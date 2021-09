Coca-Cola FEMSA (KOF) anunció la primera colocación de certificados bursátiles vinculados a la sostenibilidad en el mercado mexicano por 9,400 millones de pesos.

Los papeles se emitieron a una tasa fija de 7.36% (Mbono+0.34%) por 6,965 millones de pesos a un plazo de siete años y un segundo tramo de certificados bursátiles a tasa variable de TIIE + 0.05% por 2,435 millones de pesos a cinco años.

Ambas emisiones recibieron una calificación crediticia de HR AAA por parte de HR Ratings de México, y de Aaa.mx por parte de Moody’s de México.

Los recursos serán para el refinanciamiento de cierta deuda de la compañía.

Ualá, un prestador de servicios financieros digitales de origen argentino, busca apuntalar su crecimiento en México, aprovechando la ausencia de bancos físicos en diversos municipios del país, y una vía para hacerlo podría ser a través de una adquisición, aunque todavía no hay planes específicos para ello.

La compañía, cuyo plan es rebasar las 300,000 cuentas este mismo mes, cuando cumple un año de operaciones en el país, está abierta a oportunidades como la presentada en Argentina con la potencial compra del banco digital Wilobank.

El plan de crecimiento de Ualá coincide con el levantamiento de capital por 350 millones de dólares en agosto, con el respaldo del gigante de inversiones japonés Softbank, a través de su brazo especializado en América Latina, así como de la tecnológica china Tencent.

Con esta última transacción, la empresa alcanzó una valuación de 2,450 millones de dólares, más que duplicando la barrera de los 1,000 millones de dólares que define a los unicornios.

Kavak, empresa de compra-venta de autos seminuevos en Latinoamérica, dio a conocer que recabó 700 millones de dólares en su más reciente ronda de inversión correspondiente a la serie E.

La firma dijo que su valuación ya alcanza los 8,700 millones de dólares, lo que la convierten en la segunda startup más valiosa de América Latina.

Kavak, que por el momento opera en México, Argentina y Brasil, dijo que los recursos le permitirán expandirse a nuevos mercados emergentes en el corto plazo. No dijo mercados en particular, no obstante considera países en América Latina e incluso otros continentes.

También dijo que mejorará su proceso de atención a clientes, por lo que también invertirá en crear relaciones duraderas con sus clientes.

Otra vez en el ojo del huracán está el banco estadounidense de inversión JPMorgan Chase, ya que está siendo investigado por las autoridades brasileñas por su participación en un presunto esquema de soborno y lavado de dinero en el 2011 y que involucra a la petrolera estatal Petrobras.

Hasta ahora, la policía ha centrado su atención en las compras de unos 300,000 barriles de combustible de Petrobras por parte de JPMorgan en 2011.

La pesquisa, que se encuentra en fase preliminar, forma parte de una investigación más amplia de las autoridades brasileñas, que llevan años examinando las irregularidades cometidas en el sector del comercio de materias primas.

Al ser uno de los bancos más grandes del mundo, JPMorgan representaría el mayor objetivo de la investigación.

Como ya es tradicional en septiembre, Ingredion llevará a cabo su Business Congress este jueves, pero este año, al igual que el 2020, se realizará 100% en línea y conectará el expertise con las ideas más innovadoras en alimentos. Los participantes tendrán acceso a datos actuales y exclusivos que les darán la pauta para innovar, con base en las tendencias del futuro de la alimentación.

Entre los panelistas estarán Pedro Tello Villagrán, economista, analista, asesor financiero y consultor de empresas, que hablará sobre el futuro inmediato y sus nuevos desafíos”.

Por su parte, Joanna Clifton, quien es especialista en temas de marketing e innovación de alimentos y bebidas, expondrá las tendencias en alimentación que marcan la nueva normalidad.

También confirmó su participación Keith Coats, escritor y asesor global de temas de liderazgo ejecutivo, quien por cierto compartirá en su ponencia qué sucede cuando el cambio y la disrupción son los ingredientes clave para el éxito en las organizaciones.