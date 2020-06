El asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis despertó una ola de protestas en contra de la violencia policial y el racismo en Estados Unidos y el mundo. Las imágenes que han acompañado las movilizaciones han traído recuerdos sobre cómo la música popular ha ayudado a dar voz a estos movimientos y a denunciar los abusos cometidos por el poder.

Esta es una selección de canciones que abordan la violencia policial, el racismo y los abusos contra las minorías y son temas que siguen abiertos entre nuestras reflexiones.

“Ohio” — Crosby, Stills, Nash & Young (1970). La matanza de cuatro estudiantes en la Universidad de Kent, en Cleveland, Estados Unidos, en mayo de 1970 durante una protesta contra la guerra de Vietnam llevó a Neil Young a escribir “Ohio”. Young captura la confusión del evento, la responsabilidad hacia el presidente Richard Nixon y sus soldados de metal —la Guardia Nacional— descendiendo sobre los manifestantes y la impotencia de los testigos que exorcizan la tragedia y el dolor con las guitarras eléctricas de la canción.

“Living for the City” — Stevie Wonder (1973). La historia de “Living for the City” sobre el niño que nace en el lado bravo del Mississippi es un retrato vivo sobre el racismo, la desigualdad sistémica en Estados Unidos. Años antes de que se popularizaran los sketches en los discos de rap y hip hop, Stevie Wonder los utilizaba para retratar los abusos policiales que siguen siendo una triste cotidianeidad en la sociedad actual.

“Police Truck” — Dead Kennedys (1980). Los Dead Kennedys siempre incitaron a la confrontación directa con sus ideas explosivas en contra de las políticas segregacionistas que el entonces gobernador Jerry Brown ejercía sobre las minorías de California durante la era de Reagan. En “Police Truck”, Jello Biafra retrata el turno de un grupo de policías de uniforme negro y charola plateada que juegan a ser policías de verdad intimidando a los ciudadanos a los que se supone deben proteger.

“Ratero” — Three Souls in my Mind (1982). El Three Souls in My Mind fue una de las bandas que lograron sobrevivir la represión que inició el regente de hierro Ernesto P. Uruchurtu tras el festival de Avándaro y que durante casi una década obligó a que el rock se refugiara en los hoyos funky de las periferias de la Ciudad de México. Además de cantar sobre los abusos policiales, Alejandro Lora nos recordaba de aquellos personajes corruptos que podían robar, violar, extorsionar y hasta matar, “un ratero con credencial de la perjudicial”.

“Hell You Talmbout” — Janelle Monae (2006). Es un cántico para las víctimas de la violencia policial. Tomando la estructura tradicional del llamado y respuesta del góspel, Monae nos transporta a un ritual primitivo donde las voces nos ayudan a invocar y recordar los nombres de Walter Scott, Jerame Reid, Philip White, Eric Garner, Trayvon Martin, Sean Bell, Freddie Gray, Aiyana Jones, Sandra Bland, KimanI Gray, John Crawford, Michael Brown. Miriam Carey, Sharonda Singleton, Emmett Till, Tommy Yancy, Jordan Baker y Amadaou Diallo. David Byrne retomó esta canción y la ha incorporado en sus giras recientes y en el show de Broadway American Utopia.

“F**k tha Police” — N.W.A. (1989). Ice Cube, MC Ren, Eazy-E y Dr. Dre fueron los responsables de hacer uno de los temas más explosivos del hip hop, donde denunciaban el trato que recibían los jóvenes raperos, oriundos de Compton, California. La frase “F**k tha Police” se ha podido apreciar en las recientes protestas registradas en distintos puntos de Estados Unidos, y la banda Rage Against the Machine publicó un cóver del tema acompañado con imágenes de las protestas y de los recientes asesinatos cometidos a manos de policías.

Here's something nice and friendly It goes something like this... pic.twitter.com/cwUHJngtaB — RAGE AGAINST THE MACHINE (@RATM) June 3, 2020

