¿7-Eleven tropezó con un OXXO?

Viajo con frecuencia a ciudades de Estados Unidos, pero no recuerdo haber entrado a una tienda de 7-Eleven, la marca líder del sector. Más fácilmente me viene a la mente una farmacia Walgreens, por ejemplo.

¿Pero qué sucede de este lado de la frontera al pensar en un OXXO? Quien esté libre de un Andatti, que arroje la primera caja abierta.

Esta marca regiomontana, propiedad de Femsa, presume desde hace años de abrir dos tiendas al día. Acumula más de 24 mil y desde hace tiempo arma su estrategia para entrar al mercado más grande del mundo.

¿Con quién compite en EU? No le faltan adversarios: Circle K, Sheetz, Casey’s, Stripes… pero entre todas, la más relevante es 7-Eleven. Ojo, deténgase ahí. ¿Por qué?

Porque ayer la japonesa Seven & i Holdings, operadora de esta cadena, retrasó la colocación en bolsa de SEI, su negocio de tiendas de conveniencia en América del Norte.

Argumentó lo típico en este tipo de circunstancias: que las cervezas no están como para abrirse. Que hay un lío en los mercados y que conviene esperar mejores tiempos.

Eso es cierto. Hay un lío provocado, por cierto, por Estados Unidos y las ambiciones geopolíticas de su presidente, Donald Trump.

Pero atención: esa oferta pública de acciones tiene un propósito. Seven & i Holdings la ha estado planeando para apuntalar su negocio de tiendas de conveniencia en Norteamérica.

Este plan forma parte de una reestructuración más amplia para elevar el valor para los accionistas y financiar un crecimiento más rápido, que incluye la apertura de más tiendas en Estados Unidos y posibles adquisiciones.

Ante la posposición, la obviedad apunta a una parálisis, al menos temporal. ¿Y qué tenemos del otro lado de la calle? A la marca de tiendas de conveniencia reconocida por buena parte de los 35 millones de personas de origen mexicano que habitan el país vecino del norte.

Femsa es una empresa que, si ustedes hacen memoria, recordarán que en agosto de 2024 anunció la compra, por 385 millones de dólares, de la división de tiendas de conveniencia de la estadounidense Delek US Holdings, compuesta por 249 puntos de venta.

Es un número pequeño de establecimientos, sin duda, dentro del inventario de sus tiendas OXXO.

Esta compañía definió al inicio de este año el liderazgo del equipo que prepara su expansión del lado estadounidense.

Femsa nombró al veterano de su cantera, Jaime Longoria, como director ejecutivo de OXXO USA y de OXXO Gas, lo que tiene congruencia con sus tiendas DK, vinculadas precisamente con el negocio gasolinero.

Longoria, MBA por el Tec de Monterrey, sustituyó en el cargo a Hal Adams, experimentado ex empleado de la estadounidense MAPCO, quien se retiró en este 2026.

Adams presumió haber sido el primer empleado de OXXO en Estados Unidos y, al momento de la adquisición de Delek, advirtió que los mexicanos no habían llegado a ese país para operar solo 249 tiendas.

Que su ambición es ser un actor relevante en el mercado norteamericano. La responsabilidad ahora es de Longoria.

Mientras tanto, 7-Eleven enfrenta un escenario muy distinto en ese país: sus ganancias caen y debió cerrar tiendas poco rentables por esa causa.

Café mediocre e iluminación de hospital caracterizaron habitualmente sus pasillos. Eso desembocó en una crisis que obligó a la empresa a cambiar de formato de algunas de sus tiendas, optando por el de los 7-Eleven de Tokio, que ofrecen comida fresca preparada ese día, pantallas digitales en los estantes y diseño limpio.

Eso cuesta y, por el momento, parece que la empresa reducirá su esfuerzo para remodelar en un país tan lejos de la casa de sus principales accionistas, quienes además quieren avanzar en Europa. En Estados Unidos se encontraron con OXXO, al que le han dejado el camino casi abierto, al menos de aquí a 2027.