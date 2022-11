90 años después del Holodomor: ¿genocidio una vez más?

Hace 90 años, millones de ucranianos murieron a causa del Holodomor, la hambruna artificial de Stalin. Hoy, otro dictador ruso está tratando de destruir al pueblo ucraniano. Esta vez, Ucrania resiste.

El 26 de noviembre, Ucrania y el mundo albergarán eventos conmemorativos dedicados al 90 aniversario del comienzo de la tragedia del Holodomor, el genocidio del pueblo ucraniano, durante el cual el régimen totalitario soviético dirigido por Joseph Stalin mató deliberadamente de hambre a millones de ucranianos.

Los espeluznantes recuerdos de este horror no se pueden describir completamente con palabras. Para nosotros, estos no son solo eventos en las páginas de documentos de archivo, números en las conclusiones de expertos forenses o nombres en obituarios. Estas son heridas dolorosas y desgarradas que han estado sangrando durante muchos años en la memoria familiar de millones de ucranianos. En las familias de cada tercero ucraniano se puede encontrar historias sobre víctimas del Holodomor.

Las generaciones de nuestros abuelos no pudieron dejar una gota de sopa en el plato o una miga de pan en la mesa hasta sus últimos días, incluso en sus años relativamente "plenos". El dolor y el miedo estaban tan profundamente grabados.

Ucrania en 1932-1933 fue realmente el lugar más terrible de la Tierra. Pueblos devastados de los que las autoridades soviéticas se llevaron por la fuerza todos los alimentos. No quedaba absolutamente nada nutritivo en ninguna parte. La gente se hinchaba de hambre antes de morir.

Los cadáveres de las personas que morían de hambre yacían sobre las tierras negras ucranianas, famosas por su fertilidad, a ambos lados de los caminos del poblado. ¿Por qué fueron asesinados de una manera tan cruel? Solo porque eran ucranianos, acostumbrados a ser amos libres y representaban una amenaza para Stalin.

Estas personas no podían ir a otro país para salvarse del hambre. Bueno, ni siquiera pudieron llegar al pueblo más cercano. Stalin ordenó a sus escuadrones de castigo que rodearan las aldeas ucranianas hambrientas y que no dejaran salir a nadie. Los disturbios y levantamientos campesinos contra la retirada de alimentos fueron reprimidos por las autoridades de seguridad del Estado.

Hoy en día, a los rusos, que aún niegan vergonzosamente este genocidio, les gusta repetir que la hambruna en esos años no solo se produjo en Ucrania, sino también en la región del Volga y en otras regiones de la URSS. ¡Pero la combinación de la retirada masiva de alimentos, la prohibición del movimiento de la población entre regiones y la invasión de pueblos hambrientos solo se encontraban en Ucrania!

Stalin convirtió artificialmente la mala cosecha en una hambruna, y deliberadamente convirtió la hambruna en un arma de asesinato en masa y la dirigió específicamente contra los ucranianos. Quería acabar con nosotros de una vez por todas, un pueblo amante de la libertad que representaba una amenaza para su dictadura totalitaria.

Cuando Stalin y sus secuaces comenzaron este genocidio en 1932, no había poder en el mundo que quisiera siquiera detenerlos. El mundo no tuvo acceso a información completa sobre los eventos en Ucrania, porque Moscú hizo todo lo posible para cerrar el acceso a ella.

A pesar de que los temerarios y los buscadores de la verdad individuales lograron transmitir información sobre el crimen del régimen totalitario comunista, la propaganda soviética logró ahogarla en mentiras y, al final, el mundo simplemente hizo la vista gorda ante el asesinato de millones de personas.

Muy representativo el ejemplo del periodista del New York, Times Walter Duranty, que incluso recibió el premio Pulitzer por blanquear el régimen de Stalin en esos años y negar el genocidio de los ucranianos. Hoy, los crímenes de Stalin están expuestos en todo el mundo. Duranty, quien se convirtió en la herramienta de propaganda de Stalin para encubrir el crimen, todavía es respetado.

La escala de mentiras y falsificaciones del régimen totalitario comunista fue tan grande que los científicos e investigadores aún no pueden nombrar la cantidad exacta de personas asesinadas; en discusiones académicas, la cantidad de víctimas es de 4 a 10 millones de personas. Sin embargo, en el tema de la calificación legal, incluso los partidarios de diferentes metodologías para el conteo de víctimas son unánimes: es un crimen de genocidio.

Nuestra lección de la historia es que, al perder nuestra propia libertad y estado, nos volvemos indefensos contra el genocidio. Ucrania no tenía su propio gobierno en ese momento, no es que tuviera un ejército. Diez años antes del inicio del Holodomor, la Unión Soviética ahogó en sangre nuestro intento de crear nuestro propio estado, la República Popular de Ucrania.

Esta es una de las razones por las que hoy, cuando el nuevo dictador ruso ha venido a destruir a nuestro pueblo en una guerra genocida, luchamos tan desesperadamente por nuestro derecho a existir. Sabemos que está en juego nuestra vida y la de nuestros hijos.

El mundo no detuvo este horror hace 90 años y dejó morir a millones de personas a manos de un tirano. Lo mínimo que el mundo puede hacer ahora por las víctimas de este crimen es decir la verdad y decir las cosas por su nombre: reconocer el Holodomor como genocidio. El mundo no pudo salvar sus vidas, pero al menos puede salvar su memoria.

Por eso Ucrania hace un llamado a la comunidad internacional para que reconozca el Holodomor de 1932-1933 como genocidio del pueblo ucraniano ya ahora, en noviembre, en vísperas del 90 aniversario del comienzo de esta tragedia. Es importante evitar expresiones ambiguas.

Fue un genocidio y así debe llamarse, por respeto a la memoria de las víctimas y por la restauración de la justicia histórica. Así lo llamó el autor del término "genocidio", el destacado jurista judío Rafal Lemkin, así lo llamamos nosotros, los herederos de las víctimas del totalitarismo.

Estamos agradecidos con varios países de la América Latina – Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú - por pronunciarse en diferentes años a favor de la condena y reconocimiento del Holodomor como genocidio del pueblo ucraniano. Igualmente, reconocemos la solidaridad de México con el pueblo ucraniano, ya que la Cámara de Diputados aprobó, el 19 de febrero de 2008, una declaración en la que valoraron la tragedia del Holodomor como un acto de genocidio.

Hoy, todo el mundo ya ve cómo funcionan cínicamente las mentiras y la propaganda de Moscú, y no tiene sentido rechazar las nuevas mentiras y dejar en el pasado las viejas mentiras sobre el "hambre común".

Después de todo, ahora estamos escuchando una vez más voces que piden un diálogo con Putin. Sin duda, en la tradición democrática, el diálogo es la herramienta más poderosa para llegar a decisiones consensuadas y avanzar.

Pero el diálogo no sirve cuando del otro lado de la mesa está una tiranía que comete genocidio. La Rusia de Putin no busca soluciones, busca matar y destruir. En esta etapa, solo puede ser contrarrestado por la fuerza. El genocidio no puede detenerse a medias, porque el compromiso entre la vida y la muerte es la muerte.

Sólo se puede detener por la fuerza. Por la fuerza de las armas, pero también por la fuerza de la justicia y la verdad. Solo después de detener, desarmar y ahuyentar al agresor puedes sentarte con él en la mesa de negociaciones.

Reconocer el Holodomor como genocidio del pueblo ucraniano será una de esas decisiones: restaurará la justicia para millones de personas y establecerá la verdad sobre los crímenes de Stalin y el régimen soviético. La verdad que intentaron ocultar durante décadas. La verdad que los descendientes de los responsables de este genocidio todavía no quieren admitir.

No en vano en Rusia cerca del 70% tiene una actitud positiva hacia la figura histórica de Stalin. A diferencia de Alemania, por ejemplo, Rusia nunca ha hecho ningún trabajo serio sobre su propio pasado totalitario. Esta es una de las razones clave por las que hoy millones de rusos apoyan los crímenes de su liderazgo.

Solo significa que tenemos que esforzarnos aún más para preservar la memoria, establecer la verdad y lograr la justicia. Tanto por los crímenes cometidos hace 90 años como por los crímenes que los rusos están cometiendo ahora en el territorio de Ucrania.

Esta es la única manera de aprender las lecciones de la historia y no repetir los errores del pasado. Esta es la única forma en que podemos decir verdaderamente las palabras "Nunca más" durante las celebraciones anuales.

*La autora es embajadora de Ucrania en México.