Mientras México apenas se encuentra en la integración de un Comité Técnico 5G no vinculante para la planeación de esa nueva generación inalámbrica, tres países de América Latina ya licitaron espectro radioeléctrico para desplegar la tecnología e irradiar sus beneficios sociales y económicos.

El primero fue Chile en enero de 2021, líder digital de la región, donde se realizaron tres subastas independientes para asignar las bandas de 700 MHz, AWS y 3.5 GHz, además de una adjudicación directa sin subasta de la banda de 26 GHz. En total, la licitación 5G recaudó 453 millones de dólares para un país con casi 20 millones de habitantes. Chile se propuso ser un Hub digital mediante el desarrollo de servicios de alta capacidad en las redes móviles.

La empresa WOM ganó los bloques de 20 MHz en la banda de 700 MHz y de 30 MHz de la banda de AWS, por los cuales desembolsó 82 y 22.3 mdd, respectivamente. Al obtener este espectro, WOM deberá cumplir con 90% de cobertura en el país.

Por su parte, los operadores Movistar, Entel y WOM se adjudicaron cada uno 50 MHz en la banda de 3.5 GHz por 163 mdd. Para la banda de 26 GHz, el regulador adjudicó a Claro, Entel y WOM 400 MHz a cada proveedor, sin subasta, debido a que “el ancho de banda disponible alcanza para satisfacer lo requerido por los postulantes”.

Las contraprestaciones sociales incluyen conectar por primera vez 366 localidades con Internet móvil de alta velocidad y 199 hospitales, así como diversos aeropuertos, centros de interés científicos y puertos marítimos.

Los aprendizajes de Chile 5G fueron que el país no quiere perder el liderazgo digital y, por eso, fue el primero en adjudicar y licitar espectro. La subasta no fue barata, pero el incremento en las ofertas por el espectro fue resultado del entorno competitivo. Los cuatro principales operadores obtuvieron frecuencias, por lo que no hubo sorpresas de nuevos competidores que después abandonen el espectro por falta de inversión. La subasta 5G permitirá ampliar aún más la cobertura de servicios 4G, por lo cual contribuirá a cerrar la brecha digital.

En octubre, República Dominicana asignó a Claro y Altice 70 MHz en la banda de 3.5 GHz a cada uno. Los operadores ofertaron 53.1 y 20.6 millones de dólares, respectivamente. En total, el estado dominicano recibirá 73.7 mdd para una población de casi 11 millones de habitantes. La banda de 700 MHz quedó desierta.

La meta es que en cinco años no exista un solo punto ciego en la geografía del país sin conectividad. También busca el desarrollo económico y el beneficio para todos los ciudadanos, a través de planes que impulsen el crecimiento y la competitividad, la economía digital, la transformación de las empresas y del gobierno, igualdad de oportunidades, promoción de la innovación y libre competencia.

En noviembre, Brasil concluyó su subasta 5G, hasta el momento la más ambiciosa de la región, pues licitó las bandas de 700 MHz, 2.3 GHz, 3.5 GHz y 26 GHz. Además, cinco nuevos competidores ingresarán al mercado móvil brasileno con modelos de negocio particulares: Winity II, Brisanet, Consorcio 5G Sul, Neko y Cloud2u.

La subasta 5G de Brasil destacó por no tener fines recaudatorios, pero sí fuertes compromisos de conectividad. El valor económico alcanzó 9.15 mil millones de dólares, pero el Tesoro Nacional sólo recaudará 876 mdd (aproximadamente, 15.76% del total). El resto (84.23%) es el monto que debe invertirse en compromisos de cobertura hasta 2029, en un país con más de 212 millones de habitantes.

Los principales operadores, Claro, TIM y Vivo, adquirieron cada uno 100 MHz en la banda de 3.5 GHz, así como bloques en las bandas de 2.3 GHz y 26 GHz. Operadores regionales como Algar y Sercomtel también adquirieron frecuencias en 2.3 GHz y 26 GHz.

Los compromisos de inversión y conectividad varían en cada caso, pero incluyen conectar carreteras federales, zonas sin servicio 4G, despliegue de redes de fibra óptica para transporte de datos, instalación de radiobases, conectar escuelas públicas, participar en el programa de conectividad del Amazonas y en la red de comunicación del gobierno.

Las tres licitaciones tienen puntos en común: no tuvieron fines recaudatorios, pero algunas fueron más onerosas que otras: Chile en el pago inicial de las frecuencias y Brasil en los compromisos de inversión y conectividad. Todas tienen objetivos sociales y económicos específicos: República Dominicana conectar todo el país con enfoque en escuelas. Chile, ampliar la cobertura y conectar localidades sin servicio 4G, hospitales y crear un Hud digital regional. Brasil, extender la conectividad 4G, conectar carreteras y escuelas, desarrollar Internet de las Cosas y su agroindustria.

Otra coincidencia, muy relevante, que permitió el avance y realización de las subastas 5G en los tres países, fue el involucramiento y el liderazgo al más alto nivel ejecutivo. El presidente chileno, Sebastián Piñera, declaró durante el anuncio de la licitación que “en Chile estamos avanzando con la implementación de las redes 5G, que por su mayor capacidad, velocidad y seguridad harán posible el pleno despliegue de la sociedad digital, el Internet de las Cosas, los hogares, lugares de trabajo y ciudades inteligentes”.

El presidente Luis Abinader, de República Dominicana, explicó durante el anuncio internacional que “la quinta generación de redes móviles representará un impacto en todos los sectores de la población y hará nuestra nación más competitiva, más dinámica y mejor conectada”.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, mencionó durante el arranque de la licitación que “con la tecnología 5G, los brasileños tendrán la oportunidad de mostrar el Brasil real. No son sólo los indígenas, son casi 10 mil localidades pequeñas que no tienen Internet y pasarán a tenerlo”.

Los otros países que se encaminan hacia 5G son Colombia y México. En el primero el sector está convulsionado políticamente, pero existe una intención y planeación claras por anunciar pronto la subasta 5G. En México, el presidente no ha tenido un solo pronunciamiento al respecto, a pesar de los beneficios sociales y económicos que traería la licitación 5G, sin mencionar que somos socios comerciales de Estados Unidos, uno de los países que busca y pelea el liderazgo global 5G.

