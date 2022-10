Birmex, ni laboratorio ni distribuidora; más bien un gran intermediario

Ante la insuficiente oferta mundial de vacunas y la carencia que vive el país de estos insumos fundamentales sobretodo para la población infantil, el papel de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) tendría que ser estratégico para reactivar la producción nacional de diversas inmunizaciones. Su plantilla de químicos y especialistas que siguen laborando en el Instituto de Virología, ya podría volver a producir la vacuna contra la polio, la del tétanos o la triple viral.

Es una empresa que -como su nombre lo indica- tiene instalaciones, personal y talento para producir vacunas y otros insumos biológicos como sueros faboterápicos (antídotos contra picaduras de animales).

Pero su titular, el general Jens Pedro Lohmann, de lo que sabe es dirigir militares, no sabe de ciencia ni dirigir científicos y se ve que no valora un ápice la infraestructura productiva de Birmex que lentamente se está deteriorando.

Birmex ha ido dejando de lado su valiosa trayectoria y vocación histórica en investigación para forzar su conversión a distribuidora. Ello desde que el presidente López Obrador le dio la encomienda en 2020 de desarrollar un sistema nacional de distribución de medicamentos; así fue anunciado como solución para resolver los problemas detonados tras destruir el esquema conformado a lo largo de varias décadas basado en distribuidoras privadas especializadas.

Conforme pasan los años y Birmex no logra constituir dicho sistema, se va confirmando que fue una orden en el aire y otra de las ocurrencias de la presente administración sin base ni planificación para hacerla realidad. Birmex no sólo no cuenta con la infraestructura ni el personal requerido -no tiene camiones ni almacenes ni cadena fría ni plataforma logística-; tampoco le dieron ni le darán los miles de millones de pesos que se necesitan para construirlo. Porque, además, el organismo está en práctica quiebra con pérdidas cercanas a los 2,000 millones de pesos y requeriría salvamento, el cual tal parece tampoco sucederá. Para 2023, en vez de darle más recursos, se le reducirá su presupuesto.

Aún así, Birmex concursa y gana licitaciones de distribución en Gobierno; lo que hace es subcontratar a operadores logísticos y distribuidoras privadas. Se ha convertido en el gran intermediario de la distribución. Para las compras Insabi/UNOPS le dejaron el reparto de medicamentos y material de curación en el Valle de México incluyendo ciudad de México y zona metropolitana, para lo cual subcontrató a varios operadores logísticos, particularmente a GNK Logistic. El contrato terminaba en marzo, pero fue extendido a junio y -previendo que el Insabi le dará la distribución nacional- Birmex se ha apalabrado con Farmacéuticos Maypo, una de las distribuidoras más grandes del país.

Además, Birmex recién llegó a un acuerdo con el ISSSTE para manejar su centro de distribución que desde 2006 operaba Silodisa y en el último año Maypo. Tal parece, nos dicen, que a Maypo le hicieron manita de puerco y terminó aceptando seguirse haciendo cargo de todo el reparto y entregas del ISSSTE a un precio de 4.30 pesos por pieza, pero ahora subcontratado por Birmex que le cobrará al ISSSTE un costo de 7 pesos por pieza.

Es un gran negocio para Birmex porque su posición de intermediario le implicará recibir una comisión millonaria, pues son decenas de millones de medicamentos que el ISSSTE consume mensualmente, es decir, un coyotaje oneroso que terminará pagando el ISSSTE.

Lo que no se entiende es porqué Maypo aceptó ese acuerdo; lo que sí, es que será sólo por unos meses en lo que Birmex termina de definir a quién contrata de manera definitiva. Entre el sector se da por hecho que al final Birmex le termine dando el negocio a la transportista Avior, del Grupo Traxion, a la cual el IMSS recién le abrió la puerta para su entrada triunfal al segmento de fármacos y material médico.

MAS-Bienestar, estocada final a salud de los estados

Ayer se publicó en el Diario Oficial el acuerdo por el que se emite el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar (MAS-Bienestar), que explica las bases organizativas en que se sustentará la atención del nuevo esquema para cubrir la salud de los mexicanos no derechohabientes. Asume que la Secretaría de Salud, además de ejercer su función reglamentaria y normativa, funcione como autoridad sanitaria garante y vigilante de la atención ante cualquier institución prestadora de servicios o programa de atención en salud, además de que controlará los recursos financieros que envía la Federación a los estados. Lo que queda claro es que ahora sí dan la estocada final para que desaparezcan las estructuras estatales de salud.

Día Mundial de la Amiloidosis

Hoy 26 de octubre, 18 países en 4 continentes celebran el Día Mundial de la Amiloidosis, enfermedad rara que en México no se encuentra en el registro oficial de enfermedades huérfanas. Sin embargo, existen clusters de pacientes marcados en el país en: CDMX, Guanajuato, Morelos y Guerrero. Estos clusters de pacientes han sido además estudiados por investigadores del Instituto de Nutrición (INCMNSZ), quienes encontraron que la mutación existente y dominante en México de la enfermedad no es la misma mutación que se presenta a nivel mundial. Información importante que está impulsando la Fundación de Familias con Amiloidosis en México (FFAM).

maribel.coronel@eleconomista.mx