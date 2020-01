El Banxico quiere más claridad en el sueldo de AMLO. En el presupuesto dice que en el 2020 el presidente gana 111,990 pesos netos al mes. Si se incluyen prestaciones, el sueldo alcanza 143,054 pesos mensuales.

“¿Qué pasa con las prestaciones extraordinarias?”, pregunta el banco central en la controversia que ha planteado en la Suprema Corte. El presidente habita en un departamento de 300 metros cuadrados en Palacio Nacional, por el que no paga renta. López Obrador es austero y dicen los que lo tratan que no tiene gustos extravagantes. De cualquier modo, el mandatario no tiene que preocuparse por la comida, el teléfono, el cable, la electricidad, el gas y otras “minucias” mientras habite en Palacio Nacional.

¿Cuánto sería el sueldo de AMLO, si se tomaran en cuenta estos apoyos? La cuestión importa porque el sueldo presidencial se ha establecido como el techo para los salarios en el sector público. Nadie puede ganar más que el presidente, dice la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, promulgada en abril del 2019.

Unos 17,000 servidores públicos han interpuesto amparos frente a esta ley. Entre las instituciones, pocas han sido tan aguerridas como el banco central. Desde enero del 2019 empezaron su estrategia jurídica. Alegan que son un organismo descentralizado y que sus funcionarios desempeñan trabajo especializado, por lo que podrían ganar hasta 50% más que el presidente.

En Banxico son alrededor de 85 personas las que ganan más que AMLO. Los miembros de la Junta de Gobierno ganaban en el 2018 algo así como 354,000 pesos al mes, mientras que el gobernador alcanzaba 365,000 pesos. Los directores generales del banco central tenían sueldos de 176,000 pesos mensuales.

Eso ganaban en el 2018, ¿qué pasa ahora? En el 2019, el gobernador Alejandro Díaz de León puso en marcha una política de reducción de salarios que implicó un recorte de 30% para los miembros de la Junta de Gobierno. Se supone que estos cinco notables no tienen prestaciones, pero sus ingresos están muy arriba de los que tiene el presidente. Hablando de exigencias de claridad, el Banxico tiene una asignatura pendiente en lo relativo a las prestaciones. Su personal tiene una de las jubilaciones más generosas de la administración pública y también goza de créditos con tasas que están muy por debajo de los niveles de mercado.

Volvamos al sueldo de AMLO. El Banxico cuestiona la falta de claridad de las remuneraciones totales del presidente. Alega que no considera las prestaciones en especie ni las prestaciones extraordinarias. Esta situación impide determinar los topes de ingreso de los altos funcionarios del organismo, argumenta en el documento presentado ante la Suprema Corte de Justicia. La Corte admitió la impugnación del Banco de México el 31 de diciembre del 2019, pero no resolvió si concederá la suspensión para que integrantes de la Junta de Gobierno y otros funcionarios mantengan sus ingresos del 2019.

La Corte tiene una granada en la mano. No olvidemos que los ministros ganan mucho más que el presidente. Si incluimos sus prestaciones, perciben entre 210,000 y 419,000 pesos mensuales, dependiendo de la fecha de ingreso a la Corte de cada ministro.

Lo que resuelva la Suprema Corte tendrá un impacto simbólico, pero también material en los ingresos de los niveles más altos de gobierno. Vale la pena que se apoyen en expertos en remuneraciones y que en su deliberación nos ayuden a entender mejor lo que gana el presidente. ¿Son 111,990 pesos, 143,054 u otra cantidad? ¿Cuánto vale la renta de un departamento de 300 metros cuadrados en Palacio Nacional? ¿Cuánto cuesta la manutención de la familia presidencial?

[email protected]