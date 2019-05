Silvia Schmelkes del Valle es una académica sin mácula. En la Universidad Iberoamericana está mucho de su trabajo y sin regateos, tirios y troyanos reconocen su compromiso a favor de la mejora del sistema educativo. Hace cinco años, con el impulso de Aurelio Nuño, dejó su cubículo para incorporarse a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el órgano autónomo diseñado por el peñismo para ordenar al magisterio.

Schmelkes fue la primera presidenta del INEE y ayer tuvo la ingrata fortuna de acudir a la desaparición —por la nueva reforma constitucional— de ese organismo, que será sustituido por un Centro de Revalorización, dependiente de la SEP. La especialista y Bernardo Naranjo Piñera son los únicos comisionados del instituto que permanecieron en su cargo y han decidido ceder paso a la nueva dinámica institucional, aunque pudieron allanarse jurídicamente.

En este quinquenio, resaltó ayer Schmelkes, el INEE integró un equipo de especialistas que pudo fundamentar propuestas sólidas de política educativa, sobre todo en la encaminada a reducir la desigualdad y a mejorar la calidad de la enseñanza.

La evaluación de los docentes, que sirvió para su permanencia o su despido, fue el leitmotiv del INEE. Y sin arrepentimientos o validar reclamos de las expresiones sindicales, la especialista sostiene que en este lapso pudieron generarse metodologías para la mejora de sus escuelas y de la enseñanza en las aulas.

El instituto, insistió, ejerció su autonomía plenamente para generar evaluaciones que se aplicaron a directivos, docentes y alumnos. Pero sobre todo, trabajó para configurar un retrato realista del panorama educativo nacional, consistente con los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales del aprendizaje de los alumnos; las condiciones en que las escuelas ofrecen la enseñanza; sobre las políticas educativas, de la educación para los adultos y de la referente a la que reciben los grupos más vulnerables.

El INEE ha dicho a las autoridades educativas qué aprenden y qué no aprenden los alumnos de los diferentes tipos de escuelas y entidades federativas y que este organismo autónomo cumplió de la mejor manera posible con sus atribuciones y tareas, y siempre con apego a la verdad, definió Schmelkes, mientras que Bernardo Narango Piñera consideró que la nueva institución que habrá de crearse cuenta desde ahora con elementos que constituyen una enorme fortaleza: la experiencia del INEE —una de las fuentes de información educativa más importantes con la que cuenta México—; y la mayor concentración de especialistas en temas de calidad y equidad educativas del país.

Allí quedan la información estadística, indicadores, estudios, bases de datos, informes y otros, publicados por el INEE, son patrimonio público y deben ser puestos a disposiciones de la ciudadanía en un portal abierto a la sociedad.

Durante varios meses el INEE ha realizado esfuerzos para asegurar una transición que ofrezca las mejores condiciones posibles a la nueva organización. Los nuevos consejeros encontrarán una institución trabajando con personas que reúnen vocación, conocimiento y empeño.

Una vez que la reforma educativa sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, el titular de Administración del INEE, Miguel Ángel de Jesús López Reyes, estará a cargo del proceso de transición y los actuales consejeros terminan su encargo al frente de este Instituto.

Desde el fallecimiento de Mónica Arriola, hace cuatro años, Elba Esther Gordillo no quiere festejar nada en la primavera. Y menos, en el Día del Maestro. La conmemoración se dividió entre el oficialismo y la disidencia, mientras que el gobierno federal cumplió con la entrada en vigor de la nueva legislación, que proscribe la evaluación punitiva. Para esquivar críticas y denuedos, la Maestra decidió irse una semana fuera del país. No obstante, mantiene un seguimiento puntual de las tareas de construcción de su nuevo partido y estará de regreso en la CDMX para acudir al llamado presidencial al diálogo. Mientras, la disidencia magisterial mantiene su actitud beligerante, en espera de que la administración morenista cumpla con su promesa de abrogar absolutamente la “mal llamada reforma” peñista, esa de la que no quedaría ni una coma.

EFECTOS SECUNDARIOS

RELEVO. El empresario Francisco Aguirre Gómez dejará la dirección general de Grupo Radio Centro, de acuerdo a un reporte de esa empresa radiofónica entregado ayer a la Bolsa Mexicana de Valores. Dentro de un mes, Juan Aguirre Abdó tomará las riendas de ese consorcio.

A TIEMPO. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de la Ciudad de México está por resolver el caso entre la farmacéutica Baxter y la mexicana Translog, que tiene como antecedente una condena que dicta que Baxter tiene que pagar a Translog un monto estimado de 75 millones de dólares por incumplimiento de contrato, ha estado lleno de acusaciones y evidencias de que Baxter ha incurrido en actos de corrupción y tráfico de influencias entre las autoridades mexicanas. Tan es así, que hace unas semanas los abogados de Translog solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC para una resolución justa y apegada a los derechos internacionales que no han sido respetados durante el proceso que suma casi 10 años. En esa disyuntiva, como proveedor global de productos y dispositivos tecnológicos para salvar y mantener vidas,Baxter ha reiterado que será respetuosa de la decisión de las autoridades judiciales. ¿Será?