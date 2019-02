Al activar una conversación con un ciudadano que acaba de salir de Corea del Norte equivale a dialogar con “un adulto que en realidad es un niño”. Lo dice Thor Halvorssen, presidente de Humans Rights Foundation.

En un entorno wifi parece una pesadilla que existan naciones desconectadas del exterior.

Thor tiene la virtud de convertir a la política en matemática. Dos ejemplos: ¿Por qué existen los refugiados?, se pregunta, y responde de manera inmediata: por el autoritarismo.

Le pregunto: ¿Nicolás Maduro sigue el modelo cubano? “La crisis en Venezuela fue manufacturada para sacar a millones de personas de Venezuela así de sencillo”.

Thor interpreta a los símbolos y las posturas de personajes que posan en fotografías. Menciona al general cubano Ramiro Valdés como una especie de jefe de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. ¿Por qué? “Haz una búsqueda de imágenes con el nombre de “Ramiro Valdés” y te vas a quedar impresionado por lo que vas a ver”, me dice, “en 20 fotos está él con Maduro o Chávez. Ves la postura de Chávez y Maduro y te das cuenta que él (Ramiro Valdés), es el jefe”.

Ramiro Valdés, me dice Thor, “creo que ahora no está entrando directamente (en el conflicto venezolano). Él está dando órdenes desde una isla que se llama La Orchila, era la isla presidencial”.

Sobre la llegada de López Obrador a la presidencia, Thor matiza que es temprano para realizar conjeturas. “Ustedes tienen libertad de expresión, partidos políticos, jueces que no siguen lo que dice el presidente”. Sin embargo, advierte: “Si él (López Obrador) en algún momento dice que quiere la reelección. Ustedes sabrán que tienen un gran problema”.

Thor afirma que “hay que marcar distancia entre el hecho que a una persona no le gusten las políticas económicas, sociales y culturales del presidente de México, con la idea de que el presidente de México se vaya a convertir en un autoritario. Muchas veces las dos cosas van al mismo tiempo, pero hay que separar las dos y no caer en tentación al empezar a llamar a una persona un dictador cuando no lo es”.

Thor es venezolano, aunque gran parte de su vida la ha pasado en Londres, Nueva York y Los Ángeles. Durante la charla que sostuve con él el lunes, fue enfático al decir que no desea el derramamiento de sangre como desenlace del régimen de Maduro. “Esperemos que los chavistas se den cuenta que será mejor estar libres en Moscú disfrutando el dinero que se robaron en lugar de estar posiblemente en una cárcel en Venezuela por los crímenes de lesa humanidad que han cometido. El de Venezuela no es un gobierno. Es una banda criminal que se dedica al narcotráfico”. Asegura que Cilia Flores, esposa de Maduro, es una de las líderes del cártel.

“Fíjate, el narcotráfico en este hemisferio es algo que ha impactado a muchos gobiernos. Al gobierno mexicano lo ha impactado muchísimo, pero ésta es la primera vez en la historia del hemisferio que un cártel de drogas es el gobierno”. Thor remata: “Cuando el cártel de drogas está cerca del gobierno, tiene influencia sobre el gobierno. Es dueño de parte del gobierno. Este gobierno es un cártel”.