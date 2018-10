Tan reciente la catarsis emocional del cincuentenario de la matanza de Tlatelolco, por supuesto que es difícil darle vuelta a la hoja del Movimiento del 68, y, como ocurre cuando se improvisa, el presidente electo anuncia que “nunca más se reprimirá al pueblo”.

De alguna manera se ata las manos y atará las manos de sus colaboradores para restaurarle al país la paz y la tranquilidad que le ofrecieron en campaña, pues es como declinar a utilizar el legítimo uso de la fuerza del Estado mexicano.

Quizá hará falta que, antes del 1 de diciembre, el próximo gobierno haga una más clara definición de lo que para ellos significa el verbo “reprimir”. Todos sabríamos a qué atenernos.

INAI: hay quienes oyen, pero no escuchan

Los consejeros del INAI se regodean por haberle exigido a la PGR que entregue toda la información contenida en el expediente de la averiguación abierta para investigar los casos de corrupción y sobornos protagonizados por la brasileña Odebrecht.

Tal parece que en el afán de ser políticamente correctos y, como todos, en la inminente alternancia en el gobierno de la República, quieren demostrar que, a ellos, como a nadie más, les importa combatir la corrupción.

Ooootra vez la PGR responde que no recibe aún la información completa del gobierno brasileño, prueba que el INAI oye, pero no ha querido escuchar que Brasil, para entregar la información total, quiere la garantía de que no se consignará a ningún brasileño por el soborno.

¿Quiere Durazo encabezar la SSP federal?

Faltan 58 días para la toma de posesión del nuevo gobierno y todavía no parece tener claro el gobierno lopezobradorista cuál será su programa para combatir la violencia criminal y la inseguridad, pues sigue en consultas.

Alguien, sin embargo, debe recordarle al designado titular de la SSP federal que, para que pueda ponerse a trabajar necesita que el Congreso apruebe el restablecimiento de esa dependencia, hoy fusionada a Gobernación.

Vale aclararle al señor Alfonso Durazo que el tiempo se agota, y el riesgo que una iniciativa tan importante se redacte sobre las rodillas para que las dos cámaras del Congreso aprueben fast track a última hora.

NOTAS EN REMOLINO

De seguir la inercia entre los morenistas de satanizar a las fuerzas armadas, alguien del próximo gobierno debe preguntarse cómo mantendrán la moral de los militares a quienes a regañadientes pidan arriesgar la vida para combatir a las bandas criminales... A quienes tanto presionan a la Suprema Corte alguien debe informarles que sus fallos no se ajustan a las pasajeras modas políticas, porque para dar certidumbre jurídica abarcan el largo plazo, en el peor de los casos, el mediano plazo... No son pocos los que piensan que recortar las prerrogativas a los partidos, como propone el morenista Ricardo Monreal, es como empezar a asfixiar a la oposición... En el PAN ya sólo disputarán la dirigencia nacional el anayista Marko Cortés y Manuel Gómez Morín, nieto del fundador del partido... El presidente electo parece estar contra la creación de muchas fiscalías, porque crean burocracia que tiende a reproducirse y al final son poco eficaces para fines de la justicia... Un ejemplo de lo que no debe ser es el fracaso de Ignacio Carrillo Prieto que, luego que le cancelaron su posición para “investigar delitos del pasado”, se quejó porque no le dejaron seguir gastando con la “generosidad” que lo hizo...

