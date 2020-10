Es importante recordar que el fideicomiso es una figura de transparencia, custodia y vigilancia que ha sido creada para cuidar que los recursos que se manejen, se apliquen al destino específico que ha sido convenido. Es necesario precisar que todos los Fideicomisos tienen diversos elementos de control operativo y jurídico para asegurar que cada traslado de fondos o gastos se documenten y justifiquen conforme a las reglas del fideicomiso.

Lamentablemente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en sus generalidades por 20 votos a favor, 15 en contra y una abstención, la desaparición o retiro de fondos de origen público de 109 Fideicomisos. Aparentemente las discusiones no han terminado, ojalá prevalezca la razón con una absoluta orientación en la sustentabilidad del país.

Seguramente es cierto que hay fideicomisos que no son claros o cuya aplicación y beneficio no son correctos, para este tipo de casos por supuesto que es obligación de las autoridades primero probar y luego reformar y reestructura o eliminar de manera específica el fideicomiso donde se demuestren malos manejos procediendo de manera directa con los responsables de ello. Sin embargo, aquí no se aplica la generalización pues atrás de la creación de los Fideicomisos hay una cantidad de esfuerzos de gente preparada que después de un gran sustento científico han determinado la necesidad de crear el fideicomiso en particular. Generalizar es una actitud retrograda que verdaderamente es motivo de vergüenza nacional pues una gran cantidad de instituciones de desarrollo internacionales han creído en México y los Mexicanos.

No se vale que un importante grupo de Científicos, Investigadores y Especialistas Mexicanos dedicados a actividades que tienen como propósito lograr un país sustentable y en crecimiento, que han dedicado toda su vida, esfuerzo, tiempo y recursos personales e institucionales para lograr una función específica, tengan hoy una gran inseguridad sobre su porvenir. En realidad estamos hablando de:

Académicos e investigadores

Instituciones y profesores a cargo de la creación de ciencia

Deportistas de alta competencia

Instituciones y especialistas dedicadas al arte, cultura, cine, cambio climático, las letras entre otras condiciones

Concentrar recursos federales para reasignarlos a otros destinos pierde la figura de custodia y vigilancia y en realidad no es clara con que se substituye dicho mecanismo de transparencia y vigilancia. Definitivamente la concentración de los más de 109 fondos que se pondrán a disposición discrecional por parte del poder ejecutivo, puede ser un gran error que hará historia, pues elimina de un plumazo una cantidad impresionante de logros de expertos y científicos que por años se han preocupado por la sustentabilidad de la nación.

Por supuesto que debemos hablar de este tema y si es el caso, dar explicaciones y hacer que nuestros legisladores identifiquen la consecuencia de las decisiones. Y en aquellos casos que corresponda, por supuesto actuar con toda la fuerza jurídica para ampararse y evitarlo.

¡¡¡ Por el futuro de México y nuestras próximas generaciones, debemos actuar !!!

*El autor es presidente de la Comisión de Negocios y Financiamiento de Coparmex.