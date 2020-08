Aunque el rubro de la vivienda no está ajeno a la debacle de la construcción, curiosamente su comportamiento tiene claroscuros por regiones en el país.

En el norte por ejemplo la caída de las ventas es de 1% ó 2% con entidades que han respondido como Chihuahua, Tamaulipas y no se diga NL, casi tablas, vs Jalisco o Querétaro en donde el retroceso es del 4% ó 5% y no se diga el Sureste. QR trae una baja del 50 por ciento.

En esto obviamente influye el ritmo económico, pero además en medio de la crisis hay reacciones curiosas del consumidor. Quien tiene empleo y trae en el horizonte comprar una casa, quiere amarrar dada la incertidumbre.

Obvio, los desarrolladores hacen su parte. Al igual que en la ABM que preside Luis Niño de Rivera, implementan un plan de tolerancia al pago para quien escriture en octubre empiece a pagar en enero o febrero.

En Infonavit de Carlos Martínez también hay millones de trabajadores que no han utilizado su crédito hipotecario y hay planes de ampliar los plazos de pago en septiembre para estimular la demanda. El Fovissste de Agustín Rodríguez ha adelantado créditos más allá del ritmo habitual de sus sorteos.

Aún así Canadevi que preside Gonzalo Méndez Dávalos proyecta que la mezcla nacional de la actividad de vivienda cerrará 2020 con una caída del 15 por ciento. Hay retos enormes por la baja del PIB, la quiebra de empresas, el desempleo. Además de la ampliación de plazos se prevé empujar fuerte el mecanismo de renta con opción de compra. Vía un fideicomiso ésta es otra alternativa disponible.

Con Conavi de Edna Vega y los institutos será indispensable poner en marcha mecanismos para que el trabajador independiente pueda también comprar una casa y así ensanchar el mercado.

Por el lado de la oferta se ha trabajado con la SHF de Jorge Mendoza para ampliar garantías y dar liquidez en créditos puente ligados a proyectos viables, aunque no todos podrán acreditar y desgraciadamente sucumbirán muchos, sobre todo firmas pequeñas.

Ahora mismo por la coyuntura y el confinamiento el ritmo de construcción se detuvo y hay un nivel de inventario que quizá sea el más bajo de los últimos 10 años. Esto dificultará capitalizar oportunidades que hay especialmente en el segmento residencial y medio residencial, dado el soporte de la banca.

Así que también para la vivienda tiempos difíciles.

Proman defensa con todo y 5,000 mdd riesgo

Tras de que en su gira por Sinaloa el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de una consulta para determinar el derrotero de la planta de amoniaco que se construye en Culiacán, la subsidiaria de la alemana Proman no ha recibido ninguna notificación para suspender un proyecto que en una primera etapa implicaría 1,250 mdd, pero que totalizaría 5,000 mdd. Es la inversión más grande que hay en el escenario. La mexicana Gas y Petroquímica de Occidente que dirige Arturo Moya ha erogado ya 200 mdd. Tiene sus permisos en regla y los europeos están convencidos de que no se repetirá la historia de Constellation. Se aprestan a dar la pelea con todo.

Que Bancomext dio garantías a Aeroméxico

Es público el financiamiento que amarró Aeroméxico de Andrés Conesa por 1,000 mdd para su operación. Aunque en la transacción está Apollo Global Management parece que también tuvo que ver Bancomext de Carlos Noriega. En el mercado se asegura que apoyó con las garantías del caso, dada la relevancia de la aerolínea. Al costo.

DILA Capital 460 mdp a Resuelve tu Deuda

Y en el contexto de la apretada situación de las finanzas personales, le platico que el fondo de inversión DILA Capital de Eduardo Clave y Alejandro Diez Barroso acaba de inyectar 460 mdp a Resuelve Tu Deuda de Juan Pablo Zorrilla y Javier Velásquez reparadora de pasivos en tarjeta de crédito. Como imaginará el monto de reestructuraciones de esta firma trae récords.