Tengo la impresión de que Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia de la República en el 2018 y aspirante a repetir candidatura en el 2024, ha adoptado la estrategia utilizada por el actual mandatario de la Nación para lograrlo.

Mi aserto se basa en las tres materias que en vista del éxito que le dieron a AMLO, Anaya ha tratado de poner en práctica sin lograr, hasta ahora, el resultado positivo que obtuvo el tabasqueño.

La primera asignatura que el panista presenta es: “Por medio de un video semanario en YouTube, criticar constantemente todo lo que el Ejecutivo emprenda”. Cuando su maestro Andrés Manuel hizo la crítica persistente de lo que hicieran Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en cuanto resquicio le permitían los medios y en “las benditas redes sociales” éstas apenas comenzaban a formar opinión pública; trascendía lo que a través de ellas se comunicaba. Hoy en día están saturadas, hay mucho ruido y pocas nueces, los mensajes se disipan o se confunden. Según el queretano sus piezas audiovisuales semanarias de crítica a la 4T ya suman 70 millones de vistas, lo cual no es algo revelador de gran notoriedad, porque en su caso la consecución de su objetivo no está en el número de vistas, sino en el número de personas que se enteren del mensaje completo y, sobre todo, de cuántas fueron convencidas de su veracidad.

No sé cuántos mensajes semanales haya mandado al aire el excandidato a la Presidencia para juntos sumar 70 millones de vistas, pero le aseguro que son varios las youtuberas y los youtuberos que lo superan en cantidad de visitantes. Otra característica que deben poseer las piezas audiovisuales en internet para ser efectivas es la de ser memorables. De todas las de Ricardo, la única que se recuerda es la del compadre que gana 2,000 pesos a la semana y todo se lo gasta en caguamas; mensaje, todavía muy lejos, en niveles de recordación, de “la caída de Edgard” y “los quince años de Rubí”.

El segundo tema del curso trata de “recorrer por tierra todos los municipios del país para conectar con el pueblo sabio”. Nos consta que esas fueron sus intenciones, pero la materia de plano no se le facilitó al político queretano. Además del fastidio que da recorrer México por tierra donde no todas las carreteras son autopistas y hay demasiados caminos peligrosos y de terracería; habrá que considerar la personalidad del joven político carente de atractivo popular, pirruresco y falto de barrio se diría, que le dificulta conectar con la muchedumbre. Yo creo —pensó Ricardo— que esta materia la presento en extraordinario cuando haga mi campaña en el 2024.

La tercera materia es la que se dispone a cursar ahora. Se trata de la “victimización”. Como el desafuero y los complots. Por eso el pasado sábado declaró que el presidente López Obrador quiere encarcelarlo “con mentiras y testimonios de dos testigos balines”. Razón por la que va a estar un tiempo fuera del país. En un video publicado en las redes sociales el blanquiazul expresó que López Obrador “me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024, no quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo, está enojado por los videos que publico cada semana”.

Vamos a ver si acredita la tercera asignatura. Debe recordar que a su maestro —es decir a Andrés Manuel— no le funcionó a la primera. Así que Ricardo para seguir sus pasos va a tener que participar sin ganar en las elecciones del 24, del 30 y, si saca buenas calificaciones, puede tener un chance en la del 36. Sirve que embarnece, porque con los presidentes pasa lo que con los toreros; para serlo hay que parecerlo y el aspecto de Ricardo es el del presidente de la Sociedad de Alumnos del Instituto Cumbres.