¿Cómo carajos no vamos a dar el grito?

Una vez más se reportan casi 900 decesos y más de 13 mil contagios por COVID-19 en las últimas 24 hrs en nuestro país. Estos datos llegan en plenas fechas patrias y cuando entre pozoles, tequilas y pambazos muchos mexicanos se preparan para las fiestas.

Este 15 de septiembre oficialmente nos dicen que han fallecido por la pandemia 269 mil 912 personas, aunque sabemos qué por el excedente de actas de defunción estamos sobre los 500 mil mexicanos que han muerto por la mala gestión de la pandemia y los desatinos ambiguos e irresponsables de las autoridades.

En este mes, lleno de festejos y serpentinas, nos enteramos igualmente del recibimiento que el presidente López Obrador dará al dictador cubano Miguel Díaz-Canel, primero en lo individual y después en el marco de la reunión de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).

Al respecto del súbito interés del mandatario mexicano por los temas internacionales, se comenta que se prepara la salida de varios países de nuestro continente de la OEA para reagruparse en una comunidad de naciones con gobiernos tan distinguidos como Venezuela, Cuba, Bolivia, Argentina y otras. ¡Órale! ahí va el sueño bolivariano otra vez.

Con base en lo dicho antes no podemos dejar de preguntarnos que opinarán USA y Canadá sobre el intento de la 4T por encabezar un eje latino-americano (que en su momento lideraron personajes como Hugo Chávez o Evo Morales) y desfondar a un organismo, la OEA, que probablemente no sea el mejor, pero del que depende, entre otras cosas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tema que por cierto a esta administración le importa muy poco…por no decir nada. Preocupante, al parecer iríamos de Guatemala a Guatepeor,

Sabemos que al canciller Ebrard le interesa muchísimo mejorar sus calificaciones en la boleta. Sabemos también que su contendiente Claudia Sheinbaum, de acuerdo a las evaluaciones del profe, se saca puro MB. Quizá este regalito de lograr que AMLO encabece una organización formada por estos dirigentes populistas pudiera de menos ayudarlo a pasar de panzazo y seguir, si tiene suerte, hasta el fin de curso. Quizá.

En fin, lo que estamos viviendo en este septiembre a veces me parece demencial. Mueren cientos de mexicanos diariamente, el semáforo permanece amarillo tirando a verde y ya ni reaccionamos ante tal tragedia; una plancha del Zócalo vacía es invadida por una pirámide de cartón donde dizque se celebra “la resistencia”; Colón es defenestrado porque no descubrió una América, que según esto no debería llamarse así; un represor que encarna una dictadura con más de 62 años es recibido en México con bombos y platillos; y nuestro gobierno quiere tener comal y metate con los autoritarios de la región…

¿Cómo carajos no vamos a dar el grito?

