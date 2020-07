El sinsentido político de la 4T, no deja de asombrarme. Quisiera ser mesurado, pero es imposible. Son sencillamente personas, en su mayoría, distantes de la ley, de las instituciones y del mínimo sentido del pudor público. En la semana, el jefe de todos estos condescendientes a las ocurrencias desde el pulpito presidencial, cometió dos pifias dignas de mencionarse.

La primera: lanzar una carta, agresiva y sin sentido, en contra de 30 intelectuales mexicanos, gracias a los cuales el propio presidente está en el poder. Esos abajo firmantes, son lo más respetable de la vida política e intelectual de México, a cuyo resguardo y tesón el IFE (ahora INE) y muchas otras cosas se han construido. Que el presidente los tilde de conservadores y cómplices “de lo de antes”, es la punta de una visión no solo sesgada, sino absolutamente ignorante de la historia reciente de México.

La segunda: señalar o comparar a los que estudiaron en el extranjero, como hijos del padrino de la icónica película de Francis Ford Coppola, sobre la base del libro de Mario Puzzo. Si el presidente hubiera leído la novela o hubiera visto la película, sabría que Michael Corleone, no se fue a estudiar al extranjero, sino huyendo de una venganza que el propio Michael perpetró contra un policía. Es de dar risa y de llamar la atención lo lejos que está Andrés Manuel de la realidad. Con justa razón, en algunos memes, se dice que el único delincuente que ha combatido el presidente es Michael Corleone. Un personaje idílico y ficticio, como su propia presidencia, que no sólo no estudió en el extranjero, sino que buscaba como volverse legal y limpiarse.

Lo que no tiene desperdicio, sin embargo, es la carta que más de 30 diputados de MORENA, le enviaron a su coordinador parlamentario, en el fin de semana, con el impulso y la complacencia de Juan (John) Ackerman, miembro del grupo de evaluación de los candidatos a consejeros (cerca de 500) que hicieron, para seleccionar a las últimas 4 quintetas de aspirantes.

Ackerman sostiene que la selección de esos 20 se hizo en lo oscurito, aunque existen pruebas de que su voto avaló la selección. Pero ahogado el niño (en su contra o la de su jefe), lanza a unos diletantes e ignorantes de la ley a quejarse; vea usted porqué, en carta dirigida a su coordinador parlamentario: Diputado Mario Delgado Carrillo.

Dice: “Los diputados del Grupo Parlamentario que suscribimos esta comunicación, queremos manifestarte (uy que cuates para hablarse de tu) nuestra honda inquietud y preocupación por la evolución que ha tenido el proceso de designación de aspirantes a incorporarse al Consejo General del INE”.

Y Sigue: “Expresando estas consideraciones con toda sinceridad y respeto, queremos hacerte patente que no pasa desapercibido para nosotros, y seguramente tampoco para ti, que las listas remitidas no incluyen a los mejores perfiles y, en cambio, es por demás manifiesto que fueron insertadas (sic, ¿por quienes?) personas mayoritariamente identificadas con grupos hostiles a la Cuarta Transformación, y que anulan cualquier esperanza de generar los cambios necesarios en el desempeño del órgano electoral; e incluso podrían contribuir a que perduren todos los vicios, sesgos y complicidades que han hecho del INE un enclave de los peores intereses contra la democracia a nivel nacional. Difícilmente existen dos o tres perfiles medianamente favorables a las exigencias de transformación del organismo electoral. Además, es evidente a todas luces que el Comité incurrió en una obvia violación del Acuerdo de la Junta de Coordinación que lo habilitó a intervenir, dado que adoptó sus resultados sin consenso (las minutas dicen que por unanimidad, que raro) y desprovistos de toda fundamentación y motivación que los razonara o justificase”.

Y termina: “No estimamos exagerado afirmar que en la designación acertada de los nuevos consejeros, descansa uno de los pilares esenciales de sostén y viabilidad de la Cuarta Transformación y de la instauración de un régimen democrático al servicio del pueblo, a prueba de conspiraciones como la del BOA o del FRENAA, o de cualquier grupo reaccionario que aceche a la 4T”.

Resulta increíble (es decir de no creerse) que estos diputados y Juan Ackerman, crean que resulta imperioso nombrar a personas de un bando o de otro, cuando toda la discusión política de los últimos 30 años se ha centrado en que precisamente no existan filias, preferencias o fobias contra o en favor del gobierno en turno. Por eso el INE es un órgano ciudadano, por eso se escogen a personas que no tengan preferencias o que no impulsen una agenda específica en favor o en contra, concreta. Precisamente por lo que se quejan estos diputados es por lo que deberían ser escogidos cuales quiera de los 20 seleccionados, no por lo que ellos piden.

La ignorancia histórica, política o legal es un hueco que deja su huella. El pueblo, tal vez no todo, pero más de la mitad, se ríe y se burla de estas pifias. Cuando un pueblo se mofa de su liderazgo, quedan pocas cosas. El pueblo convierte a los líderes en payasos a los que les quiere oír sus dislates por jocosos y cada quién empieza a hacer su vida con la consciencia de que los que mandan son patiños involuntarios o actores irrisorios de una realidad que son incapaces de entender o de conducir. Nada más, pero nada menos, sin duda.