Es difícil mantener el optimismo y una voluntad de hierro para salir adelante cuando nos encontramos enfrascados en un ambiente de dudas, incredulidad y poca certeza sobre el futuro.

No he olvidado la gran lección que de niño aprendí de mi Padre cuando subíamos una montaña. Al mismo tiempo subían la vereda un papá y su hijo, pero en circunstancias completamente distintas. A mí me abrasaban palabras de amor y aliento para procurar mi mayor empeño, en tanto que el niño que realizaba el mismo esfuerzo que yo era asfixiado con frases como “pareces niña”, “hazte hombre”, “te voy a castigar”, y un sinfín de calificativos e improperios.

Ambos llegamos a la cima, nos tomó el mismo tiempo y pasamos por las mismas dificultades. Lo diferente fue la mirada, la expresión y el semblante con que llegamos cada uno.

La motivación hace la gran diferencia. Tener un aliciente en el camino fortalece el entusiasmo, incrementa la confianza y la mentalidad positiva.

Este es precisamente el espíritu del Premio Nacional de Salud desde su fundación hace 6 años. Su objetivo es inspirar y motivar positivamente a todos aquellos que se han destacado por encontrar y compartir soluciones innovadoras para mejorar la salud de los mexicanos.

El año 2020 quedará marcado en nuestra memoria porque todos hemos sido víctimas del Covid-19. Pero también más allá de las tristezas y dificultades están las historias de personas e instituciones que han hecho tanto bien, con empatía, nobleza y una capacidad de sacrificio sobre la adversidad con el propósito de ayudar a los demás. Por ello es importante este año que reconozcamos la GRANDEZA del mexicano y de organizaciones para procurar el bien de los seres humanos.

Entregaremos 5 Premios Nacionales de Salud en las siguientes categorías: a la Persona, al Comunicador, a la ONG, a la Empresa y a la Institución del Sector Público.

Para decidir sobre los ganadores contamos con 21 JURADOS de gran prestigio y reconocimiento público como lo son las Universidades Autónomas de San Luis Potosí, Chihuahua, Hidalgo y Aguascalientes. La Universidad de Guadalajara y la Salle. La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM y la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del IPN. El Hospital General Rubén Leñero, la Fundación IMSS, el Consejo Mexicano de Cardiología y la Federación Mexicana de Diabetes. El sector privado estará representado por CANACO Matamoros, COPARMEX Cdmx, Laboratorios Quest Diagnostic, Medics Group y Consulmed, así como por el Consejo Nacional de Mujeres Empresarias. El sector público estará representado por los Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo, y a nivel de investigación el INEFAM y Couching & Capacitación Médica Integral.

Adicionalmente, este año Reconoceremos los esfuerzos de personas que con sus acciones han contribuido a mejorar las condiciones de salud de nuestros paisanos en EUA. Este premio denominado “Sin Fronteras”, estará avalado por 6 JURADOS que apoyan a los migrantes. Estas organizaciones son: Fundación para el Bienestar de los Paisanos AC, New Comienzos, Consejo Nacional de Legisladores y Migrantes (CONALyM), Consejo de Desarrollo Binacional, Fundación Citlali y la Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior (AMME).

El evento del PREMIO NACIONAL DE SALUD se realizará el 30 de diciembre del 2020 a las 10:00 hrs. Todavía estamos recibiendo nominados en el correo comite@premionacionaldesalud. org

La actitud que tomemos frente a la adversidad depende de nosotros mismos, es como la moneda que tiene dos caras, decidamos por la GRANDEZA como es el espíritu del mexicano.

*El autor es presidente y fundador del Premio Nacional de Salud A.C. www.premionacionaldesalud.org , promotor de la iniciativa México de 10 www.mexicodediez.org