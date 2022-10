Así como va, Insabi extenderá el desabasto hasta 2024

Entre tantos enredos en que están metidos Insabi y UNOPS, está el de la deuda que vienen acumulando desde que empezaron a operar dizque conjuntamente; es deuda multimillonaria con proveedores de medicamentos la cual ahora se convierte en obstáculo para la compra que Insabi busca hacer para el abasto de 2023 y 2024.

Y es que por la lentitud en la cobranza muchos de los proveedores están atorados sin liquidez para adquirir materia prima, de modo que no están en posición para participar en la siguiente compra que el Insabi ya está organizando.

Representantes del sector farmacéutico dicen que la deuda de Insabi y UNOPS con la industria en una primera aproximación se calcula en unos 9,000 millones de pesos; ello, abarcando una proporción importante de las compras del 2020, casi todo lo adquirido en el 2021, y en algunos casos hay empresas a las que el Gobierno les debe desde 2019.

Sabemos que las asociaciones que integran al sector farmacéutico -Canifarma, AMIIF, Amelaf y Anafam- ya empezaron a hacer un recuento de lo que en cada caso se les debe a sus socios para tener más claro el monto. UNOPS afirma que es responsable sólo del 28% del gasto para la compra de medicamentos y que 96% de sus pagos a proveedores van a tiempo, pero no coincide con lo dicho por las empresas. Lo que sí es que UNOPS no podrá finiquitar su labor en México hasta que no quede aclarado el último peso del presupuesto federal ejercido.

Y es que resulta que las empresas están atoradas en aclaraciones con ambos organismos, porque tanto Insabi como UNOPS están imponiendo multas y sanciones a prácticamente todos los proveedores por incumplimiento o falta de entrega oportuna. Y no es por defender a los farmacéuticos, pero bien recordamos cuando el enorme cuello de botella de las entregas en 2021 debido a los entuertos armados de la primera compra Insabi/UNOPS. Si no hubo entregas oportunas en su momento fue porque los ejecutores de las compras olvidaron inicialmente el “pequeño detalle” del reparto, habiendo la 4T hecho a un lado a las distribuidoras especializadas. Durante todo el 2021 derivado del desorden se generó una parálisis debido a que las instituciones médicas rechazaban las entregas de producto. IMSS, Sedena, Semar, Pemex, CCINSHAE y demás daban infinidad de razones: que eso no lo habían pedido, que no tenían donde ponerlo, que no contaban con cadena fría, que eso ya lo habían comprado por otro lado, etcétera.

Así como van las cosas, el Insabi está garantizando el desabasto para lo que resta del sexenio; en principio está muy en duda que logre esa compra por dos años. El equipo de Alejandro Calderón Alipi en Insabi estima lograr beneficios por los mayores volúmenes que prevén comprar previendo además imponer precios fijos, pero dada la creciente inflación a ver quién se anima a cotizar un precio para los siguientes dos años.

Se dice que están considerando incluir en las bases de la convocatoria revisión de precios por inflación, lo cual además está considerado en la Ley de Adquisiciones; ello se sabrá ahora que saquen la convocatoria. Pero entre los proveedores no hay confianza de que lo consigan: “si no te resuelven la revisión de una entrega común y corriente para pago, ¿cómo le harán para reconocimiento de la inflación en cada uno de los precios?”.

La publicación de la convocatoria se espera para el 31 de octubre, la junta de aclaraciones sería el 16 de noviembre, la presentación de propuestas el 23 de noviembre, la evaluación de ofertas en la semana del 24 al 30 de noviembre y el fallo se publicaría el 6 de diciembre. Conforme esas fechas, el proceso sería muy ágil, pero lo que está demasiado forzado es la fecha de las primeras entregas calculadas para enero, algo fuera de la realidad.

De hecho la credibilidad de Insabi es tan baja entre las propias instituciones médicas, que -por ahí nos dicen- éstas se están previniendo con compras estratégicas por su lado para cubrirse hasta marzo próximo.

UNOPS, costo excesivo y pocos resultados

Quizá los funcionarios de Naciones Unidas desde La Haya en Países Bajos no alcanzan a dimensionar la molestia que causó en México el que se hayan echado tantas porras y aplausos a sí mismos al decir que la compra de medicamentos de su organismo UNOPS fue la mejor del mundo. Ojalá alguien les haya enterado de que su pronunciamiento generó gran inconformidad al interior de México entre muchas instituciones de la sociedad civil como organizaciones de pacientes que han sufrido el desabasto de terapias que ya acumula 4 años desde que inició el actual sexenio, y que la gran expectativa generada con la llegada de UNOPS en 2020 terminó en enorme decepción porque no ayudó a resolverlo. Además, sería importante que explicaran aquello de que generaron ahorros por 10,000 millones de pesos; en qué se basan y cómo llegaron a esa cifra si apenas se hicieron cargo del 28% de las compras. Por lo pronto es claro que fue un pago excesivo los 2,700 millones de pesos que UNOPS recibió del Erario mexicano por 4 años de trabajo, que al final serán sólo dos años efectivos porque el Gobierno les rescindió el contrato.

Arranca III Medical Expo de Dispositivos

La industria de equipo y dispositivos médicos en México estará reunida en la III edición de Medical-Expo que tendrá lugar del 25 al 27 de octubre en el WTC de la ciudad de México. Su organizador Carlos Salazar Gaytán, al presentar el evento, habló del sólido crecimiento de este sector estratégico en México que en 2021 generó un valor de producción de unos 15,800 millones de dólares, pero de los cuales apenas 3,800 millones son por consumo nacional, es decir apenas una quinta parte. Un claro ejemplo de que se necesita impulsar más el mercado interno de la enorme y creciente gama de dispositivos médicos fabricados en territorio mexicano.