquí es que las autoridades del país deben considerar cómo afrontar hacia adelante los costos de la pandemia que aún continúa, pero también los elevados costos de la atención postCovid que el sistema de salud no podrá evitar y que deberá prever cómo enfrentar.

Para el Dr. Lastiri, que participó junto con otros especialistas hace unas semanas en un Conversatorio sobre el tema del Síndrome PostCovid, lo importante es crear modelos de atención a través de protocolos que permita articular los esfuerzos y aprovechar la infraestructura médica que ya existe articulando la atención primaria, la secundaria y la terciaria.

No se trata, dice de construir nuevas clínicas o abrir más centros de atención especializada, sino conformar protocolos de atención conjunta y multidisciplinaria para resolver las consecuencias del covid de toda aquella gente que se queda con síntomas y padecimientos que perdurarán por algún tiempo.

El especialista en diseño de estrategias y esquemas de financiación y modelos operativos y de gestión en salud ha definido un decálogo de recomendaciones y propone abrir un espacio de diálogo y análisis para que las instancias gubernamentales de cada estado de la República puedan anticipar sus niveles de gasto, como resultado de la demanda de servicios que se genera y se continuará generando por las complicaciones y secuelas del Síndrome PostCovid.

