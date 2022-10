Claudia Sheinbaum y el Grupo Firme

En mayo del año en curso, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entregó una placa de reconocimiento por su trayectoria al Grupo Firme. En ese acto, el grupo musical por medio de su vocalista Eduin Caz, ofreció un concierto gratuito para la capital de la República. Concierto que se llevo a cabo el pasado domingo, en el Zócalo, ante la inusitada presencia de 280,000 asistentes, que invadieron el Centro Histórico.

La placa que concedió Claudia, a nombre de la ciudad capital, y que leyó al momento de la entrega, dice lo siguiente: “La Ciudad de México, anfitriona de la musicalidad del país, otorga un reconocimiento al Grupo Firme, por su contribución para difundir la música regional mexicana en todo el mundo; por romper con los estereotipos machistas y por promover inclusión y respeto por la diversidad sexual y de género. Para que sigan inspirando a todos los jóvenes soñadores a conseguir sus metas”. Finalmente los felicitó por el Grammy Latino obtenido en la categoría de mejor álbum.

Quiero pensar que la doctora Sheinbaum al momento de otorgar la distinción al mencionado grupo no conocía su repertorio con el que han difundido “la música regional mexicana en todo el mundo”. Quiero creer que encargó a un colaborador la redacción del hiperbólico y engañoso texto. La Ciudad de México “anfitriona de la musicalidad del país” —cualquier cosa que esto signifique—, no puede distinguir y premiar “por romper con los estereotipos machistas” a un grupo cuyas canciones contienen letras como las siguientes: “Y es que siempre ha sido así/lo que quiero lo consigo/ a tu nombre alzo mi copa/ porque dormiré con otra/ y tú soñarás conmigo (…)¿Cuánto quieres que te pague?/ sólo quiero que te largues/ ¡te lo doy en efectivo!” (De la canción “Yo ya no vuelvo contigo” de Lenin Ramírez). Reproduzco parte de la letra de uno de sus máximos éxitos El Tóxico —letra de Carin León— “Porque para amarme te di mil razones/ voy a darte el doble/ pero pa`que me odies y con ganas de no haberme conocido/ voy a ser tu peor castigo/ voy a ser la piedra en tu camino./ Te daba mi vida y te valió madre (…) Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme/ voy a ser tu ex, el tóxico, el innombrable./ Una pesadilla, un dolor de muelas/ que cada que me nombres sea pa`recordarme a mi mamá y mi abuela”.

No puedo aceptar que sea positivo la difusión de la música regional mexicana con letras como esta: “De trago en trago, ando de vago/ cayéndome en cada esquina./ Tengo dos meses de parranda y no termina/ la niña fina y yo corriente. (Cuarteta de la canción “De trago en trago” del álbum “Enfiestados y amanecidos)

Y para ayudar “a los jóvenes soñadores a conseguir sus metas” aquí les va un poco del corrido “Se despide Juanito”. “Juanito Esparragoza escribió su propia historia/ hoy se encuentra de luto el Cartel de Sinaloa/ después de tantos años de buscarlo a toda costa/ hoy se cancela un caso en las agencias antidrogas/ porque mientras su mente funcionaba/ jamás supo la DEA donde estaba”.

De lo escrito en la placa que leyó —¿suscribió?— la doctora Sheinbaum lo único a destacar es que el Grupo Firme, recibió un Grammy Latino, premio más comercial que artístico. La agrupación musical nacida en Tijuana en el 2017 y que en un año llegó a la cima de la popularidad, está considerada en el Top Ten de las que más cobran, por presentación, a nivel mundial.

Si el exagerado elogio de la jefa de gobierno y corcholata presidencial al mencionado grupo —con la militarización podría llamarse Firmes ¡ya!— coincide con su pensamiento y gusto musical, es para preocuparse, ¿no creen?

Punto final

-El mes pasado contraí matrimonio.

-Contraje.

-Claro, la boda fue formal.