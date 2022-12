AFAC, pieza clave en la recuperación aérea

Los recientes acontecimientos en la industria aérea nacional muestran a las claras que la pieza clave que hace andar o no al sector es la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), por la cual se pugnó mucho, con el objetivo de transformar a la antigua Dirección General de Aeronáutica Civil en un organismo autónomo, con facultades expresas y amplias para regular a la industria y hacerla fuerte, sólida y un referente en la industria, al menos en América Latina, como solía sucedía con nuestra aviación.

Una muestra de lo poco que se ha entendido este objetivo es que el decreto de creación de la AFAC se guardó en un escritorio de la subsecretaría de Transporte desde el año 2014. Además, desde el año 2010 cuando también estuvimos en Categoría 2, de acuerdo con los criterios de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el presupuesto de la autoridad aeronáutica sufrió sucesivos picos y crestas en materia presupuestaria, y siempre sobre la base del presupuesto del 2010 sus variaciones han seguido la siguiente ruta:

De 2010 a 2011 el presupuesto creció 14.2%, luego cayó un 2.8% para volver a subir en 2013 a 18.7% por encima del nivel de 2010. Para el 2014 los recursos se desplomaron hasta menos 14.8% y en 2015 se elevaron a 1.4%. En 2016 volvió a caer el presupuesto asignado a menos 15.1% y para 2017 una inspiración divina lo llevó a situarse por encima de 2010 en 31.7%. Pero en 2018 bajó un poco para quedar en 27.4% y a partir de ahí se mantuvo por debajo de los niveles de 2010, con menos 15.3%, menos 6.6 y menos 21.6%.

No fue sino hasta este año (2022) cuando se decidió crecerlo para quedar en 31.8% por encima del presupuesto de 2010 y en el PEF de 2023 se está estimando que alcance 35.8% por encima de ese nivel.

El subibaja del presupuesto asignado a la autoridad aeronáutica lo único que muestra es que esta área de la administración se ha entendido siempre como un rubro con el que se puede jugar para negociar otras partidas. Pero este simple signo ha afectado directamente a las direcciones de Seguridad Aérea, de Aviación, Técnica y la de Registro y Control Aeronáutico, entre otras, que en buen español sugieren que no se tiene el personal técnico adecuado para liderar las áreas más sensibles, que no hay diálogo con la industria, hay una deficiente gestión en áreas críticas, no se cumplen los perfiles de puesto, no tiene un patrimonio propio y esto se reflejan entre otras cosas, en un marco regulatorio débil y deficiente.

Al final, a eso se refiere la FAA cuando le pone peros a la actuación de la AFAC y en la visita que ahora se lleva a cabo, recién se han encontrado ya avances específicos, algunos de ellos relativos a la reglamentación que ya está a punto de llegar al Congreso y se espera que se apruebe por el fast track.

Aún habrá cambios en AFAC (muchos de ellos de directivos), lo cual no necesariamente es buena señal porque se espera que vengan aún más militares a la aviación civil. En todo caso, esperamos que se resuelvan los problemas estructurales.

